"Если ребенок попал в Бурденко, значит - это серьезно": Как пластилин, краски и доброта волонтеров помогают поставить детей в больнице на ноги

Как добровольцы помогают детям, рассказывает Любовь Моисеева, координатор волонтеров Движения «Даниловцы», которые посещают два детских отделения НИИ им. Бурденко.

- Дети в больнице подолгу находятся наедине со своими мыслями,- рассказывает она. - Они смотрят на родителей, которые иногда так сильно переживают, что на них лица просто нет. И дети переживают и за себя, и за родителей. А мы отвлекаем их - своим позитивом, рассказами, рисованием.

Был такой случай: мама привезла к нам на занятия сына на коляске, и он начал играть в настольный футбол. И там было так неудобно немножко, и ему все время хотелось встать, но ноги у него не ходили. Но за это занятие, в азарте игры он встал и ушел в палату на своих ногах. Мама его, помню, окликнула: «Смотри, ты стоишь на своих ногах!». И вот когда такие случаи происходят, мы до глубины сердца понимаем: зачем мы там и как мы помогаем. Что это не просто так, не наша прихоть, а мы, волонтеры, действительно приносим колоссальную пользу.

- Как долго дети находятся в больнице?

- Они приезжают на операцию, и все зависит, как она пройдет. Некоторые лежат неделю - это классическое время пребывания. Другие могут три месяца находиться. Но, как правило, это неделя-две.

- То есть, когда вы приходите, дети в отделении все время новые? И как с ними можно быстро наладить контакт?

- Очень легко! Мы приходим, зовем их и начинаем задавать стандартные вопросы: «Привет, откуда ты, как тебя зовут, есть ли у тебя кошечки-собачки, что ты любишь делать, в каком классе, чем занимаешься?» Мы их расспрашиваем, а дети очень любят, когда интересуется ими лично. Они рассказывают про себя, показывают фотографии. К каждому ребенку, который пришел, мы относимся как к личности, а не просто прийти и - «Давайте полепим!», и даже не спросить, как зовут... Единственное, мы никогда не спрашиваем их про болезнь. Это - закрытая тема. Иногда родители хотят поделиться, поговорить, мы можем их выслушать, но сами вопросы не задаем. Мы стараемся это обходить, потому что заболевания там не самые легкие и простые. Если они попали в Бурденко, значит - это серьезно.

- И как проходят ваши посещения?

- Так как дети у нас в возрасте от 0 до 18, и у всех разные возможности двигаться, - они после операции могут потерять зрение, слух, ноги, руки, - мы не можем подготовить одну какую-то тему на всех, какой-то общий мастер-класс. У нас кто-то рисует, кто-то лепит, и мы сидим все вместе, разговариваем, общаемся, загадываем загадки. Больше идет индивидуальная работа с детьми.

Очень часто мы накрываем стол большими листами ватмана, и каждый ребенок себе делает замок – рисует его или лепит. Или родители ему помогают, если он плохо может совладать с фломастерами или пластилином. Каждый лепит своего персонажа, строит ему домик, потом мы рисуем дорожки - друг другу в гости ходить. Потом начинаются уже озера, корабли, деревья, города, потом можем играть в войнушки или, наоборот, праздники там устраивать. Или мы делаем полянку и придумываем общую тему: «Давайте лепить сегодня сафари!» Или очень распространено у нас огороды лепить: капусту, морковку, зайчиков. Ферму такую.

Волонтеры лепят, рисуют и просто общаются с ребятамиФото: материалы пресс-служб

- Сколько же у вас уходит пластилина?

- Много! Все, что я заказываю в «Даниловцах». Не хватает, и еще покупаем!

- А родители чем занимаются, пока вы лепите?

- Они могут так же лепить и рисовать, надувать шарики. Иногда просто сидят и отдыхают, потому что дети активные или ночами не спят, то есть родители тоже ночами не спят и находятся в о-очень уставшем состоянии. Они просто сидят и медитируют рядом, пока мы занимаемся с детьми. Пока мы рядом, у них есть время ни о чем не думать.

- Вы помните, как в первый раз пришли в больницу?

- Да… Первые три раза я выходила, и мне очень хотелось плакать, но плакать не получалось. Я помню одну девочку, я вообще не понимала, как такое может быть с ребенком маленьким… Но сейчас, через три года я к ним отношусь как к обычным детям. Как бы они ни выглядели, меня уже это ни в какой шок не повергает. И новые волонтеры, когда приходят, говорят, что «мы готовились к худшему». Люди всё достойно воспринимают: и бинты, и то, что дети плохо двигаются, и мешочки всякие с жидкостью.

- Может, у вас какие-то особенные волонтеры?

- Да нет, все разные. Много студенток, которые очень вовлеченно занимаются волонтерством. Но есть и постарше женщины. И я как раз делаю ставку на более осознанных, взрослых людей, нежели на студентов. Потому что те могут походить, а потом пропадают, потому что наигрались. А люди, которые понимают в жизни больше, они ходят постоянно. Есть человек пять, которых я бы характеризовала как опытных волонтеров, на которых я могу положиться. И все это - люди после 30-35 лет.

- Новые волонтеры переживают, когда видят детей в бинтах?

- Они, в основном, говорят, что ожидали хуже. Не все, конечно, и кстати, те, что помоложе, отваливаются, именно потому что приходят совершать какую-то глобальную миссию.

- Спасать ребёнка, а не играть с ним.

- Да. И они удивляются, что дети - это просто дети, что они веселые. Что, когда мы им плетем «волшебные браслетики», которые будут исполнять желания, девочка говорит: «Хочу пони радужного». То есть, ребенок, даже будучи больным, на этом не зацикливается, не загадывает «Я хочу выздороветь и быть здоровым». Ему нужно пони.

А некоторые волонтеры думают, что они приходят спасать жизнь человека. И когда этого не находят, они больше не приходят.

Дети в больнице подолгу находятся наедине со своими мыслями, а волонтеры помогают им отвлечься

- И сколько в группе волонтеров?

- В чате около 60 человек, но ходит регулярно где-то 10-15. Раньше было 2-3, а сейчас все больше и больше. И мне, спокойно, когда нас много. Такая создается аура семьи - с детьми, с родителями. Родители тоже радуются, когда много людей, более шумно получается, более весело. И меня очень радует, что волонтеров приходит все больше. Я в свое время случайно узнала о волонтерстве. А сейчас люди сами ищут информацию, находят нас, «Даниловцев» и приходят. И это здорово, потому что волонтеры должны быть в каждой больнице!