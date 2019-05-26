Возвращение домой спустя десятилетие: "Динамо" сыграло вничью 3:3 с "Арсеналом" на стадионе в Петровском парке

С ноября 2008 года, то есть после 30 тура того футбольного сезона, футболисты московского "Динамо" долго кочевали по другим стадионам. Первоначально столичный клуб съехал с динамовской арены на несколько лет.

Последняя игра на "Динамо" прошла 22 ноября 2008 года. В той встрече хозяева победили "Томь" со счетом 2:0. Один из голов в той игре забил Дмитрий Хохлов - тогда он был полузащитником москвичей, а сегодня - уже главный тренер "Динамо".

"Бело-голубые" вернулись на свою аренуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но реконструкция затянулась на очень долгий срок и вот лишь 26 мая 2019 года "Динамо" вновь вернулось на стадион в Петровском парке. Реконструкция завершилась в ноябре 2018 года, но еще долго проходили процессы различных согласований и получения допусков. И вот 16 мая комиссия по допуску поле одобрила проведение матча 30 тура чемпионата России на стадионе "Динамо".

В гости к динамовцам приехал тульский "Арсенал", который в этом сезоне выступает довольно неплохо и пробился в Лигу Европы благодаря победе "Локомотива" в Кубке России. На стадион на первую игру после реконструкции пришли 23 340 человек - почти что аншлаг. При этом, еще до игры говорилось, что на матч были проданы все билеты.

"Динамо" вновь вернулось на стадион в Петровском паркеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый матч на "Динамо" после реконструкции выдался невероятно ярким. Хозяева сыграли вничью с гостями из Тулы - итог матча 3:3.

У "Динамо" забили Мигел Кардозу (2-я минута) и Кирилл Панченко (29, 60). А за "Арсенал" сегодня забили Резиуан Мирзов (52) и Игорь Горбатенко (84), автогол на счету нападающего "Динамо" Евгения Маркова (16).

Хозяева сыграли вничью с гостями из Тулы - итог матча 3:3Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам сезона в чемпионате России "Динамо" с 33 очками заняло 12-е место, сохранив место в Премьер-Лиге и не попав в стыковые матчи. Тульский "Арсенал" - на 6 позиции и с 46 очками. Туляки сыграют в Лиге Европы.