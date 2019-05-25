2019-05-25T09:50:44+03:00
Спорт

Лионель Месси шестой раз в карьере выиграл "Золотую бутсу"

Он забил 36 голов в сезоне испанского чемпионата [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лео Месси - лучший бомбардир в Европе.Лео Месси - лучший бомбардир в Европе.Фото: REUTERS
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Капитан "Барселоны" Лионеь Месси в шестой раз в своей карьере выиграл "Золотую бутсу". Так называется приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Рейтинг высчитывается по специальной системе и Месси в этом сезоне - его лидер.

31-летний аргентинский форвард набрал 72 очка, забив 36 голов в чемпионате Испании за "Барселону". Второе место осталось за Килианом Мбаппе из "ПСЖ" - 33 гола и 66 очков в чемпионате Франции. У 36-летнего форварда итальянской "Сампдории" 52 очка - 26 голов в Серии А. Он может сыграть в последнем туре сезона, но ему нужно забить 11 голов для того, чтобы обойти Месси.

Согласно правилам, гол в самых сильных чемпионатах из топ-5 оценивается в 2 балла, в чемпионатах с 6 по 21 по рейтингу УЕФА - 1,5 балла, дальше - по 1 очку. И Месси в шестой раз одерживает победу в этой гонке, ранее получая награду в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

Лионель Месси играет за "Барселону" с 2004 года. За это время выиграл десять чемпионатов Испании, шесть Кубков страны. Четыре раза Месси побеждал в Лиге Чемпионов. Восемь раз Лео побеждал в Суперкубке Испании, трижды - на клубном чемпионате мира. А в сборной Аргентины два его высших достижения это - серебро чемпионата мира 2014 года и золото Олимпиады 2008 в Пекине.

Лионель Месси в шестой раз выиграл "Золотую бутсу" в своей карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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