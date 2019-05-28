Более 20 тысяч человек посетили фестиваль Moscow Classic в Подмосковье в минувшие выходные

В рамках фестиваля в седьмой раз прошел первый этап единственного в России и самого масштабного любительского чемпионата Moscow Classic Grand Prix.

Более ста спортсменов-любителей, представляющих Россию, Украину, Германию, Латвию и Беларусь вышли на старт профессиональной гоночной трассы Moscow Raceway в Подмосковье. По словам организаторов, с каждым годом география участников-гонщиков и болельщиков только расширяется.

– Сегодня можно смело сказать, что автолюбительский спорт – это интернациональный праздник, который сплачивает и объединяет автолюбителей по всему миру. Мы и дальше будем продолжать развивать автолюбительский спорт в стране, – сказал организатор фестиваля, генеральный директор компании «Старое время» Александр Смирнов. – Остальные этапы чемпионата мы продолжим проводить в таком же духе и вполне вероятно, что автолюбительский спорт может стать народным праздником. В перспективе мы планируем возродить классические слеты автолюбителей, клубов, команд, городов во всероссийском масштабе, где каждый член семьи найдет себе развлечения и тематические занятия.

На Фестивале Moscow Classic гости смогли прикоснуться к истории автоспорта, насладиться эстетикой ретро-техники. Уникальная экспозиция культовых автомоделей со всего мира собралась под открытым небом фестиваля. На «Мотовернисаж», на котором были представлены более ста единиц ретротехники – мотоциклы выпуска 20-80-х годов прошлого века, приехало множество владельцев мотоцикла «Ява», так как в этом году известной марке исполняется 90 лет. Некоторые экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.

Радио «Комсомольская правда» поддержало фестиваль Moscow Classic в Подмосковье

– К сожалению, автоспортивная культура сейчас у нас утеряна. Существует и культивируется культура «Формулы-1», но она – европейская. А у нас в России есть своя! В послевоенные, в пятидесятые годы, гонки проходили по всему Советскому Союзу: в Минске, в Тбилиси, в Риге, в Литве. В Москве не было, но так исторически сложилось, потому что не было трассы. И в регионах в них участвовали все национальности, они объединяли людей. Каждый автопарк, автошкола, завод имел свою команду, – продолжает Александр Смирнов. – Помимо этого, сегодня практически устранены технические кружки, где бы занималась молодежь. ДОСААФ, хоть номинально существует, но практически бездействует. Мы за него выполняем вот эту просветительскую работу. И если современный автоспорт существует, чтобы экспериментировать, обкатывать новые технологии, то мы – несем историю. Вовлечь в это движение предприятия, города – вот это является одной из наших целей. По проведенному фестивалю можно смело сказать, что запрос на эту работу есть.

По словам зрителей Moscow Classic, самым трогательным этапом фестиваля стали детские заезды на педальных машинках на трассе «Формулы-1». Дети смогли ощутить себя чемпионами первой в истории детской гонки! Награждал маленьких победителей кубками, грамотами и подарками Алексей Басов – чемпион мира по гонкам на выносливость, а также первый в истории России победитель легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».

– Автомобильная культура должна прививаться с самого детства, в этом году мы сделали несколько детских зон, которые были направлены на знакомство детей с миром автоспорта и правилами безопасности на дорогах, – подчеркнул Александр Смирнов.

Сохранение истории автоспорта и автомобилестроения – основная миссия организатора фестиваля, компании «Старое время».

В соревнованиях приняли участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года.

В первый день фестиваля также состоялся этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества «Боевая классика». Участники переделывали зимние болиды под мокрое покрытие и соревновались в виражах на классических машинах. Гости фестиваля также могли прокатиться на «Дрифт такси» – турбированных «Жигулях» с мощностью более 250 л.с.