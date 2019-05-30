Добрый челлендж: Как бегать и помогать не только себе, но и другим

Благотворительный забег «Спорт во благо» фонда «Синдром любви» прошел в минувшие выходные одновременно в пяти городах России и собрал больше 6 миллионов рублей на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна.

БОДРОЕ УТРО В ПАРКЕ

Москва. Раннее субботнее утро в Измайловском парке. Тихо, светит нежаркое солнце, утки на пруду купают своих утят. И тут вдруг – задорные биты танцевальной музыки… Просыпайся город, айда на пробежку – тем более, что ради доброго дела.

- Забег «Спорт во благо» – это не только спортивный, но и семейный праздник: дистанции и развлечения есть на любой вкус и возраст. Все собранные средства будут направлены на занятия для детей с синдромом Дауна, - рассказывает со сцены ведущая утреннего шоу «Радио 7 на семи холмах» Ева Корсакова.

«Спорт во благо» - это не просто забег, а большой благотворительный проект Фото: пресс-служба БФ "Синдром любви"

Попробовать свои силы в разных дистанциях собрались больше 600 человек, многие пришли целыми семьями.

- Катюше всего полтора годика, и это будет ее первый забег на 50 метров, пусть вливается в нашу спортивную семейку, - гордится своей крохой в розовых кроссовках и такой же панамке бегун-любитель Михаил Васнецов. – А старший сын пробежит шестьсот метров, постарается побороться за пьедестал. Я сам на десятку зарегистрировался – начал бегать три года назад и с удовольствием участвую в разных форматах, благо, всевозможные забеги в Москве проводятся чуть ли не каждые выходные. А если их еще можно совместить с добрым делом, то вообще прекрасно!

- «Спорт во благо» - это не просто забег, а большой благотворительный проект. Это уже не только бег, но и велопробеги, и лыжные гонки, и турниры по мини-футболу, - рассказывает «КП» директор фонда «Синдром любви» Ирина Меньшенина. - Он охватил в этом году больше двенадцати российских городов - Волгоград, Омск, Рязань, Махачкала, Иркутск и другие, где работают организации, помогающие людям с синдромом Дауна и их семьям. Идея проекта родилась давно, почти двадцать лет назад. Его цель - не только собрать деньги, но и вовлечь обычных людей, любителей спорта, к общению с людьми с синдром Дауна, а также дать возможность семьям с особенными ребятами ощутить поддержку. Не секрет, что такие семьи в России сталкиваются с проблемой непонимания и неприятия, живут в изоляции.

Дистанции и развлечения здесь были на любой вкус и возраст Фото: пресс-служба БФ "Синдром любви"

ОСОБЕННЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Совсем недавно в нашей стране очень мало знали о синдроме Дауна. Но об особенностях их развития, о том, какая помощь специалистов им нужна, информации становится больше. А нужна и поддержка педагогов по раннему развитию, и логопедов, психологов, медицинских консультантов, спортивных тренеров.

Замечаю среди атлетов, готовящихся к старту, и двух прекрасно сложенных – особенных – молодых людей. Ведущие вызывают их на сцену. Знакомьтесь, Станислав Богданов, юноша с синдромом Дауна, не в первый раз уже участвует в забегах фонда «Синдром любви». Начинал бегать с небольших расстояний под присмотром тренера. Теперь Стасу покоряются все большие дистанции. Год назад Стас пробежал свои первые 5 километров и не собирается останавливаться на достигнутом.

Слева направо - Андрей Нагибин, Стас Богданов, Юлия Аграфенина Фото: пресс-служба БФ "Синдром любви"

А рядом со Стасом – легендарная личность. Андрей Востриков - шестикратный чемпион Специальных олимпийских игр 2007 года в Шанхае. Летом 2015 года на специальных Олимпийских играх в Лос-Анджелесе Андрей взял шесть золотых и одну серебряную медали, а осенью того же года стал абсолютным чемпионом на Чемпионате мира среди людей с синдромом Дауна. За свою спортивную карьеру Андрей завоевал больше 100 (!) медалей.

Пока Андрей разминается перед стартом, расспрашиваю его маму:

- Мы живем в Воронеже. В 2000 году в городе открылся центр адаптированной физкультуры. Андрей занимается спортом с трех лет. Спортивной гимнастикой. Папа стал его первым тренером. Горжусь своим сыном - он очень спортивный, с сильным характером. Как сам Андрей говорит, «спорт - это моя жизнь». Но особенным людям нужны и особые условия для занятий. Замечательно, что есть фонды и организации, которые воплощают мечты таких ребят, как Андрей, - рассказывает Зинаида Вострикова.

СТАНЬ АТЛЕТОМ ВО БЛАГО

Тем временем на сцену выходит большая группа молодых людей в ярких красочных футболках – это команда «Атлетов во благо» . Так в «Синдроме любви» называют своих волонтеров-фандрайзеров, которые решаются на личные спортивные вызовы («челленджи», как сейчас модно говорить) и параллельно организуют сбор средств для фонда – на образовательные программы для людей с синдромом Дауна, психологические программы поддержки семей, у которых рождаются дети с синдромом. Атлетом во благо может стать совершенно любой человек. Недавно присоединилась к команде олимпийская чемпионка 2016 года по синхронному плаванию, трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Гелена Топилина.

Денис Булгаков - «Атлет во благо», папа мальчика с синдромом Дауна Фото: пресс-служба БФ "Синдром любви"

- Зачем мне это нужно? Каждый из нас – особенный. И все мы равны. Для помощи детям с синдромом Дауна не очень легко собирать деньги. В обществе много стереотипов. Люди пока неохотно откликаются. Но чем больше мы будем рассказывать о таких ребятах, проводить подобные благотворительные забеги, акции, тем больше будет отклик.

26 мая, кстати, сама Гелена организовала необычный заплыв на гребном канале в Крылатском, в котором участники должны были проплыть 50 метров… ногами вперед. Для синхронистки — это ерунда, но вот для обычного любителя — еще какой вызов.

- Нам хотелось, чтобы люди сделали что-то забавное, нетипичное, таким образом посмотрев и на проблему с другого ракурса. И конечно, получить удовольствие. Ведь помогать - это классно, - говорит Гелена.

Наше мини-интервью постоянно прерывается - участники забега подходят фотографироваться с олимпийской чемпионкой, просят потрогать ее золотую медаль. «А она из настоящего золота?», «Ого, какая тяжелая!». Гелена никому не отказывает и параллельно рассказывает, что спортивную карьеру уже закончила. Делится планами:

- Работаю сейчас в центральном совете «Динамо». У меня политологическое образование. Хочу двигаться дальше в этой сфере. А еще пытаюсь пробить один важный проект - строительства в Зеленограде, моем родном городе, Дворца водных видов спорта. Ведь пара бассейнов на 200-тысячный город — это ничто. Детям негде заниматься спортом, приходится ездить в Москву. И конечно, надо, чтобы эти объекты были с инклюзивной безбарьерной средой.

Проект «Спорт во благо» сейчас реализуется в 20 городах России Фото: пресс-служба БФ "Синдром любви"

Ведущая Ева Корсакова, кстати, тоже атлет во благо. Только она не бегает, а увлекается спортивной северной ходьбой. А дружит с фондом уже давно.

- В какой-то момент я вдруг поняла, что неоправданно считаю себя добрым человеком. Если попросят, да, я готова сорваться и помочь, но не более. И тут на меня вышел фонд поддержки людей с синдромом Дауна - это был ответ Вселенной на мой внутренний запрос. Тогда я только условно понимала, что такое синдром Дауна, но потом начала изучать, общаться с особенными детьми, их родителями, смотреть, как эти детки растут, меняются, развиваются при грамотном подходе – а это на самом деле чудо. Этот проект - совершенно моя энергетика. С удовольствием буду продолжать помогать, чем могу.

Как говорится, с миру по нитке, но тем не менее, в итоге благодаря неравнодушным людям, а также компаниям-партнерам, которые выделяют бюджеты на благотворительные проекты, удается собрать реальные деньги для реальных дел. Так, за все годы существования проекта «Спорт во благо» удалось собрать больше 160 миллионов рублей и привлечь около 20 тысяч человек.

9-летний Илья Ерофеев с папой впервые принял участие в забеге Фото: пресс-служба БФ "Синдром любви"

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Проект «Спорт во благо» стартовал в 2011 году при поддержке Минэкономразвития РФ.

- Проект сейчас реализуется в 20 городах России: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Кирове, Волгограде, Тольятти, Самаре, Рязани, Брянске, Барнауле, Ярославле, Советской Гавани, Иркутске, Махачкале и других.

- Весенний благотворительный забег «Спорт во благо» практически одновременно проходил в Москве, Уфе, Кирове, Омске, Иркутске, Брянске и Волгограде.

- Более 160 СМИ федерального и регионального значения осветили проект.

На трассу выходили целыми семьями Фото: пресс-служба БФ "Синдром любви"

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Меньшенина, директор фонда «Синдром любви»:

- Мы в Москве придумали символику проекта, научили наших коллег из региональных фондов и организаций, как работать с партнерами, как устраивать соревнования, чтобы они не тратили много времени на все эти организационные моменты. Каждый год растет количество участников. Все деньги, собранные в разных городах, там же и останутся и будут потрачены на образовательные мероприятия, программы адресной психологической поддержки.

Будем и дальше развивать наш проект, чтобы как можно больше людей выходило на наши старты, соревновались. Еще важный момент — чтобы среди спортсменов появлялись и ребята с синдромом Дауна. Это новая задача для нас. Ведь физическая культура - одна из важных составляющих полноценной жизни любого человека - с особенностями развития или без них.