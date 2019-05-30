По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой
- Лена, ты не знаешь, что хочет в подарок твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить.
- Он хочет сапоги женские, итальянские, 38-го размера, но стесняется признаться… И мультиварку…
* * *
- А мы дома ремонт затеяли!
- С чего начали?
- С ругани.
* * *
Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей.
Сын - вице-президентом госкорпорации, дочь - главой крупного фонда.
А чиновник так и сидит на своей копеечной казенной зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.
* * *
У блютуз-наушников есть интересная недокументированная особенность: о том, что твой телефон вытащил карманник, ты узнаешь, только когда автобус отъедет от остановки...
* * *
Лайфхак для девушек.
Селфи в лифте нужно делать во время начала его движения вниз, так как грудь в этот момент поднимается.
* * *
Почему я не доверяю людям, которые делают пробежку в парке? Да потому что это именно они всегда находят трупы в парках!..
* * *
Мужик купил себе дачу. Стал знакомиться с соседями:
- Здравствуйте, я ваш новый сосед. Вы не волнуйтесь, я приличный человек. Я по ночам пьяные дебоши устраивать не буду.
- А я буду!
* * *
- Девушка, что вы так плачете?
- У меня сумку украли.
- В ней, наверное, были ценные вещи?
- Нет.
- А что вы тогда плачете?
- В ней такой беспорядок! Мне так стыдно.
ИСТОЧНИК KP.RU