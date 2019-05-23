Полмиллиона на обучение и стажировка в Гонконге: в Москве завершился Кубок по менеджменту для студентов

Больше 30 тысяч участников по всей стране, 150 финалистов... 23 мая в Москве прошло награждение победителей Кубка по менеджменту для молодежи «Управляй». Лучших управленцев и лидеров среди тех молодых людей и девушек, которым еще не исполнилось 26 лет, наградил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Главное — не сдаваться!»

«Я хочу всех вас поздравить с целым рядом побед, - обратился во время церемонии награждения к финалистам конкурса Сергей Кириенко. - Сейчас на сцену выйдут абсолютные победители, которых можно поздравить и с дипломами, и с пятьюстами тысячами рублей, и с зарубежными стажировками, и с участием в национальном финале Global Management Challenge. Но я считаю, что главные победы - другие. Самая важная победа у каждого из сидящих в этом зале заключается в том, что вы когда-то собрались с силами и приняли решение участвовать в конкурсе «Управляй!»... Это очень важная победа»

Напомним, всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по предложению президента РФ Владимира Путина. Главная цель соревнования – выявить студентов российских вузов, обладающих управленческим потенциалом, а также создать условия для развития их навыков и карьеры.

«Самое главное не сдаваться, самое главное – верить в себя, понимать, что это только начало, и все победы ещё впереди, - сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. - Важно, что многие из вас смогут получить персонального наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Такой опыт уже доказал свою эффективность, своих наставников получили более 30 финалистов прошлого сезона «Управляй!». Новые знания и общение с опытными управленцами – одно из главных преимуществ, которые вы можете получить»

Страна возможностей

Десятка лучших конкурсантов: москвичи Владислав Беляев и Элина Пахомова, Надежда Галкина из Воронежа, петербуржцы Илья Фаткулин, Артем Рожко и Юлия Симонова, Вадим Бутко из Владивостока, Даниил Кириенко из Хабаровска, тюменец Кирилл Жаман и Алена Ануфриева из Саратова. Победители конкурса получили гранты в размере по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельную стажировку в российских компаниях в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge

«В этом году в кубке приняло участие почти в два раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит о том, что Россия – действительно страна возможностей, что наши студенты поверили в этот конкурс. Я хочу пожелать вам успеха и напомнить, что победители получат дополнительные 25 баллов при поступлении в магистратуру», – сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

На подведении итогов выступил руководитель Кубка, директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС Вячеслав Шоптенко:

«Сегодня мы чествуем победителей и финалистов второго сезона кубка, но ведь это только начало. Главная цель кубка – создание социального лифта для высокопотенциальной молодежи, именно поэтому наш совместный путь не заканчивается финалом. Мы будем работать над трудоустройством участников, финалистов и победителей кубка, будем вместе подбирать лучшие образовательные программы, а также соединять участников кубка с наставниками из числа участников конкурса управленцев «Лидеры России».