"Сейчас как врежу!": 80-летняя Тамара Семина замахнулась на молодого актера

Народная артистка РСФСР Тамара Семина едва не ударила молодого актера. Возмущение звезды советского кинематографа вызвал друг оперной певицы Марии Максаковой.

В эфире программы "Звезды сошлись" гости студии обсуждали спор вокруг наследства убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова. В студии появилась его мать Людмила Вороненкова.

Женщина пожаловалась, что вдова Дениса не подпускает ее к внуку. Мол, Мария Максакова всегда была недобра к ней. А теперь оперная дива и вовсе не думает налаживать связь со свекровью.

За певицу вступился ее друг Максим Яли. К слову, сама Людмила Вороненкова считает этого молодого человека новым любовником Максаковой. Во время жаркого спора и взаимных обвинений Максим начал размахивать руками. Это взбесило сидевшую рядом с ним Тамару Семину.

Именитая актриса несколько раз сделала ему замечание, но в какой-то момент ее терпение лопнуло и она вышла из себя. Артистка пригрозила: "Сейчас как врежу!". 80-летняя звезда экрана даже замахнулась на Яли.

Стоит отметить, что в эфире передачи Мария Максакова буквально набросилась на свою свекровь: "Это комический персонаж. Это бабка, которая расхаживает по телеэфирам. Она ходит, полощет своего сына грязью, рассказывает о нем, обо мне всякие небылицы".

По словам Максаковой, свекровь даже потребовала эксгумации сына, чтобы доказать: сына Ивана Мария родила не от Вороненкова. "Просто проклятие. Лучше бы я никогда с ней не разговаривала вообще ни о чем. Если бы она меня удавить могла бы за деньги, я думаю, она бы не задумывалась. Что она вообще ко мне прицепилась?", - негодует звезда.