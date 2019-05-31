Риск на дороге – дело смертельное

МВД России подтвердило информацию о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения. Сведения о них попадут в создаваемую ГИБДД открытую цифровую платформу, уточнили в ведомстве. Ранее СМИ со ссылкой на источники в МВД и ГИБДД сообщали, что в базу внесут всех водителей, систематически нарушающих ПДД, а также лишенных прав: им могут запретить работать в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Несмотря на то, что решение еще не оформлено окончательно, указанные меры не кажутся слишком жесткими. Точнее, эта жесткость выглядит оправданной – если изучить статистику происшествий. Сравним ключевые показатели дорожной безопасности 2018 и 2017 годов. Смертность на дорогах сократилась на 4,6% (до 18214 чел.), аварийность и число раненых – лишь на 0,8% и 0,2% соответственно. Число погибших детей сократилось значительнее – на 11,9% (до 628), однако это произошло на фоне роста числа ДТП с участием несовершеннолетних (+1,8%), а также количества пострадавших детей и подростков (+2,8%). И еще один важный показатель: всего в прошлом году на дорогах страны произошло 168099 ДТП, из них по вине водителей – 148142 случая. Подавляющее большинство погибших (15297) также на совести водителей. Это значит, что следует ожидать новых жестких системных мер, которые коснутся всех участников движения. Чтобы понять, какими они могут быть, стоит рассмотреть статистику аварийности и смертности более подробно.

Для начала изучим региональный аспект. Несмотря на общую тенденцию к снижению числа аварий, погибших и раненых, от региона к региону картина меняется. Сначала о хорошем: в 31 субъекте федерации зафиксировано снижение всех трех ключевых показателей. Количество ДТП уменьшалось в 53 регионах, в лидерах Ненецкий АО (-20%) и Чеченская республика (-18,8%).

В отстающих – Северная Осетия-Алания (+25,8%) и Карелия (+23%). Число погибших сократилась в 56 субъектах федерации. Наиболее значительный успех достигнут на Чукотке (-60%) и в Хакасии (-33%). Отличилась со знаком «минус» Мордовия – там в прошлом году в ДТП погибло на 25,6% больше, чем в 2017-м. (Ситуация по БДД в республике остается неудовлетворительной, один из немногих положительных итогов 2018 года – это снижение числа ДТП с участием и детей, а также числа пострадавших детей. С 2020 года в Мордовии начнет работ санитарная авиация.)

Осенью 2018 года Председатель Правительственной Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, вице-премьер Максим Акимов рекомендовал руководителям субъектов Федерации лично возглавить региональные комиссии по БДД (читай – отвечать за результат их работы). Предложение абсолютно логичное, учитывая множество факторов, влияющих на ситуацию на дорогах. Главы регионов могли бы, к примеру, уделять больше внимания состоянию городских, региональных и муниципальных дорог. Здесь есть над чем работать, потому что более трети всех ДТП (60 тыс.) произошло на дорогах со значительными нарушениями эксплуатационного режима. Более половины таких нарушений – это отсутствие (или плохая различимость) разметки. На втором месте отсутствие дорожных знаков либо их неправильная установка. Далее следуют плохая уборка дорог зимой, а также отсутствие пешеходных ограждений между проезжей частью и зоной для пешеходов. Такие нарушения практически не допускаются на федеральных трассах, чего не скажешь о региональных и муниципальных дорогах. Следовательно, эти нарушения должны устранять именно региональные власти – конечно, совместно с подразделениями Госавтоинспекции.

Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь перейдем к «разрухе в головах» участников движения. Осенью прошлого года начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» заявил, что первопричиной 85% всех ДТП стал человеческий фактор. Здесь стоит вспомнить результаты исследования, которое в 2017 году провели ВЦИОМ и экспертный центр «Движение безопасности»: выяснилось, что 22% российских водителей ежедневно выезжают на встречную полосу для совершения обгона, порядка 50% делают это не каждый день, но регулярно. 75% опрошенных признались, что во время обгона по «встречке» попадали в сложную ситуацию. То есть, понимаем, что это опасно, но… продолжаем рисковать. Летом прошлого года начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил, что выезд на встречную полосу становится причиной каждого десятого ДТП, на которые приходится 25% всех жертв. Если этих цифр мало, вот еще показатель того, как часто мы рискуем своей и чужой жизнью. Лишь 63% россиян перевозят детей по правилам – с использованием удерживающих устройств. Если в водительском и переднем пассажирском креслах пристегиваются 83% опрошенных ВЦИОМ граждан страны, то на заднем – меньше четверти. Между тем, использование ремней безопасности вдвое увеличивает шансы выжить при столкновении и в пять раз – при опрокидывании автомобиля.

Член правительственной комиссии по БДД, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Летом 2017 года были внесены изменения в Правила дорожного движения, благодаря которым детей в возрасте с 7 до 11 лет стало возможно перевозить на заднем сидении автомобиля не только с использованием ДУУ, но и с использованием стандартных ремней безопасности. Этот шаг, к сожалению, сложно назвать повышением мер безопасности, тем более, что пострадавшие, в данном случае, даже не попадают в статистику по нарушениям, ведь ребенок пристегнут так, как установлено в ПДД», - отмечает член правительственной комиссии по БДД, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. Кроме того, всегда следует помнить, что ДУУ это не панацея и не гарантия безопасности, это лишь средство, повышающее уровень защиты. Гарантировать безопасность может, прежде всего, соблюдение водителями Правил дорожного движения и культуры на дорогах.

Халатно мы относимся не только к себе, но и к автомобилю: технические неисправности стали причиной 3,7% всех ДТП в прошлом году: в эту статистику попали водители, которые устанавливали на свои авто шины разных диаметров, шипованные и не шипованные одновременно, ездили с неисправными фарами и многое другое. Отдельно стоит сказать и о пешеходах: по их вине в прошлом году произошло 11,4% всех ДТП. По статистике, чаще всего пешеходы попадали в ДТП, когда переходили дорогу в неположенном месте (свыше 10 тыс. случаев, более 1500 погибших), однако нужно отметить, что количество погибших в таких ДТП сократилось на 11%.

С начала текущего года в России реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Внутри национального – несколько федеральных проектов, в том числе и два ключевых – «Дорожная сеть» и «Безопасность дорожного движения» . «Задача федерального проекта «Дорожная сеть» - сделать так, чтобы в городах с населением от 200 тысяч человек (и вокруг этих городов) 85% всех дорог соответствовали нормативам. Кроме того, до нормативного состояния необходимо довести 50% всех региональных дорог. Для этого каждый регион разработал программу дорожных работ до 2024 года включительно», - рассказал Радио «Комсомольская правда» администратор национального проекта, первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.

Первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов. Автор фото: Светлана ХОЛЯВЧУК/Интерпресс/ТАСС

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в ближайшие годы подразделения Госавтоинспекции получат 20 тыс. новых патрульных автомобилей, станции Сокрой помощи – 600 новых реанимобилей, подразделения МЧС – технику для ведения спасательных работ на месте крупных аварий. Кроме того, до конца 2024 года МВД и Минздрав должны, наконец, выработать механизм обмена информацией о наличии у водителей (или будущих водителей) заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль.

Также в течение ближайших пяти лет следует ожидать усиления ответственности за наиболее опасные правонарушения в области БДД. Конкретные нарушения в паспорте федерального проекта не указаны, однако речь, очевидно, идет о случаях, которые могут привести к человеческим жертвам: превышение скорости, нетрезвая езда, нарушения при перевозке пассажиров и опасных грузов, перевозка детей без ДУУ. Главная цель федерального проекта «Безопасность дорожного движения» - добиться снижения числа погибших в 3,5 раза (то есть свети так называемый социальный риск к показателю менее 4 человек на 100 тыс. населения (сейчас — 12,4). По оценке вице-премьера, руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Максима Акимова, достижение этой цели позволит России в ближайшие 5 лет сохранить 13 тысяч жизней.

Вице-премьер, руководитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Максим Акимов. Автор: Владимир СМИРНОВ/фотохост-агентство ТАСС

Указание о реализации проектов в части повышения безопасности и качества наших дорог были заложены еще в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы.

Стратегия стала основой для разработки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в структуру которого вошел федеральный проект «Безопасность дорожного движения». В нем обозначены задачи не только для Госавтоинспекции, но и для Министерства транспорта, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, МЧС России и других органов власти, чья деятельность связана с дорожной безопасностью. Слаженная работа министерств и ведомств должна способствовать достижению положительных результатов по ряду показателей, умеющих существенное значение. В частности это ущерб жизни и здоровью; количество ДТП с участием детей, пешеходов и велосипедистов; количество ДТП, в которых зафиксированы недостатки улично-дорожной сети, а также неисправность автомобилей; количество ДТП по вине неопытных водителей (стаж не более 2 лет), а также своевременность оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

На строительство дорог и рост уровня безопасности дорожного движения в России в ближайшие годы будут выделены триллионы рублей. Однако стоит помнить, что, несмотря на всю астрономичность этих сумм, наша жизнь по-прежнему будет только в наших руках. К примеру, на отремонтированных участках дорог число ДТП… возрастает. Точные причины этого явления пока не установлены, но и так становится понятно, что сами по себе хорошие дороги и строгие законы не оставят человека в живых, если он сам или кто-то другой примет неправильное решение. Социальный риск – он потому и социальный, что каждый член социума рискует пополнить печальную статистику. Чтобы этого не случилось, давайте жить… ответственно.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».