2019-05-24T15:27:34+03:00
Общество

Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках

От чего зависит продолжительность нашей жизни, по последним научным данным, как на нее влияют самосознание человека, его мотивация и поведение, «Комсомолке» рассказал один из ведущих российских геронтологов Алексей Москалев
Анна НИКОЛАЕВА
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Для людей зрелого возраста в России теперь введена ежегодная диспансеризация с акцентом на онкоскрининги, то есть проверки на онкологические заболевания. Фотобанк Лори.Для людей зрелого возраста в России теперь введена ежегодная диспансеризация с акцентом на онкоскрининги, то есть проверки на онкологические заболевания. Фотобанк Лори.
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МЕНЬШЕ АЛКОГОЛЯ И ДОЛОЙ ТАБАК

- Алексей, в последние годы в нашей стране продолжительность жизни растет достаточно высокими темпами - ежегодно, по данным Минздрава, примерно на 0,8 года. С чем это связано, на ваш взгляд?

- Отмечу, что прежде всего растет продолжительность жизни у женской части населения. В то время как мужчины почти на 10 лет отстают по этому показателю. Смертность у них высока в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний и вследствие нездорового поведения. Дольше всего в среднем живут люди в Москве, а также в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Это наводит на мысль, что основной вклад вносят медицинские услуги в одном случае и здоровый образ жизни - в другом. Вполне вероятно, что рост продолжительности жизни связан с принятыми государством мерами по сокращению употребления алкоголя и курения.

ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

- Когда жизнь продлевается, растет количество людей старшего возраста. Для их поддержки у нас в стране разработан проект «Старшее поколение» (см. рубрику «Будь в курсе»). Какие задачи, на ваш взгляд, встают сейчас перед государством, обществом, самими людьми пожилого возраста, их семьями, родственниками?

- В России действительно растет доля людей в возрасте 60+. Сейчас это 21,5% (от всего населения. - Ред.). А к 2050 году доля пожилого населения, как ожидается, превысит 29%. Как следствие, требуется более высокая интенсивность и эффективность медицинского и социального обслуживания пожилых людей.

В то же время пока не хватает специалистов, знающих особенности таких людей. Да и сама среда обитания, даже в больших городах, должна быть лучше приспособлена для проживания людей с хроническими возрастзависимыми заболеваниями. Сочетание нескольких подобных заболеваний сразу, необходимость приема большого количества лекарств одновременно с учетом возрастных противопоказаний, организация условий быта, социальная помощь - все эти возрастные особенности должны учитываться для повышения качества жизни огромного количества людей.

В то же время важно не только наращивать социальное обеспечение, но и финансировать исследования, разработки, нацеленные на всестороннее изучение процессов старения и путей улучшения качества жизни пожилых людей. Нужно увеличить долю соответствующих клинических испытаний, а также готовить специалистов, способных оказывать квалифицированную помощь во всех сферах жизни людей старшего возраста.

Алексей Александрович Москалев. Фото из личного архива.

Алексей Александрович Москалев. Фото из личного архива.

КОГДА РУЛИТ ГЕНЕТИКА

- Алексей, давайте поподробнее разберем условия, от которых зависит продолжительность здорового периода жизни человека. Часто можно услышать: всем рулит генетика. Это верно, наследственность играет решающую роль?

- Генетика действительно оказывает влияние на наш организм на всех этапах жизни. От наследственных заболеваний, проявляющихся очень рано, до семейного долголетия, которое выявляется в нескольких поколениях отдельных семей. И это правда, что наследственное долголетие (90+) позволяет жить долго, даже не придерживаясь строго правил здорового образа жизни. Однако долгожители, празднующие сотые годы своей жизни и игнорирующие на ее протяжении правила ЗОЖ, на самом деле встречаются редко. В то время как людей, сохраняющих хорошую форму и здоровье в зрелом возрасте при соблюдении норм ЗОЖ, несравненно больше.

- То есть популярность и популяризация здорового образа жизни - это не просто слова и лозунги, а действительно важные условия долголетия для большинства людей?

- Да, именно так.

СТАРАЙТЕСЬ ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ - ЭТО ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ

- Алексей, а какую роль играет занятость людей старшего возраста в повышении продолжительности здорового периода жизни? Есть ли научные данные?

- Да, безусловно. Важно давать себе регулярную умственную нагрузку. Как можно больше общаться, следить за новостями, погружаться в изучение новых тем, языков. Решать новые задачи. Если у вас есть возможность, в том числе здоровье позволяет, продолжать работать, проходить обучение - все это будет на пользу. А именно - замедлит ухудшение когнитивных (то есть мыслительных. - Ред.) функций.

И еще одна рекомендация: старайтесь выглядеть хорошо. Это придает уверенность в себе, создает ощущение, что тебе столько лет, на сколько ты выглядишь. Доказано, что такое ощущение стимулирует нейроэндокринную регуляцию процессов жизнедеятельности и действительно помогает замедлить старение.

Также пожилым людям можно посоветовать заниматься умственной деятельностью, продолжать учиться новому, не забрасывать свои интересы и хобби, такие как садоводство, рыбалка, фотография, игра в шахматы, коллекционирование марок.

Разумные физнагрузки - одно из главных условий здорового долгожительства. Фото: picture-alliance

Разумные физнагрузки - одно из главных условий здорового долгожительства. Фото: picture-alliance

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Алексей Александрович МОСКАЛЕВ, член-корреспондент Российской академии наук, зав. лабораторией генетики продолжительности жизни и старения Московского физико-технического института, зав. лабораторией геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии Коми, зав. кафедрой экологии Сыктывкарского государственного университета. Доктор биологических наук, профессор. Автор книг-бестселлеров «120 лет - только начало», «Кишечник долгожителя» и «Секреты вечной молодости».

ВАЖНО

О роли самосознания

- Самосознание человека в продлении здорового периода жизни играет определяющую роль, - рассказывает ученый. - Только мотивированный человек способен отказаться от алкоголя, курения, перестать переедать, заменить более вредные продукты на более полезные и заняться физкультурой.

В то же время самосознание во многом определяется окружением и массовым сознанием. Культура питания, предпочтение свежих и качественных продуктов питания у нас еще недостаточно развиты. Занявшиеся своим здоровьем люди порой подвергаются насмешкам. Нужна просветительская работа, чтобы улучшить положение вещей. В идеале необходимо сделать заботу о здоровье модным времяпрепровождением, поощрять ее конкурсами и премиями.

БУДЬ В КУРСЕ

От диспансеризации до помощи по хозяйству

С 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение». Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возраста и продление здорового периода жизни до 67 лет.

Федеральный проект «Старшее поколение» входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года.

В федеральном проекте «Старшее поколение» есть раздел, посвященный профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста.

Также предусматривается развитие гериатрической службы во всех регионах России.

Еще одна часть федерального проекта «Старшее поколение» - система долговременного ухода за пожилыми людьми. В 2019 году методика отрабатывается в 12 пилотных регионах. В 2020 году к ним присоединятся еще 6 регионов. В 2021 году - еще 6. Начиная с 2022 года эту методику начнут внедрять во всех 85 регионах Российской Федерации.

Одно из главных нововведений будет заключаться в том, что система долговременного ухода, наблюдения и поддержки охватит не только одиноких стариков и инвалидов, проживающих в домах престарелых, а всех граждан старшего возраста. Инициативу о необходимости поддержки смогут проявлять лечащие врачи пожилых пациентов. Информация из медицинских учреждений при согласии пациентов или их законных представителей будет передаваться в органы соцзащиты населения.

Для людей старшего возраста будут подбирать индивидуальные программы получения социальных услуг. Кому-то нужно просто принести пенсию и купить продукты. Кому-то - приготовить еду, накормить, убрать, перестелить белье.

Итогом станет создание и отладка современной модели долговременной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения во всех регионах России.

В ТЕМУ

Феномены нового времени

- Удачный пример долголетия на Кавказе говорит о том, что за пределами этого региона большое влияние на смертность оказывает злоупотребление алкоголем, - отмечает Алексей Москалев. Поэтому ученый приветствует поправки в законодательство, разработанные для борьбы с опасными привычками.

- Ожидаемые меры, такие как запрет реализации спиртных напитков в магазинах и заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах, а также лицам до 21 года, оградит многие семьи от их пагубного влияния, - поясняет профессор. - То же касается и курения табака. Кроме того, готовится законопроект о комплексе мероприятий для перехода к здоровому питанию. Планируется, что налоговый вычет на здравоохранение будет включать в себя расходы на фитнес. Пропаганда здорового образа жизни совместно с повышением ее качества лежат в основе двух феноменов нового времени - резкого уменьшения сердечно-сосудистой смертности в Финляндии и выравнивания продолжительности жизни в Германии после объединения. Эти социальные эксперименты наглядно убеждают, что при правильном планировании и создании условий можно резко увеличить ожидаемую продолжительность жизни за небольшой отрезок времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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