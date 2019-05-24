В Ростовской области на бывшей площадке под игорную зону «Азов-Сити» началось строительство ветроэлектростанции

В ста километрах от Ростова-на-Дону в четверг, 23 мая, дан официальный старт строительству первой в донском регионе ветроэлектростанции: символичный камень в ее основание был заложен, а скорее даже — основательно зацементирован и затем буквально вколочен в фундамент, совместными усилиями губернатора Василия Голубева, чрезвычайного и полномочного посла Италии в РФ Паскуале Терраччано и гендиректора компании «Энел Россия» (входит в группу Enel – крупнейшей электроэнергетической корпорации Италии) Карло Палашано Вилламанья.

Таким образом, на Дону началась практическая реализация масштабного и амбициозного проекта, анонсированного ранее Василием Голубевым: в перспективе это позволит Ростовской области занять четверть рынка ветроэнергетики в России. Всего таких комплексов предполагается создать три — в самых «продуваемых» районах региона: Азовском, Каменском и Красносулинском.

И вот на первой из этих площадок процесс уже пошел, что называется, вживую: началось фактическое строительство Азовской ВЭС, способной, за счет своих 26 турбин, вырабатывать примерно 300 Гвтч энергии в год, избегая при этом выброса в атмосферу около 260 тысяч тонн углекислого газа, а мощность ее будет составлять 90 Мвт.

-Сегодня Ростовская область делает еще один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России, - подчеркнул Голубев. - До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и теперь мы дополняем этот список «зеленой» генерацией. Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики. И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции компании «Энел Россия».

Итальянский посол, в свою очередь, назвал событие «превосходный примером того, как Италия может содействовать переходу в России к экологически чистым источникам энергии с помощью своих технологий и ноу-хау».

-Enel – ведущий итальянский инвестор в РФ, и эффективное сотрудничество с Ростовской областью, безусловно, послужит прекрасным стимулом для итальянских компаний, которые захотят инвестировать в ваш регион, - высказал уверенность Паскуале Терраччано.

Инвестиции в ветропарк (к слову, это проект из так называемой «губернаторской сотни» инвестпроектов — то есть тех, реализация которых находится на личном контроле главы региона) составят свыше 10 млрд рублей. Раскинется он, как, собственно, следует из названия, на побережье Азовского моря в одноименном районе, заняв территорию в 133 гектара, — вблизи границы с Краснодарским краем.

Старт работы ветроэлектростанции запланирован на 2020 год. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО

- Кстати, на этом месте ранее предполагалось создание ростовской части игорной зоны «Азов-Сити», - припомнил Василий Голубев. - Проект не удался — я тогда только занял пост губернатора (в 2010-м. - прим. авт.), и этот вопрос был уже, собственно, решен (о том, что «прибежища азарта» в донском регионе не будет. - прим. авт.) до меня. Но некоторые говорили — мол, вот, потеряли (проект)... Не могу сказать, на самом деле, кто и что потерял - знаю только, что в казино люди теряют деньги, а здесь теперь, за счет реализации проекта в ветроэнергетике, деньги будут «производить». Вместе с тем, это еще и новая энергетика, чистая природа и экология, развитие экономики и создание новых же рабочих мест. Почему мы вошли в этот проект? Мы и знали, и убедились в этом еще раз, что итальянский бизнес — надежен и способен быстро решать вопросы: немного времени прошло после подписания соглашения в Сочи, и уже проект реально стартовал, а в 2020-м здесь все будет готово. И я подтверждаю, что власти Ростовской области - регионального и муниципального уровня — будут помогать в реализации проекта в полной мере.

- Это историческое событие - начало строительства первого ветропарка «Энел Россия» в стране, который также является первым объектом возобновляемых источников энергии в Ростовской области, - заявил гендиректор компании-инвестора Карло Палашано Вилламанья. - Азовская ВЭС позволит нашей компании и региону идти в ногу со стратегией развития возобновляемой энергетики в России и внести совместный вклад в продвижение экологически устойчивой и чистой энергии.

В декабре прошлого года, напомним, в Таганроге приступил к работе завод по производству башен для ветряных генераторов, с возможностью выпуска до ста единиц этих ключевых узлов ветроустановки в год.