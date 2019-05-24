2019-05-24T15:59:56+03:00
Пресс-релизы

Международный автомобильный фестиваль Moscow Classic 2019 пройдет в Подмосковье

Радио «Комсомольская правда» - информационный партнер мероприятия
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Гостей фестиваля ждут заезды Жигулей, Москвичей, Волг, гоночных формул и иностранных ретромашин.Гостей фестиваля ждут заезды Жигулей, Москвичей, Волг, гоночных формул и иностранных ретромашин.
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25-26 мая на профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY в седьмой раз пройдет семейный фестиваль Moscow Classic и 1-й этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа.

В первом этапе любительского чемпионате на исторических автомобилях и формулах Moscow Classic Grand Prix на данный момент заявлено более 150 спортсменов в возрасте от 18 до 80 лет из России, Германии, Латвии и Беларуси выйдут на старт в более чем 20 зачетах. Среди них чемпионы СССР и России: ветераны Советского Союза Олег Трегубов, Александр Нуждин, Александр Потехин; действующие чемпионы России по кольцевым гонкам Михаил Ухов, Андрей Козлов и другие.

Кроме заездов Жигулей, Москвичей, Волг, гоночных формул и иностранных ретромашин гостей удивит выставка старинной техники и культовых моделей всевозможных автоклубов. Экспозиция ретро машин – это уникальный музей под открытым небом. Экспонаты выставки – отечественная и иностранная авто- и мототехника – являются образцами автомобилестроения прошлой эпохи. На Фестивале Moscow Classic вы сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории, приблизиться к миру автоспорта и насладиться эстетикой ретро-техники.

Сохранение истории автоспорта и автомобилестроения – основная миссия организатора фестиваля, компании «Старое время», изначально занимавшейся восстановлением редкой и раритетной техники.

Помимо крупной экспозиции классической авто- и мототехники, на Фестивале соберутся представители автомобильных клубов и сообществ.

Впервые на площадке автодрома пройдет ставший уже традиционным весенний «Мотовернисаж». 2019 год – год 90-летия легендарной марки Ява. Поэтому на фестивале ожидается большое количество владельцев этих легендарных для СССР мотоциклов – мечта любого мотоциклиста тех лет. Ожидается более 100 единиц ретротехники, которые были выпущены как в 40-80-е годы, так и в 20-30-е годы прошлого века. А некоторые экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.

На площадке фестиваля будет оборудовано несколько детских зон, созданных для досуга самых юных гостей – в возрасте от 3 до 14 лет. Все развлечения направлены на знакомство детей с миром автоспорта и правилами безопасности на дорогах.

На площадке фестиваля будет оборудовано несколько детских зон, созданных для досуга самых юных гостей – в возрасте от 3 до 14 лет.

На площадке фестиваля будет оборудовано несколько детских зон, созданных для досуга самых юных гостей – в возрасте от 3 до 14 лет.

Кульминацией прохождения «квеста» в детской зоне станет гонка на педальных машинках! Старт в стиле Ле-мана с настоящей гоночной стартовой прямой – исход гонки зависит от вращения педалей! К заезду приглашаются юные гости фестиваля в возрасте от 5 до 10 лет.

В субботу организаторы проводят 1-й этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества «Боевая классика». Парни переделывают свои зимние болиды под мокрое покрытие и соревнуются на классических машинах в виражах дрифта!

В воскресенье, 26 мая в рамках фестиваля состоится первый в России кибер-чемпионат Forza Motorsport – гонки на гоночных симуляторах с призовым фондом в полмиллиона рублей.

Также в воскресенье для всех желающих будет работать «Дрифт такси». Это уникальная возможность прокатиться с визгом шин на турбированных «жигулях» с мощностью более 250 л.с.

Экспонаты выставки – отечественная и иностранная авто- и мототехника – являются образцами автомобилестроения прошлой эпохи.

Экспонаты выставки – отечественная и иностранная авто- и мототехника – являются образцами автомобилестроения прошлой эпохи.

Музыкальная сцена фестиваля воссоздаст атмосферу 50-60-70-х годов прошлого века, костюмы тех времен, музыкальное оформление, танцевальные перфомансы. Звучащая фоном живая музыка в стиле Рок-н-ролл, рокабили, блюз и каверы на мировые рок-хиты возвращают нас к юности наших родителей, когда наши бабушки с дедушки были молодыми.

Также все гости фестиваля смогут прикоснуться к популярному в столице развлечению – гастрономическому путешествию. На фестивальной площадке мы собрали разных представителей стрит-фуда: хот-доги, бургеры, венские вафли, мороженое, веганские угощения – мы постарались, чтобы каждый посетитель нашел то, что ему по вкусу.

Фестиваль Moscow Classic 2019 – праздник музыки, скорости и истории автоспорта для всей семьи! Возрастная категория – от 3 до 99+ лет.

Ждем всю семью на Автодроме Moscow Raceway (95 км Новорижского шоссе, дер. Шелудьково) 25 и 26 мая. Детям до 16 лет вход на фестиваль свободный. Билеты можно приобрести заранее: https://msk.kassy.ru/event/2-183/ или на месте.

Официальный сайт фестиваля: http://www.mcgp.su

ИСТОЧНИК KP.RU

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