Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках

МЕНЬШЕ АЛКОГОЛЯ И ДОЛОЙ ТАБАК

- Алексей, в последние годы в нашей стране продолжительность жизни растет достаточно высокими темпами - ежегодно, по данным Минздрава, примерно на 0,8 года. С чем это связано, на ваш взгляд?

- Отмечу, что прежде всего растет продолжительность жизни у женской части населения. В то время как мужчины почти на 10 лет отстают по этому показателю. Смертность у них высока в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний и вследствие нездорового поведения. Дольше всего в среднем живут люди в Москве, а также в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Это наводит на мысль, что основной вклад вносят медицинские услуги в одном случае и здоровый образ жизни - в другом. Вполне вероятно, что рост продолжительности жизни связан с принятыми государством мерами по сокращению употребления алкоголя и курения.

ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

- Когда жизнь продлевается, растет количество людей старшего возраста. Для их поддержки у нас в стране разработан проект «Старшее поколение» (см. рубрику «Будь в курсе»). Какие задачи, на ваш взгляд, встают сейчас перед государством, обществом, самими людьми пожилого возраста, их семьями, родственниками?

- В России действительно растет доля людей в возрасте 60+. Сейчас это 21,5% (от всего населения. - Ред.). А к 2050 году доля пожилого населения, как ожидается, превысит 29%. Как следствие, требуется более высокая интенсивность и эффективность медицинского и социального обслуживания пожилых людей.

В то же время пока не хватает специалистов, знающих особенности таких людей. Да и сама среда обитания, даже в больших городах, должна быть лучше приспособлена для проживания людей с хроническими возрастзависимыми заболеваниями. Сочетание нескольких подобных заболеваний сразу, необходимость приема большого количества лекарств одновременно с учетом возрастных противопоказаний, организация условий быта, социальная помощь - все эти возрастные особенности должны учитываться для повышения качества жизни огромного количества людей.

В то же время важно не только наращивать социальное обеспечение, но и финансировать исследования, разработки, нацеленные на всестороннее изучение процессов старения и путей улучшения качества жизни пожилых людей. Нужно увеличить долю соответствующих клинических испытаний, а также готовить специалистов, способных оказывать квалифицированную помощь во всех сферах жизни людей старшего возраста.

Алексей Александрович Москалев. Фото из личного архива.

КОГДА РУЛИТ ГЕНЕТИКА

- Алексей, давайте поподробнее разберем условия, от которых зависит продолжительность здорового периода жизни человека. Часто можно услышать: всем рулит генетика. Это верно, наследственность играет решающую роль?

- Генетика действительно оказывает влияние на наш организм на всех этапах жизни. От наследственных заболеваний, проявляющихся очень рано, до семейного долголетия, которое выявляется в нескольких поколениях отдельных семей. И это правда, что наследственное долголетие (90+) позволяет жить долго, даже не придерживаясь строго правил здорового образа жизни. Однако долгожители, празднующие сотые годы своей жизни и игнорирующие на ее протяжении правила ЗОЖ, на самом деле встречаются редко. В то время как людей, сохраняющих хорошую форму и здоровье в зрелом возрасте при соблюдении норм ЗОЖ, несравненно больше.

- То есть популярность и популяризация здорового образа жизни - это не просто слова и лозунги, а действительно важные условия долголетия для большинства людей?

- Да, именно так.

СТАРАЙТЕСЬ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ - ЭТО ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ

- Алексей, а какую роль играет занятость людей старшего возраста в повышении продолжительности здорового периода жизни? Есть ли научные данные?

- Да, безусловно. Важно давать себе регулярную умственную нагрузку. Как можно больше общаться, следить за новостями, погружаться в изучение новых тем, языков. Решать новые задачи. Если у вас есть возможность, в том числе здоровье позволяет, продолжать работать, проходить обучение - все это будет на пользу. А именно - замедлит ухудшение когнитивных (то есть мыслительных. - Ред.) функций.

И еще одна рекомендация: старайтесь выглядеть хорошо. Это придает уверенность в себе, создает ощущение, что тебе столько лет, на сколько ты выглядишь. Доказано, что такое ощущение стимулирует нейроэндокринную регуляцию процессов жизнедеятельности и действительно помогает замедлить старение.

Также пожилым людям можно посоветовать заниматься умственной деятельностью, продолжать учиться новому, не забрасывать свои интересы и хобби, такие как садоводство, рыбалка, фотография, игра в шахматы, коллекционирование марок.

Разумные физнагрузки - одно из главных условий здорового долгожительства. Фото: picture-alliance

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Алексей Александрович МОСКАЛЕВ, член-корреспондент Российской академии наук, зав. лабораторией генетики продолжительности жизни и старения Московского физико-технического института, зав. лабораторией геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии Коми, зав. кафедрой экологии Сыктывкарского государственного университета. Доктор биологических наук, профессор. Автор книг-бестселлеров «120 лет - только начало», «Кишечник долгожителя» и «Секреты вечной молодости».

ВАЖНО

О роли самосознания

- Самосознание человека в продлении здорового периода жизни играет определяющую роль, - рассказывает ученый. - Только мотивированный человек способен отказаться от алкоголя, курения, перестать переедать, заменить более вредные продукты на более полезные и заняться физкультурой.

В то же время самосознание во многом определяется окружением и массовым сознанием. Культура питания, предпочтение свежих и качественных продуктов питания у нас еще недостаточно развиты. Занявшиеся своим здоровьем люди порой подвергаются насмешкам. Нужна просветительская работа, чтобы улучшить положение вещей. В идеале необходимо сделать заботу о здоровье модным времяпрепровождением, поощрять ее конкурсами и премиями.

БУДЬ В КУРСЕ

От диспансеризации до помощи по хозяйству

С 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение». Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возраста и продление здорового периода жизни до 67 лет.

Федеральный проект «Старшее поколение» входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года.

В федеральном проекте «Старшее поколение» есть раздел, посвященный профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста.

Также предусматривается развитие гериатрической службы во всех регионах России.

Еще одна часть федерального проекта «Старшее поколение» - система долговременного ухода за пожилыми людьми. В 2019 году методика отрабатывается в 12 пилотных регионах. В 2020 году к ним присоединятся еще 6 регионов. В 2021 году - еще 6. Начиная с 2022 года эту методику начнут внедрять во всех 85 регионах Российской Федерации.

Одно из главных нововведений будет заключаться в том, что система долговременного ухода, наблюдения и поддержки охватит не только одиноких стариков и инвалидов, проживающих в домах престарелых, а всех граждан старшего возраста. Инициативу о необходимости поддержки смогут проявлять лечащие врачи пожилых пациентов. Информация из медицинских учреждений при согласии пациентов или их законных представителей будет передаваться в органы соцзащиты населения.

Для людей старшего возраста будут подбирать индивидуальные программы получения социальных услуг. Кому-то нужно просто принести пенсию и купить продукты. Кому-то - приготовить еду, накормить, убрать, перестелить белье.

Итогом станет создание и отладка современной модели долговременной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения во всех регионах России.

В ТЕМУ

Феномены нового времени

- Удачный пример долголетия на Кавказе говорит о том, что за пределами этого региона большое влияние на смертность оказывает злоупотребление алкоголем, - отмечает Алексей Москалев. Поэтому ученый приветствует поправки в законодательство, разработанные для борьбы с опасными привычками.

- Ожидаемые меры, такие как запрет реализации спиртных напитков в магазинах и заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах, а также лицам до 21 года, оградит многие семьи от их пагубного влияния, - поясняет профессор. - То же касается и курения табака. Кроме того, готовится законопроект о комплексе мероприятий для перехода к здоровому питанию. Планируется, что налоговый вычет на здравоохранение будет включать в себя расходы на фитнес. Пропаганда здорового образа жизни совместно с повышением ее качества лежат в основе двух феноменов нового времени - резкого уменьшения сердечно-сосудистой смертности в Финляндии и выравнивания продолжительности жизни в Германии после объединения. Эти социальные эксперименты наглядно убеждают, что при правильном планировании и создании условий можно резко увеличить ожидаемую продолжительность жизни за небольшой отрезок времени.