2019-05-29T02:15:08+03:00
Здоровье

Продукты-диверсанты: сладкое и мучное

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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Продукты-диверсанты: сладкое и мучноеПродукты-диверсанты: сладкое и мучноеФото: Михаил ФРОЛОВ
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Углеводы, чем, по сути, и являются сладости и мучное, - это энергетическое топливо для нашего организма.

А головной мозг человека вообще питается исключительно глюкозой. Она нужна и для того, чтобы передавать нервные импульсы от нейрона к нейрону, и для того, чтобы вырабатывать специальные вещества, управляющие нашим организмом. Мозгу для поддержания жизнеобеспечения требуется огромное количество сахара. Он расходует 100 г (полстакана!) глюкозы в сутки.

Свою пищу мозг извлекает в первую очередь из еды, которую мы потребляем. А если там сладкого недостаточно, в дело идет «топливо» из запасов (каждая неизрасходованная в свое время молекула сахара откладывается двумя молекулами жира).

Зависимость формируется очень просто. Мозг требует сахара. Если мы, повинуясь этому требованию, съедаем сладкое или мучное, в организм поступает сразу очень много глюкозы. Для ее переработки выбрасывается много гормона инсулина. И вся эта прорва сахара тут же оказывается усвоенной. Что-то поступает в нервные клетки, а большая часть утилизируется в виде жира - ведь сахара одномоментно поступило слишком много. Но спустя короткое время мозг опять спохватывается: «Позвольте, а где моя глюкоза?!» А она уже по кладовочкам тела разложена и так далеко запрятана, что проще потребовать новую. И мы снова испытываем волчий голод - хочется сладенького. Возник порочный круг. А спустя время началось ожирение.

Что делать? Все мучное и сладкое, в том числе мед (не нужно думать, что это какое-то очень полезное исключение), все виды круп, особенно рафинированные, очищенные типа белого риса - все это углеводы, которые суть - глюкоза. Как минимизировать ее вред?

- Сочетайте углеводы с источниками грубого волокна: овощами, зеленью и т. п.

Например, наша любимая отварная картошка. Из-за обилия крахмала она тоже чистый углевод. Если есть ее с большой порцией зеленого салата, который с медицинской точки зрения грубое волокно, переваривание будет происходить медленно, скачка глюкозы не произойдет. Она успеет вся израсходоваться на нужды организма.

В сутки необходимо от 500 г (минимум) до 1200 г зелени - такой объем рекомендует средиземноморская диета, признаваемая уже не один год самой здоровой системой питания. В этот объем можно включить огурцы и помидоры.

- Если очень уж хочется сладостей: 1 квадратик шоколадной плитки или половина зефирки - это безопасный объем сладостей, который не вызовет подъема глюкозы. Их можно съедать даже несколько раз в день, но с интервалом 3 часа.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу, 10.55, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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