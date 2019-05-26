2019-05-26T09:03:01+03:00
Звезды

"Сейчас как врежу!": 80-летняя Тамара Семина замахнулась на молодого актера

Молодой человек не на шутку разозлил знаменитую актрису
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса Тамара Семина.Актриса Тамара Семина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Народная артистка РСФСР Тамара Семина едва не ударила молодого актера. Возмущение звезды советского кинематографа вызвал друг оперной певицы Марии Максаковой.

В эфире программы "Звезды сошлись" гости студии обсуждали спор вокруг наследства убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова. В студии появилась его мать Людмила Вороненкова.

Женщина пожаловалась, что вдова Дениса не подпускает ее к внуку. Мол, Мария Максакова всегда была недобра к ней. А теперь оперная дива и вовсе не думает налаживать связь со свекровью.

За певицу вступился ее друг Максим Яли. К слову, сама Людмила Вороненкова считает этого молодого человека новым любовником Максаковой. Во время жаркого спора и взаимных обвинений Максим начал размахивать руками. Это взбесило сидевшую рядом с ним Тамару Семину.

Именитая актриса несколько раз сделала ему замечание, но в какой-то момент ее терпение лопнуло и она вышла из себя. Артистка пригрозила: "Сейчас как врежу!". 80-летняя звезда экрана даже замахнулась на Яли.

Стоит отметить, что в эфире передачи Мария Максакова буквально набросилась на свою свекровь: "Это комический персонаж. Это бабка, которая расхаживает по телеэфирам. Она ходит, полощет своего сына грязью, рассказывает о нем, обо мне всякие небылицы".

По словам Максаковой, свекровь даже потребовала эксгумации сына, чтобы доказать: сына Ивана Мария родила не от Вороненкова. "Просто проклятие. Лучше бы я никогда с ней не разговаривала вообще ни о чем. Если бы она меня удавить могла бы за деньги, я думаю, она бы не задумывалась. Что она вообще ко мне прицепилась?", - негодует звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде
Пересекший Атлантический океан в бочке французский путешественник раскрыл секрет отличной формы
Альянс Wi-Fi ограничил членство Huawei
Стало известно о возможном наращивании Турцией поставок оружия сирийской оппозиции
Посол США в КНР призвал власти страны к диалогу с Далай-ламой
Трамп и Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф
В Испании состоятся выборы в Европарламент, региональные и муниципальные органы власти
В Германии небольшой самолет застрял в кронах деревьев
Зеленский планирует сделать Украину "базой для покорения мира"
Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
В Сирии боевики выпустили более 20 ракет по населенным пунктам провинции Хама
На Украине потребуют арестовать все активы Порошенко
Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в налаживании диалога с оппозицией
В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли
Киев грозит России "гамбургскими" санкциями за украинских моряков
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Среди пленных украинских военных в ДНР оказались 50-летние солдаты
Пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы
Трамп обжалует решение суда о запрете строительства стены на границе с Мексикой
Экс-министр по Brexit стал шестым претендентом на пост премьера Великобритании
Зеленский станцевал на сцене перед зрителями "Лиги смеха"
НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков
Литературную премию "Нацбест-2019" получил Андрей Рубанов
В Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France
В Иране заявили и наличии оружия, способного поразить американские корабли
Канада обыграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею