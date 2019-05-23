Поставщик спецсвязи Кремля cбежал за границу

Сотрудники правоохранительных органов больше не ищут в России совладельца компании "Каскад", которая поставляла оборудование для спецсвязи на территории Кремля и Минобороны.

Следствие получило информацию о том, что Чингиз Агаронов еще в 2016 году сбежал в Израиль. Теперь он заочно арестован Тверским районным судом, и объявлен в международный розыск.

Агаронов обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК) руководителям военной приемки, которые контролировали качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Напомним, по этому делу уже осужден экс-глава 590-го военного представительства Министерства обороны (ВП МО) Олег Кочан и ведущий специалист представительства Дмитрий Тюрин. В 2016 году Гарнизонный военный суд приговорил Тюрина к 8,5 годам колонии строгого режима и 11 миллионам рублей штрафа, а Кочана — к 9 годам и штрафу в 12 миллионов. Уголовное дело тогда было возбуждено также в отношении бухгалтера «Каскада» Натальи Европейцевой.

Отметим, что все фигуранты этого дела дали признательные показания. Они рассказали, что брали деньги в качестве материальной помощи, которая требовалась на покупку оргтехники, мебели и ремонт помещений.