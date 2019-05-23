Закрытие станций Таганско-Краснопресненской и Филевской линий метро: Бесплатные автобусы и горячий чай, мобильные билетные кассы и дежурные около вестибюлей

В ближайшие выходные сразу на двух линиях метро закроют несколько станций. В субботу, 25 мая, пассажиры не смогут попасть на три станции Таганско-Краснопресненской линии - «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда по фиолетовой ветке будут ходить только между «Планерной» и «Выхино». Неудобства придется терпеть из-за подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил о запуске первых четырех станций розовой ветки метро в первых числах июня. Это будут станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». На этой неделе в понедельник, 20 мая, между ними пустили для обкатки путей первый пробный поезд «Москва». Пока составы курсируют без пассажиров. Полностью Некрасовскую линию планируют запустить к концу этого года.

А пока на время подключения оборудования новой ветки для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии пустят бесплатный маршрут автобуса КМ. В эту субботу автобусы будут ездить между закрытыми станциями. Около них станут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут пассажирам выбрать нужный маршрут.

Кроме того, рядом со станциями «Кузьминки» и «Выхино» поставят кассы-автомобили. В них можно купить билеты на 1 поездку. Здесь же будут работать мобильные кассиры. Если на других станциях фиолетовой ветки появятся очереди за билетами, тогда при необходимости кассы-автомобили откроются и там. Традиционно пассажирам будут бесплатно раздавать чай при выходе со станции «Выхино». По обычному графику станции Таганско-Краснопресненской линии вновь начнут работать уже в 5.30 утра воскресенья, 26 мая.

ОТ «СТУДЕНЧЕСКОЙ» ДО «ПИОНЕРСКОЙ» - НА АВТОБУСЕ

В субботу, 25 мая и воскресенье, 26 мая, движение остановят на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Это нужно для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ по реконструкции наземного участка. Нельзя будет попасть на станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». Станция «Киевская» будет открыта для проезда по Кольцевой линии и пересадки на Арбатско-Покровскую, а также на Филевскую линию для проезда до станций «Александровский сад» или «Международная». Станция «Кунцевская» будет работать для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.

Между закрытыми станциями пассажиры смогут ездить на бесплатных автобусах КМ. Маршрут КМ1 свяжет станции «Киевская» и «Кунцевская» с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 будет курсировать между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Эти автобусы станут работать с 5.00 утра до 2.00 ночи.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. К ним можно обращаться, чтобы выбрать удобный маршрут. На станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» за порядком будут следить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

По привычному расписанию Филевская линия метро начнет работать в понедельник, 27 мая, в 5.30 утра.

КСТАТИ

Филевская линия - одна из старейших в столичном метро. Станции наземного участка открылись порядка 60 лет назад и им давно требовался ремонт. Сегодня для пассажиров открыты 5 из 7 станций наземного участка. Над платформами появились навесы с новыми светодиодными светильниками и стеклянные витражи на путевых стенах. Благодаря этому на станциях стало светлее. На платформах уложили гранит и тактильную плитку для слабовидящих. В вестибюлях повесили новые лайтбоксы с навигацией. Ремонт на станциях «Кунцевская» и «Филевский парк» в скором времени завершится.