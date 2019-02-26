Итоги скандала: Друзь нарасхват на корпоративах, а депутат Илья Бер ищет подработку

Всего пару недель назад редактор программы «Кто хочет стать миллионером?», знаток Илья Бер, обвинил магистра ЧГК Александра Друзя в непристойном предложении. По версии Бера, Друзь пообещал ему часть выигрыша за слив вопросов в «Миллионере». Друзь в ответ заявил, что Бер сам его спровоцировал, предложив сделку. В итоге обоих отстранили от проектов Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?». Бер потерял постоянную работу, а вот у магистра Друзя пострадала лишь репутация.

63-летний Александр Друзь - работающий пенсионер. У Александра Абрамовича было две компании, которые занимались оптовой торговлей стройматериалами, но он их давно продал, а деньги инвестировал. Теперь же Друзь зарабатывает преимущественно как приглашенный ведущий или спикер. При этом во всех интервью он напоминает: «Что? Где? Когда?» - это хобби, за участие в телевизионной игре не платят. Но даже в те времена, когда платили, - это были не те деньги, на которые можно прожить, поэтому знатоки всегда параллельно работали. Участие в ЧГК обеспечило популярность, репутацию и знакомства в бизнес-кругах.

Сейчас магистр Друзь постоянно в разъездах. Импресарио обладателя «Бриллиантовой совы» Максим Кряжев сообщил нам, что график у главного знатока страны плотный. Но вклиниться в него еще можно - если заказывать Александра Абрамовича за пару месяцев вперед. Чаще всего Друзя приглашают провести интеллектуальные турниры, лекции и тренинги. Друзя зовут и на майские фестивали в Турцию, и на закрытые заказники крупных корпораций.

На корпоративных и развлекательных мероприятиях в моде авторский турнир Друзя «Внимание, вопрос!» - команды отвечают на вопросы ведущего. Стоимость «поиграть» - 300 тыс. руб. за два часа турнира. За победу менеджмент Друзя предлагает «Хрустальную сову» лучшему игроку (25 тыс. руб.) или книги (1 тыс. руб. за штуку). Конечно же, от призов можно отказаться. Друзь также читает лекции на тему: «Интеллект. Лидерство. Принятие решений» или «Правильность принятия решений. Ловушки для ума». Стоимость от 300 до 400 тыс. руб. Налоги Александр Абрамович платит, предлагая перевести деньги на счет его ИП или ООО.

Кроме того, Александр Друзь недавно выпустил две книги - детскую и путеводитель «Петербург: пешком по городу». Сейчас знаток готовит еще пару рукописей о Петербурге.

Спустя две недели после скандала пошел всплеск интереса на услуги Друзя. Отразится или нет скандал на рекламных контрактах знатока, станет известно через несколько месяцев.

Илья Бер, похоже, готовится к политической карьере. Фото: facebook.com

...а депутат Илья Бер ищет подработку

Илья Бер десять лет отработал главным редактором телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Постоянную работу он совмещал с образовательными проектами, депутатством в Совете одного из районов Москвы, преподавательской деятельностью у студентов-журналистов.

На днях Бер разместил в социальных сетях объявление о поиске работы: «Раз у меня освободилось некоторое количество времени, думаю, что самое время написать о том, что я умею. С тем чтобы желающие привлечь меня к своим проектам могли это сделать. Сразу скажу. Работы чисто для души у меня сейчас хватает. Так что здесь пойдет речь об обмене моего времени, опыта, знаний и умений на денежные знаки по справедливому курсу...» Потеряв постоянный источник дохода, Бер хочет зарабатывать ведением интеллектуальных игр, корпоративов в игровом формате, а также описывает другие свои сильные стороны. Илья кует железо, рекламируя свои услуги, пока народ не забыл о скандале и его роли в нем.

КСТАТИ

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РЕАКЦИЯ

Президент «Что? Где? Когда?» о скандале с Друзем: «Грустно! Все не правы. Хотелось бы всем раздать пощечины!»

Президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», гендиректор телекомпании «Игра» Наталия Стеценко впервые прокомментировала скандал, в котором оказались замешаны магистры ЧГК Александр Друзь и Виктор Сиднев.

Напомним, 22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А 12 февраля главный редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. (подробности)

Алексей Блинов о скандале с Александром Друзем: «Это бросает тень на все интеллектуальное сообщество»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, пожалуй, один из самых интеллектуальных людей в России. Он знает ответы на все вопросы. Вот только с новой задачей пока справиться не может. Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Абрамовича в том, что тот пытался выкупить у него правильные ответы на вопросы, по бросовой цене в 700 тыс. руб. (подробности)

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