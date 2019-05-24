Дольщики Urban Group получили первые ключи от квартир

У нас хорошие новости. Первые дольщики «Урбан Групп» приняли свои квартиры. На фоне нередких сообщений СМИ об обманутых дольщиках, это событие звучит как праздник. Праздник, который стал возможен благодаря правительству РФ и Фонду защиты прав дольщиков. Фонд по поручению правительства, под личным контролем со стороны вице-премьера Виталия Мутко, после банкротства Urban Group достроил проблемные дома.

И вот - сегодня Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко дал старт выдаче ключей от квартир в домах, достроенных за обанкротившейся компанией.

Как передает наш корреспондент, дольщики дома № 7 в ЖК «Видный город» получили ключи от своих квартир и кладовок, осмотрели помещения и подписали акты приема-передачи.

С завтрашнего дня процесс выдачи ключей будет беспрерывным. Дольщики смогут принять свое жилье, кладовки и парковочные места одновременно во всех четырех жилых комплексах: по дому № 6 в ЖК «Митино О2», дому № 7 в ЖК «Опалиха О3» и дому № 7 в ЖК «Видный город», а также по домам №№ 5 и 6 в ЖК «Солнечная система». Более 2000 человек уже записались на встречи.

- В целом, достроено 2900 квартир, - прокомментировал генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник. - Примерно по 150 человек в день будут получать ключи. Каждый записывался на ту дату и на то время, когда ему удобно. Желающие получат ключи даже в выходные дни.

Всего, по словам Александра Плутника, будут восстановлены права более 5011 дольщиков по более чем 4,4 тысячи помещений, из которых около 3 тысяч — квартиры, 1,1 тысячи — кладовки и более 0,3 тысячи — машино-места.

- Фонд защиты прав дольщиков уложился в обещанные сроки, - рассказал журналистам один из первых обладателей ключей Максим. - Все недочеты по срокам были вызваны судебными задержками. Фонд информировал всех дольщиков вовремя, в том числе через свой официальный сайт. Я осмотрел сегодня свою квартиру - все сделано очень хорошо. А вот, например, жильцы соседнего дома, который сдавал Urban Group еще до банкротства, не очень довольны качеством строительства и жилья.

Жительница дома в ЖК «Видный город», сданного застройщиком еще до банкротства, Анна Вагина – одна из тех, кто ощущает на себе разницу в качестве строительства между Фондом и бывшим застройщиком - Урбан групп.

- Мы живем в недостроенном доме с массой строительных недочетов: нет ливневых стоков, гидроизоляции, не доделаны фасады, не замазаны технические швы, - возмущается Анна. - Подъездные группы в плохом состоянии, даже почтовые ящики ставили за счет муниципалитета. В таком виде Urban Group сдал наш дом в 2017 году. Дом, который достроил Фонд, построен качественнее, он полностью доделан, отлично обустроены подъезды. Этот дом даже внешне выглядит намного лучше.