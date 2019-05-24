Управленцев для Петербурга наберут по конкурсу

23 мая в Музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге в рамках платформы «Россия - страна возможносией» прошла дискуссия «Будущее города. Люди в новой городской среде», где обсуждалась стратегия развития города. Одним из ключевых инструментов для развития Северной столицы эксперты назвали проведение кадрового конкурса для управленцев по примеру федерального проекта «Лидеры России».

«НАЧИНАТЬ НАДО С СЕБЯ»

«У такого блистательного города, как Санкт-Петербург, должно быть блистательное будущее, и оно будет таким, это точно», — отметила вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. Описав четыре основных направления развития Санкт-Петербурга, намеченные исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым, она подчеркнула, что эти планы «не могут быть реализованы без основного — без человеческого потенциала, без кадров, которые все это будут делать».

«Мы пришли к выводу, что начинать надо с себя. В современном мире мы должны быстро перестраивать свою систему управления под те требования, те вызовы, которые перед нами ставятся. Проводя панельную дискуссию, в которой участвовали практически все вице-губернаторы и председатели комитетов, мы четко почувствовали, что городское управление отстает от управления, которое есть в бизнесе и обществе, что мы чуть-чуть не успеваем по всем требованиям реагировать на вызовы. Мы понимаем, что надо что-то делать, перестраивать себя», — указала Любовь Совершаева.

По ее словам, в Санкт-Петербурге пройдет конкурс управленцев, аналогичный конкурсу «Лидеры России».

Эксперты обращают внимание на уникальность Северной столицы.

«Наш город всегда был городом общепроизводственных объединений, мы всегда могли создавать уникальную, но в первую очередь штучную продукцию, мы не зацикливались на серийных производствах, которые требуют меньшей квалификации, - пояснил вице-президент городской Ассоциации промышленных предприятий Кирилл Соловейчик. - Мы — город разработчиков, город университетов, город образования. Мы — первый город, который начал выявлять студентов под технологические запросы крупнейших промышленных компаний в рамках работы Фонда содействия инновациям. Мы IT-столица — и не только потому, что крупнейшие IT-компании находятся в Санкт-Петербурге, но и потому, что количество стартапов в области информационных технологий у нас тоже очень велико».

ЛИФТЫ И ПРОГРАММЫ

Представитель BIOCAD Александра Глазкова во время дискуссии сообщила, что ее компания появилась в Москве, но со временем переехала в Петербург из-за большого кадрового потенциала города, талантливых специалистов и студентов. Средний возраст сотрудников компании составляет 28 лет, а руководители немного старше 30 лет.

«Руководитель — это не всегда вариант суперкарьерного роста, экспертиза в глубину — это тоже очень важно. И каждый сам для себя принимает решение», — добавила эксперт.

По оценке Юлии Аблец, главы Комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями администрации Санкт-Петербурга, в городе созданы все условия для развития молодежи: «Мы имеем уникальные условия в городе для развития молодых людей. Высшие школы, технопарки, бизнес-инкубаторы и в целом культурно-историческое наследие города способствуют тому, чтобы Санкт-Петербург продолжал оставаться точкой притяжения не только для Северо-Запада, но и для всей России. Для этого очень важно сформировать два ключевых института — социальные лифты и образовательные программы нового современного формата с возможностью получить менторскую поддержку».

В то же время Аблец отметила, что молодежи требуется содействие, опыт наставников для того, чтобы ее идеи могли воплощаться в жизнь. «Молодежь умеет генерировать идеи, у нее открытое сознание, но молодым людям сложно формировать команды, объединять вокруг себя людей, вести их за собой. Поэтому многие общественные и социальные инициативы, которые рождают молодые ребята, не могут дальше развиваться. Также им крайне сложно ориентироваться в современном потоке информации, и здесь менторская помощь опытных наставников, опытных руководителей крайне нужна. Наша задача — формировать площадки, на которых, с одной стороны, можно будет себя проявить и показать, а с другой — получить широкую образовательную программу и поддержку», — резюмировала Юлия Аблец.