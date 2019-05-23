В Москве появятся фигуры 84 детей, пропавших без вести в прошлом году

84 ребенка пропали в России в прошлом году и так до сих пор и не были найдены. Их фигуры появятся в субботу, 25 мая, в парке "Музеон" в Москве. Акцию под названием "84" проведет поисково-спасательный отряд "Лиза-Алерт".

- У этих фигур нет имён, но за каждой из них - чья-то судьба, чья-то трагедия, чья-то ни на секунду не прекращающаяся боль. Каждую ночь фигуры будут освещаться горизонтальным лучом, и на стене будут появляться их огромные тени, указывающие на масштаб проблемы. Ускользающие тени этих детей - это всё, что осталось их родным. Но у них осталась ещё и надежда на то, что когда-то их дети вернутся домой. Поэтому наш луч - это одновременно и луч надежды, луч спасения, луч света, куда, как мы все верим, они когда-нибудь выйдут из тени, - отмечают в движении.

Волонтеры, как и родители пропавших детей, верят - пока этих детей не нашли, всегда остается шанс, что они еще живы.

Открытие акции пройдет 25 мая в 23 часа. Кроме того, в течение всей субботы на фасаде Останкинской башни будут показывать лица детей, которых волонтеры «Лизы Алерт» ищут сейчас. Возможно, кто-то узнает одного из ребят и сможет помочь вернуть его домой, к сходящим с ума от тоски родителям.

Напомним, что отряд «Лиза Алерт» был создан неравнодушными людьми в 2010 году после бесплодных поисков заблудившейся в лесу Лизы Фомкиной. 4-летнюю Лизу не смогли вовремя спасти, но неравнодушные люди решили, что сделают все, чтобы это не повторялось.

В 2018 волонтерам отряда поступило 2366 сообщений о пропавших детях, а за первые четыре месяца 2019-го - уже 1211.

- Это связано с тем, что о нас больше узнают и чаще обращаются за помощью в «Лиза Алерт», и мы надеемся когда-нибудь прийти к тому, что все случаи детских пропаж будут быстро попадать к нам, ведь фактор времени при поиске ребёнка играет решающую роль, - говорят волонтеры.

Добровольцы подчеркивают: если ребенок пропал, нужно действовать сразу же. В 75% случаев только в первые три часа есть шанс найти ребенка живым, если он был похищен с целью насилия.