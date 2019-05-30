Коты умнее собак. Но тщательно это скрывают

Долгое время считалось, что собаки умнее кошек. Ученые даже создали теорию, которая обосновывает этот тезис. Ее суть в том, что отдельно взятая кошка является гораздо более эффективным охотником, нежели волк и тем более ее потомок - собака. Иначе говоря, кошке проще поймать мышь, чем собаке - зайца. И дело не в размерах, рысь с зайцем управится тоже гораздо быстрое, чем барбос. Свою охотничью бездарность псовым приходиться компенсировать охотой в стае, где необходимо распределять роли и действовать согласованно. Поэтому у собак развился высокий социальный интеллект. А котам-индивидуалистам он без надобности - они и так неплохо себя кормят. Поэтому во всем мире собачий интеллект изучают примерно 12 научных лабораторий, а умственными способностями кошек интересовался разве что клоун Куклачев. Попытки проводить когнитивные эксперименты с кошками неизменно оканчивались провалом: полосатые либо игнорировали исследовательские затеи ученых, либо вообще прятались под диван. Это расценивали, как проявление низких умственных способностей. Постепенно версия об интеллектуальном превосходстве собак над кошками приобрела статус аксиомы, которая не требует доказательств.

Кошачья революция

Однако, в последнее десятилетие в науке произошли события, которые окрестили «кошачьей революцией». Во-первых, удивительные данные получили нейрофизиологи. Фанаты собачьего интеллекта долго козыряли тем фактом, что у барбосов вес мозга относительно тела больше, чем у кошек. Однако Урсула Дик (Ursula Dicke) из Института исследований Мозга Бременского университета (Германия) установила, что это отставание мурки компенсируют более высокой плотностью «упаковки» нейронов в коре головного мозга (а именно она отвечает за высшую нервную деятельность). Поэтому у котофея с весом мозга 25 грамм корковых нейронов почти в два раза больше (300 млн против 160 млн), чем у пса с весом мозга 75 грамм. Другой исследователь Френсис Доре из Университета Лаваля (Канада) выяснил, что кратковременная память у мурзиков гораздо лучше, чем у собак. Это обнаружилось в ходе простого эксперимента. Животным показывали вкусную еду, затем прятали ее и отвлекали питомцев чем-нибудь. Коты помнили о «заначке» в течении 16 часов, а собаки забывали уже через 5 минут!

Просто полосатым не нравится подчиняться...

На основании этих данных ученые вернулись к изучению кошачьего интеллекта и наиболее впечатляющих успехов добилась Кристин Витали (Kristyn Vitale) из Университета Орегона и ее коллеги. Они сумели сломать холодную стену непонимания которая разделяла ученых и полосатых героев. Обнаружилось, что при правильной подготовке эксперимента (котов надо было долго держать на диете или в изоляции) кошки, как минимум, не уступают собакам.

Например, вопреки расхожему убеждению, что люди интересуют барсиков только как поставщики пищи, оказалось, что коты ценят дружбу с хозяином выше еды. Эксперимент выглядел следующим образом: 19 котов по очереди закрывали «помедитировать» 2,5 часа в пустой комнате, затем выпускали и наблюдали, какие занятия будут для него приоритетом. А полосатому был предложен следующий выбор: полакомиться вкусным угощением, развлечься с игрушкой, обнюхать соблазнительно пахнущую приманку или помурлыкать со своим хозяином. Так вот половина котов предпочла в первую очередь пообщаться с человеком, еда оказалась на втором плане. При этом большую часть времени эксперимента - 65% хвостатые терлись рядом с хозяином.

Другой эксперимент Кристин вы можете повторить у себя дома: возьмите две миски, переверните вверх дном, под одну из них положите лакомство, а затем приглашайте своего «царя зверей» (он не должен видеть, как прячут угощение). Теперь указывая на миску с угощением попробуйте уговорить кота подойти к ней. Если кот понял, что вы от него хотите и выполнил просьбу - он гений! Потому что понять намерение другого живого существа для зверей невероятно сложная задача. Раньше считалось, что этот тест могут правильно выполнить только собаки и приматы, а кошкам он не под силу. Но Кристин Витали считает, что кошки прекрасно все понимали, а выглядели «тугодумами» потому что им не нравится подчиняться.

Возможно они опасаются, что если люди узнают об их способностях, то заставят работать, как собак. По мнению исследовательницы, кошки вполне могут заменить псов в поисковой работе. Коты способны найти наркотики в багаже злоумышленника, отыскать живых людей под завалами или распознать по запаху онкологическое заболевание у человека. Надо только разработать методы дрессировки. Кристин Витали и ее соавторы считают, что «собачий» подход здесь не работает. Для мурок главная мотивация вовсе не лакомство, а поглаживание и похвала хозяина.

Как измерить интеллект хвостатого любимца

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