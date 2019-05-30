Накопительные пенсии выдадут по-старому

Собственные пенсионные накопления можно будет получить раньше срока - в рамках старого пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 - для мужчин). Такие поправки сейчас лежат на рассмотрении в Госдуме.

Поясним. Имеется в виду та часть накопительной системы, которая не была заморожена. Она называется «негосударственное пенсионное обеспечение». Это деньги, которые люди сами отправляют на свои счета в негосударственных пенсионных фондах (или это за них делают крупные корпорации).

В прошлом году законодатели решили, что в рамках старого пенсионного возраста оставят всех, кто заключит договор с НПФ до конца 2018 года. А сейчас решили уравнять в правах всех - даже тех, кто заключит договор с НПФ в 2019 году и позже.

Сейчас в НПФ на пенсию копят 6 миллионов россиян. Они держат на счетах 1,3 триллиона рублей. При этом некоторые уже вышли на пенсию и получают прибавку. За прошлый год фонды перечислили 1,5 млн клиентов около 60 млрд рублей. Средняя прибавка к пенсии - 3300 рублей в месяц. Для сравнения: средняя страховая пенсия составляла в прошлом году 14 тысяч рублей.

При этом, по словам экспертов, устанавливать жесткие возрастные рамки для тех, кто копит на пенсию самостоятельно, неправильно. Логичнее дать свободу выбора. Например, клиент может сам выбрать срок выплаты и заключить договор с НПФ. В профильных ведомствах пока никак не прокомментировали инициативу депутатов.

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