2019-05-24T02:36:54+03:00
Дом. Семья

Нам любые дороги горохи

Ну вот же она - лучшая пора года: стык теплой солнечной весны и многообещающего лета. А как вы этим пользуетесь?
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Нам любые дороги горохиНам любые дороги горохиФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Да никак. Нюхаете сирень, делаете красивые селфи на фоне синего неба, а питаетесь так же, как и пару месяцев назад. Допустим, до овощей и фруктов еще далековато, но восхитительный молодой зеленый горошек - вот же он, перед вами, лежит на всех рынках, а вы проходите мимо.

Берите его скорее и вытворяйте с ним что заблагорассудится.

Во-первых, никто не отменял радости поедания его в чистом виде: раздавливаем стручок, сгребаем горошины прямо в рот. Примерно половину вы так и съедите - даже не сомневайтесь.

Для более дисциплинированных есть несколько вариантов чуть посложнее. Начнем с омлета. Это обычный, в сущности, омлет, но когда его низ уже как следует поджарился, а верх еще полужидкий, киньте туда горсть горошин и накройте крышкой.

Вариант номер два. Летний вариант оливье. Все то же самое, что и в классике, только вместо майонеза - йогурт (добавьте в него немного горчицы или сванской соли), а вместо консервированного горошка - свежий. Гарантированы эмоции в диапазоне от «как хорошо, что уже почти лето» до «эх, поскорее бы уже Новый год».

Третий вариант тоже никаких особых навыков от вас не потребует. Готовим пасту. Обычная процедура: оливковое масло, тертый сыр, черный перец. И уже в самом конце - горошек. Тут лучше всего подойдет самый мелкий, самый молодой, самый нежный. Но и у него, однако же, есть характер: спагетти аль денте, и он аль денте, знай себе похрустывает.

И под занавес вот еще рецепт: ошпарьте стручки горошка кипятком. На смеси сливочного и хорошего оливкового масла пассеруйте мелко-мелко нарезанный чеснок, как только он чуть подзолотится, бросьте туда горошек. Целиком, прямо в стручках. Минуту-две покрутите его на сковороде, а когда выложите на тарелку, посыпьте кунжутом.

Все, я вас больше не отвлекаю, занимайтесь своим горошком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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