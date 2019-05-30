2019-05-30T13:48:31+03:00
Звезды

Светлана Бондарчук «убила» бойфренда на съемках клипа

Светская львица снялась в провокационном ролике
Игорь ПОЛЯКОВ
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Светлана Бондарчук вдруг запела и сняла видеоклипСветлана Бондарчук вдруг запела и сняла видеоклипФото: Instagram.com
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Соцсети в начале недели облетела новость, мол, Светлана Бондарчук, развод которой несколько лет назад не обсуждал только ленивый, вдруг запела и сняла видеоклип.

А на самом деле бывшая жена Фёдора Бондарчука стала героиней клипа на песню «Клетка» загадочной певицы ТО-МА, хит которой бьет рекорды ITunes, но лицо артистки пока никто не видел.

TO-MA Клетка (тизер клипа).

Между тем уже снят клип, главные роли в котором сыграла Светлана Бондарчук и человек, удивительно похожий на голливудского актера Джейсона Стэтхэма. 70 актёров, три сожженные иномарки, перекрытые улицы и много крови. По сюжету ролика Светлана Бондарчук убивает своего любовника. Уже в первых числах июня, по словам создателей клипа, мы сможем оценить актерскую игру Светланы и настоящий блокбастер «Клетка», а вот кто же скрывается за псевдонимом ТО-МА, станет понятно только во втором клипе. Запасаемся попкорном.

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Вожу я редко, но если сажусь за руль, то включаю музыку на всю #яспоютебенавсюпланетудетка
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Напомним: после развода с режиссёром Фёдором Бондарчуком Светлана достаточно быстро наладила личную жизнь. Главред журнала «Hello!» уже около года встречается с Сергеем Харченко. Возлюбленный Светланы работает директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. У Сергея есть дочь от первого брака Юнна. С отцом своих детей и своим бывшим супругом Фёдором Бондарчуком, который сейчас встречается с актрисой Паулиной Андреевой, Светлана тоже сохранила дружеские отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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