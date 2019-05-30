2019-05-29T22:56:24+03:00
Анекдоты

По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой

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- Лена, ты не знаешь, что хочет в подарок твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить.

- Он хочет сапоги женские, итальянские, 38-го размера, но стесняется признаться… И мультиварку…

* * *

- А мы дома ремонт затеяли!

- С чего начали?

- С ругани.

* * *

Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей.

Сын - вице-президентом госкорпорации, дочь - главой крупного фонда.

А чиновник так и сидит на своей копеечной казенной зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.

* * *

У блютуз-наушников есть интересная недокументированная особенность: о том, что твой телефон вытащил карманник, ты узнаешь, только когда автобус отъедет от остановки...

* * *

Лайфхак для девушек.

Селфи в лифте нужно делать во время начала его движения вниз, так как грудь в этот момент поднимается.

* * *

Почему я не доверяю людям, которые делают пробежку в парке? Да потому что это именно они всегда находят трупы в парках!..

* * *

Мужик купил себе дачу. Стал знакомиться с соседями:

- Здравствуйте, я ваш новый сосед. Вы не волнуйтесь, я приличный человек. Я по ночам пьяные дебоши устраивать не буду.

- А я буду!

* * *

- Девушка, что вы так плачете?

- У меня сумку украли.

- В ней, наверное, были ценные вещи?

- Нет.

- А что вы тогда плачете?

- В ней такой беспорядок! Мне так стыдно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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