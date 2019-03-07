Ничего себе бабушка!: 50-летняя Светлана Бондарчук шокировала девичьей красотой

Светская дива, модель и главред гламурного журнала цветет и пахнет. Тут и весна. Тут и новый возлюбленный, дочь которого примерно одного возраста с внучками Светланы. Бывшая жена Федора Бондарчука не устает удивлять своем неувядающей красотой. В 50 лет выглядеть так, будто немного за 30! Как ей это удается?

Свежий снимок, на котором Бондарчук свежа и прекрасна, не оставляет равнодушным никого. Бесконечные ноги и сияющая кожа!

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Кто тот счастливчик, кому Светлана отдала предпочтение? Его зовут Сергей Харченко, ему 44 года, он директор дизайнерского агентства «Бест-ин-спейс Дизайн».

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У него есть малолетняя дочь от прежних отношений. И ребенок вполне находит общий язык с 6-ти и 4-летними внучками его возлюбленной.

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О секретах молодости Светлана говорит так: никогда не делала химический пилинг, но когда-то колола ботокс и делала мезотерапию. Регулярно делает массаж лица у проверенного косметолога. Волосы тонирует и сушит после мытья без фена. А насчет фигуры Светлане повезло. Она и не скрывает. Бондарчук от природы худая и в питании себя ни в чем не ограничивает. Но и вредное не ест, просто потому, что не хочется. Ест на утро яичницу с тостами, иногда сырники, пьет по три чашки кофе. На обед салат, а на ужин рыбу с овощами, спагетти или курицу. Активно занимается йогой.

a030aa Друзья спасибо за прекрасные рекомендации!!

Напомним, Светлана Бондарчук прожила в браке с известным кинорежиссером и актером Федором Бондарчуком 25 лет. Они расстались в 2016-м году. Светлана родила сына Сергея, ему 28 лет и дочь Варвару, ей 19-ть. И две внучки Маргарита и Вера. Партию бывшему мужу Светланы составила 30-летняя актриса Паулина Андреева.

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