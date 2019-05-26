"Она полощет своего сына грязью": Максакова не дает матери Вороненкова общаться с внуком

Мария Максакова не подпускает мать убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова к их маленькому сыну Ивану. Оперная дива обозвала свекровь "бабкой, которая полощет своего сына грязью".

Людмила Вороненкова очень сильно переживает из-за того, что не видит своего внука Ивана. Женщина не находит себе места и умоляет невестку Марию Максакову изменить свое решение.

Однако оперная дива настроена категорично и не собирается знакомить свекровь с ребенком. "Денис сам был в очень натянутых отношениях с матерью. Я очень постаралась, чтобы они начали общаться", - призналась певица.

После смерти супруга артистка и не думает налаживать связь с Людмилой Вороненковой. "Это комический персонаж. Это бабка, которая расхаживает по телеэфирам. Она ходит, полощет своего сына грязью, рассказывает о нем, обо мне всякие небылицы", - сказала, как отрезала, в эфире программы "Звезды сошлись" знаменитость.

По словам Максаковой, свекровь даже потребовала эксгумации сына, чтобы доказать: мол, мальчика Мария родила не от Вороненкова. Естественно, это привело Максакову в бешенство. "Просто проклятие. Лучше бы я никогда с ней не разговаривала вообще ни о чем. Если бы она меня удавить могла бы за деньги, я думаю, она бы не задумывалась. Что она вообще ко мне прицепилась?", - набросилась вдова Вороненкова на пожилую женщину.

Бывшая свекровь отреагировала на слова Максавоковой довольно спокойно и лаконично: "С нее как с гуся вода. Наплела и пошла".

В настоящее время Людмила Вороненкова вместе с бывшими женами и детьми претендует на наследство покойного сына. Они до сих пор не могут поделить его имущество, которое оценивается в миллиард рублей.

Мария Максакова возмущена этим обстоятельством. По суду ей с сыном досталась лишь малая часть - треть московской квартиры в центре Москвы стоимостью 24 млн рублей. Большую часть имущества Денис Вороненков еще до бегства на Украину переписал на свою бывшую супругу Юлию и их детей. Пара прожила вместе 20 лет.

Но из наследников недовольной оказалась не только Мария Максакова. Первая жена Дениса Вороненкова тоже хочет больше. "Я просто борюсь за то, чтобы справедливо получила моя дочь. Этот вопрос длится очень долго", - заверила Светлана Макеенко. По ее словам, Денис был ее первой любовью. Они прожили вместе девять лет. Но теперь женщина не может получить обещанную квартиру в самом центре столицы, хотя оплачивает ее. Эта жилье, как и дом на Рублевке, достался второй жене Вороненкова.