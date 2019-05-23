2019-05-23T15:08:33+03:00
Политика

Зеленского не успели инаугурировать, а уже хотят уволить

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием к нему уйти в отставку
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Президент Украины Зеленский на IT-конференции в Киеве, 23 мая 2019 г.Президент Украины Зеленский на IT-конференции в Киеве, 23 мая 2019 г.Фото: REUTERS
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Украине хватило двух дней, чтобы недовольство противников нового президента страны выплеснулось в публичные требования. 22 мая, на второй день после инаугурации Владимира Зеленского на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к нему уйти в отставку.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

- Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своём было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей, - говорится в тексте петиции. - Ваша персона вовсе не объединяет большинство украинцев, имеющих разные, порой диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию.

- Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с поста Президента Украины! - требует автор петиции, некий Максим Николаевич Безрук.

Для того, чтобы петиция стала предметом рассмотрения, ей необходимо набрать 25 тысяч подписей. К 14 часам 23-го мая, всего за сутки под требованием Безрука поставили свои подписи уже 22 412 граждан Украины. И у автора петиции еще 92 суток впереди до окончания срока сбора подписей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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