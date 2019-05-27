Солнцезащитные кремы вреднее солнца?

Врачи, косметологи, организации здравоохранения и даже бьюти-блогеры постоянно предупреждают нас о вреде воздействия прямых ультрафиолетовых лучей на кожу и убеждают в необходимости использования солнцезащитных кремов, лосьонов и др. Однако, о безопасности санскринов до сих пор никто не задумывался.

Неожиданные результаты были получен в недавнем пилотном исследовании, опубликованном в журнале JAMA. Оказалось, что некоторые активные ингредиенты солнцезащитных средств всасываются через кожу и проникают в кровоток. А это противоречит заявлениям производителей о том, что UV-блокирующие вещества не циркулируют в организме.

В последние годы люди стали гораздо больше пользоваться средствами защиты от солнца, а производители включать в их состав все более сильные UV-блокирующие компоненты. В связи с этим FDA (Американская организация по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств) в течение многих лет активно изучает безопасность санскринов.

- Впервые оценка безопасности солнцезащитных средств производилась в 70-х годах. Тогда мы думали, что ингредиенты просто оседают на коже», - объясняет доктор Тереза Мишель – директор отделения нерецептурных лекарственных препаратов Центра исследований лекарственных препаратов FDA. – Однако, в течение многих лет исследований поняли, что это не совсем так. После этого мы стали изучать средства еще более тщательно.

- В компетенции FDA не входит проведение исследований, - отмечает Мишель. - Однако мы сочли этот вопрос очень важным, и провели пилотный проект.

В исследовании приняли участие 24 человека. Они использовать различные формы солнцезащитных средств – спреи, кремы или лосьоны в течение 4 дней. Средства наносились в одинаковом количестве не менее, чем на 75% поверхности тела 4 раза в день (это максимальная доза, рекомендованная производителем). В течение всего исследования у добровольцев брали образцы крови (в общей сложности 30 образцов крови у каждого добровольца). В крови ученые определяли концентрацию 4 известных активных ингредиента, которые обычно входят в состав солнцезащитных средств: авобензон, оксибензон, отокрилен и экамсуль. Все четыре вещества обнаруживались в крови подопытных в достаточно высоких концентрациях.

Некоторые активные ингредиенты солнцезащитных средств всасываются через кожу и проникают в кровоток.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень каждого ингредиента в крови составлял более 0,5 нанограмм на 1 мл крови. Согласно данным международных регуляторных организаций такой уровень веществ в крови может повышать риск рака у животных.

- Полученные результаты подтверждают, что необходимо провести дополнительные исследований. Они позволят оценить влияние концентраций веществ в крови на организм, - говорит Дэвид Страус, директор Центра исследований лекарственных средств FDA.

Пилотное исследование показало только то, что активные ингредиенты всасываются и проникают в кровь. Остается понять, оказывают ли эти вещества влияние на здоровье человека. Для этого требуется провести клинические исследования такие же, как для лекарственных препаратов.

В феврале FDA выпустило документ с обновленными требованиями к солнцезащитным средствам. Был составлен список из 16 активных ингредиентов, обычно входящих в состав UV–фильтров. Из попавших в список веществ уже точно опасность представляют парааминобензойная кислота и троламина салицилат. Их вредное воздействие было выявлено в исследованиях на животных. Эти вещества были изъяты из состава современных средств для защиты от солнца. Два других ингредиента - оксид цинка и диоксид титана - считаются безопасными и эффективными. Однако, данных о токсичности других 12 ингредиентов, включая авобензон, оксибензон и отокрилен, недостаточно.

Эффективность и безопасность экамсуля – еще одного ингредиента, изучавшегося в исследовании, также под сомнением. В 2015 году FDA классифицировало это вещество как небезопасное и неэффективное.

В тоже время доктор Страус и доктор Мишель утверждают, что применять солнцезащитные средства необходимо, поскольку они защищают от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Если вы теперь боитесь навредить здоровью санскринами, избегайте находиться на солнце с 12.00 до 16.00, надевайте одежду с длинными рукавами, защищающую от солнечных лучей, панаму и солнцезащитные очки.

КСТАТИ

Чувство защиты обманчиво

Степень защиты SPF, указанная на этикетке лосьона от загара, не отражает действительную степень защиты кожи от солнечных лучей, поскольку показатель защиты от UVA и UVB невозможно объединить. Продукты с высокой степенью защиты SPF защищают только от UVB лучей, но не от других типов солнечного воздействия. Нанося эти средства, мы ошибочно считаем себя защищенными и подвергаем себя более длительному воздействию UVA и UVB лучей. Таким образом, при нанесении средств от загара мы защищены от воздействия UVB лучей, однако продолжаем поглощать вредные UVA лучи.

Филипп Отье - ученый из Международного агентства исследований рака в структуре Всемирной Организации Здравоохранения провел исследования с участием принимающих загар людей. И пришел к неожиданным выводам. По мнению онколога, продукты с высокой SPF-защитой изменяют воздействие солнечных лучей на организм, что и может являться причиной... повышения риска развития меланомы.

Дело в том, что продукты с высокой степенью SPF-защиты нуждаются в более высоких концентрациях химических фильтров от солнца в сравнении со средствами с маленьким SPF. Некоторые из этих ингредиентов проникая в кожу, могут оказывать отрицательное воздействие на организм. Их применение связывают с повреждением тканей, гормональными нарушениями и аллергическими кожными реакциями.

Если бы средства с высоким SPF демонстрировали лучшую защиту от рака кожи, то в этом случае применение высоких концентраций химических веществ было бы обоснованным. Однако, преимущества этих средств не доказаны, и получается, что выбор санскринов с низким числом SPF оказывается более щадящим и полезным.

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