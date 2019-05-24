2019-05-24T13:21:57+03:00
Политика

Выводы психолога: Зеленский умеет сказать каждому именно то, что от него ждут

Свежеизбранный президент Украины выступил на iForum-2019 в Киеве на русском языке
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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Владимир Зеленский выступил в качестве спикера на айти-конференции в Киеве.Владимир Зеленский выступил в качестве спикера на айти-конференции в Киеве.Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на самой большой украинской конференции интернетчиков. Говорил, как всегда, артистично и эмоционально. Его позы, жесты и тембр голоса мы попросили разобрать психолога, автора научно-популярных книг Анастасию Пономаренко:

- Я бы не стала серьезно относиться к информативности жестов. Иногда жестикуляция и поза во время разговора не несут никаких тайных смыслов. Например, человек может скрестить руки на груди, потому что просто замерз. А не потому, что закрыт от собеседника. Может чуть наклониться вперед, потому что живот схватило. А не потому, что заинтересовала информация. Ну, и плюс темперамент. Жесты холерика и флегматика будут сильно различаться.

Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве на русском языке.

Что касается выступлений Зеленского, то он на сцене уже 20 лет. И выступал не только перед благодарной публикой, специально пришедшей на концерт «95 квартала». Но и на корпоративах перед олигархами. В своих ранних интервью он рассказывал, каких усилий ему стоило удерживать выступление в соответствующих рамках. Ибо были всякие эксцессы. Так что Зеленский, несмотря на ярко выраженный холерический темперамент, научился контролировать эмоции.

Во время выступления президент Украины много шутил. Фото: REUTERS

Во время выступления президент Украины много шутил.Фото: REUTERS

Одна из причин взлета Зеленского – он обладает, как говорил психолог А. Маслоу, «глубокой социальностью». То есть, на уровне интуиции понимает, какие мотивы движут другими людьми. Опять же, интуитивно умеет угадывать чужие эмоции и прогнозировать поведение других людей. Проще говоря, во время выступлений он говорит то, что от него хотят услышать. И каждой аудитории он говорит свое.

Обратная сторона такой социальности – сложно понять, искренне говорит человек, или нет. А что касается его чувств во время выступления, Зеленский сам описал их в одном из интервью. Сначала – сильный страх перед выходом на сцену. После выступления – глубокое удовлетворение и удовольствие от того, что все прошло хорошо. Этот психологический механизм: страх – получение удовольствия, один из самых древних и самых сильных. Он помог сохраниться человечеству как биологическому виду. Соответственно, эволюционно заложено, что человек хочет испытывать подобную гамму чувств снова и снова. Я, как убежденный бихевиорист, считаю, что человек – это его поведение. Поэтому, не стоит пристально следить за разными политическими шоу такого опытного лицедея, как Зеленский. Только его конкретные действия могут сказать, что ждет Украину в будущем.

- А как Зеленский чувствует себя в новой роли президента? Ему комфортно?

- Пока степень его комфорта в новой роли такая же, как у большинства людей, которые начали заниматься новым делом. И страшно, и удовольствие от того, что оказался на более высокой ступени социальной лестницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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