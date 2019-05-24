2019-05-24T17:59:10+03:00
Звезды

После триумфа на Евровидении Лазарев едет к Лайме

Певец впервые выступит на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019
Алина ЧЕРНОВА
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Сергей Лазарев не только певец, но и актер театра и кино, телеведущий, бывший участник популярной группы SmashСергей Лазарев не только певец, но и актер театра и кино, телеведущий, бывший участник популярной группы SmashФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сергей Лазарев, один из самых известных поп-исполнителей России, дважды бронзовый призер Евровидения, примет участие в международном музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jurmala, который в этом году проходит в «Дзинтари» с 18 до 21 июля, сообщает продюсер фестиваля Элита Милграве.

— Приятно видеть, какие участники собираются на пятилетний юбилей фестиваля: самые красивые и невероятно талантливые! — подчеркивает создательница фестиваля Лайма Вайкуле. По ее словам, песню, с которой Лазарев занял третье место на Евровидении в Тель-Авиве, зрители в зале смогут услышать в живом исполнении и под аккомпанемент фестивального оркестра Лаймы. Также можно рассчитывать на участие певца в ярких, необычных дуэтах, которыми славится фестиваль. «На Евровидении Сергей был уже два раза, а на Laima Rendezvous Jurmala приезжает впервые, и это новый вызов!», — с улыбкой отмечает Вайкуле.

Фестиваль Лаймы пройдет в Юрмале с 18 по 21 июля Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Фестиваль Лаймы пройдет в Юрмале с 18 по 21 июляФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сергей Лазарев не только певец, но и актер театра и кино, телеведущий, бывший участник популярной группы Smash. Лауреат премии «Золотой граммофон»; один из самых продаваемых исполнителей в России. Образцом качества для Лазарева является американская эстрада, большинство песен артиста — англоязычные.

Ранее уже сообщалось, что на Laima Rendezvous Jurmala 2019 выступят Нино Катамадзе и Лолита. Более подробный список артистов-участников этого года будет обнародован организаторами в конце мая. Фестиваль Лаймы пройдет в Юрмале с 18 по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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