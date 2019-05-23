С Америкой играли от ножа: Наши хоккеисты в четвертьфинале чемпионате мира победили сборную США

А все начиналось здорово. Это были пары эйфории с позавчера, когда мы еще играли со шведами, громили их во втором периоде со счетом 6:0. Лихой был хоккей! И казалось, такую сборную России не сможет не остановить никто.

Семь побед в группе в семи матчах. Вы шутите что ли? Даже американские игроки Патрик Кейн и Райан Сутер, которых накануне выводили на интервью, цокали языком: «Да, это очень крутая сборная России. С ней будет очень трудно!»

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

«Почти невозможно!» - хотелось добавить. В первом периоде наша команда раскатывала сборную США, как скалкой - блин. 17-9 по броскам. Казалось, тот шведский период продолжался, и в наши бокалы по новой разлили то гусарское шампанское. Уже на второй минуте Никита Гусев с передач Михаила Сергачева и своего корешка Никиты Кучерова открыл счет. «Ну все, расходитесь! – кричали болельщики с трибуны. – Американская карта бита!»

А на 16-й в большинстве Гусев плавно откатил шайбу под бросок Сергачеву, и тот вонзил вторую шайбу в ворота сборной США. И комфортные 2:0 после первого периода.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Но после перерыва наша команда неприятно преобразилась. Вдруг пропала игра. Побелели лица фанатов. Брэди Шей распечатал Василевского, и зашатался результат матча.

Черт возьми, это был не наш период. Вообще не наш. Было бы очень обидно, если б такая роскошная сборная России проиграла. Это как на красной «Феррари» улететь с обрыва.

Овечкин бегал-тыкался-пихался. Не мог забить ничего. Малкин носился взад-вперед. Но где голы? И сколько можно ехать на двух Никитах – Кучерове и Гусеве?

Этот период мы проиграли 0:1. А общий счет неприятно скользким 2:1. Одно неверное движение...

- Отдали инициативу, дали почувствовать американцам игру, - комментирует по ТВ Игорь Ларионов.

- Теряем шайбу, а надо взять ее и повозить, - подтверждает Никита Зайцев, у которого берут интервью при выходе со льда.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

А в начале третьего периода снова задышалось полной грудью. Красивая атака, и Кирилл Капризов с передачи Малкина вгоняет шайбу с рикошетом от штанги. В натяжечку, но зашла! Как и сам Капризов еле попал в состав сборной, и его уже хотели сажать в запас.

Но на это метким броском ответил защитник Ноа Ханифин – 3:2. Не так просто взять американцев, не сдаются они. И вот наши болельщики снова потянулись за валидолом. Как говорят в хоккее, «это матч от ножа»…

Но тут уже выстрелил Михаил Григоренко – еще один форвард ЦСКА, как и Капризов. 4:2! И снова под сводами арены зазвучало: «Дорогой длинною». Какой же хоккей!

Меньше 10 минут до окончания, трибуны дружно кричат «Россия, Россия!». И, кажется, что у американцев уже кончается запал. А наши дорожат шайбой. Овечкин отрабатывает и в атаке и в обороне. Но американцы все же находят щелку и шайба влетает в наши ворота. Американцы ликуют. Наши тренеры берут просмотр на предмет помехи вратарю - один из американцев активно мешал Василевскому. Минутная пауза. Но шайба засчитана - 4:3, за 2 минуты 50 секунд до сирены.

Нервы на пределе. Американцы снимают вратаря и бросаются в прорыв. Опасный прострел, но наши отбиваются. Сирена - 4:3. Сборная России проходит в полуфинал чемпионата мира, который состоится в субботу в Братиславе.