"Что? Где? Когда?": Команда Сиднева впервые сыграет без Друзя

Летняя серия игр в клубе "Что? Где? Когда?" начинается, возможно, с главной игры сезона. За стол сядет команда Виктора Сиднева, самая титулованная в клубе, если брать регалии ее участников. Немножко странно, что именно Сиднев и Ко начинают серию - обычно эта роль достается дружинам послабее, но, увы, знаменитая шестерка в последнее время опустилась в рейтинге и сейчас занимает в нем лишь девятую строчку. А так как по правилам в летней серии победит та команда, которая выиграет у телезрителей последней, то шансы Сиднева на успех невелики - его могут обойти команды Елены Потаниной, Константина Рудера, Алены Повышевой и Алеся Мухина.

Вы спросите, в чем же тогда значимость предстоящей игры? Все просто - это первая интеллектуальная битва для команды Сиднева без ее главной звезды Александра Друзя. Напомним, в феврале прогремел скандал: редактор шоу "Кто хочет стать миллионером" обнародовал свой разговор с Друзем, в котором обсуждался вариант "распила" выигрыша. Друзя отстранили от участия в обеих программах. И если в "Кто хочет стать миллионером" он на регулярной основе не появлялся, то увольнение из "Что? Где? Когда?" останется позорным пятном на его репутации.

Напомним, Друзь - первый в истории магистр клуба (а таковых всего пять) и, несомненно, один из лучших игроков за все годы существования "Что? Где? Когда?". Как Сиднев, который, кстати, входит в пятерку магистров, будет справляться без своего лидера? На замену Друзю рекрутирована Инна Семенова, привлекательная брюнетка-эрудитка, знакомая нам по выступлениям за команду Ровшана Аскерова. Она, конечно, не магистр и даже не обладатель "Хрустальной совы". Возможно, присутствие дамы вдохновит ее коллег на ратный подвиг. Помимо Семеновой и Сиднева, за стол 2 июня сядут Максим Поташев (еще один магистр), Борис Левин, Михаил Дюба и Леонид Тимофеев.

Первый канал, "Что? Где? Когда?", 2 июня, 22.30

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