2019-05-30T21:08:33+03:00
Здоровье

Тополь для аллергика - как слону дробина: врач-аллерголог опроверг заблуждение о вреде тополиного пуха

Почему на самом деле сейчас идет всплеск аллергических реакций и что делать [пять советов врача]
Анна ДОБРЮХА
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Тополиный пух принято винить во всех бедах аллергиков, но это не так.Тополиный пух принято винить во всех бедах аллергиков, но это не так.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Как замучил тополиный пух, я сойду с ума от аллергии!», - в соцсетях сейчас полно возмущенных откликов страдальцев. А знающие люди поясняют: сам-то пух изначально не аллергенный, но он вовсю переносит пыльцу злаковых трав. Именно поэтому тополь - враг аллергиков.

- На самом деле какая бы то ни было связь тополиного пуха с аллергией... большой миф, - качает головой врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина. - Тополиные «парашюты для семян» не имеют вообще никакого отношения к аллергическим реакциям! Принято считать, что основной аллерген тополя – это пух, однако он появляется значительно позже, чем происходит выброс пыльцы этого дерева. Соответственно, и аллергические реакции, возникающие именно из-за контакта с пыльцой тополя, появляются значительно раньше пуха.

В то же время выбросы тополиного пуха совпадают с цветением злаковых трав - тимофеевки, овсяницы, ежи, райграсса и других, поясняет врач. Именно их пыльца сейчас мучает аллергиков. Причем, переносится она просто ветром, а вовсе не на тополиных «парашютах», как ошибочно думают многие (сам пух предназначен природой для обволакивания семян тополя, чтобы переносить их на расстояния. - Ред.).

Сейчас концентрация пыльцы в воздухе на границе средней и высокой. На городских газонах, в парках и за городом вовсю цветет та же овсяница. Активное выделение ее пыльцы началось около 10 - 14 дней назад. И в это же время многие аллергики почувствовали заметные ухудшения.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Пять советов доктора

1. Навсегда избавить от мучений при цветении злаковых поможет аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Суть этого метода лечения - выработать невосприимчивость к пыльце растений. Пациенту под контролем врача аллерголога-иммунолога вводятся постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. И организм со временем - через три года - перестает реагировать на пыльцу.

В России, как выяснила «КП», АСИТ на сегодня не входит в ОМС, это платная процедура. Курс лечения в течение одного года сублингвальным препаратом (капли под язык) стоит в среднем около 15 - 17 тыс. руб. Есть также препараты в виде таблеток и уколы.

- Но начать аллерген-специфическую иммунотерапию сегодня-завтра уже не получится. Она проводится только в холодное время года, чаще всего начинается в октябре, когда все растения уже отцвели - поясняет Асель Нуртазина.

2. Сейчас аллергикам лучше по возможности реже бывать на улице, не открывать окна и не выезжать за город. Так как проявление аллергии зависит в том числе от концентрации пыльцы в воздухе, поясняет врач. Приходя в помещение, старайтесь сразу промыть нос солевым раствором (продаются в аптеках), умыться, принять душ. В идеале - поменять одежду и сразу бросить в стирку снятые вещи, поскольку на них оседает пыльца.

3. Проконсультируйтесь с врачом-аллергологом, чтобы подобрать терапию в зависимости от общего состояния организма и вида аллергических реакций (насморк, воспаление слизистой глаз, бронхо-легочной системы, кожи и т.д.). В том числе по медпоказаниям вам могут назначить препарат, обволакивающий слизистую носа. Это средство на основе крахмала, которое впрыскивается в нос и создает на слизистой защитное покрытие. Пыльца не контактирует со слизистой, и симптомы ринита облегчаются.

4. Также в аптеке можно найти специальные фильтры для носа. Они прикрепляются на малозаметных микроприщепках. Несколько экзотично, кому-то может быть неудобно, а кто-то привыкает.

5. Наконец, самый бюджетный (хотя, и наименее эффективный) вариант - обычная медицинская маска. Она будет частично задерживать пыльцу, если надевать перед выходом на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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