До 1 июля наиболее бедным пенсионерам пересчитают пенсии

Приказ дополняет уже действующий с апреля федеральный закон, которым был введен новый порядок индексации пенсий, оказавшихся ниже регионального прожиточного минимума. О чем речь?

Часть пенсионеров у нас получают доплату к пенсии до прожиточного минимума в регионе. Вот с этими пенсионерами в начале года произошел не очень хороший казус. После индексации пенсии с января этого года — по действовавшим на тот момент правилам - эта доплата у многих сильно уменьшилась или вообще исчезла. Считали так: сначала индексировали сам размер пенсии, а потом, при необходимости, рассчитывали доплату. В итоге у многих получилось, что увеличение самой суммы пенсии привело к сокращению доплаты. А общая сумма, которую получает пенсионер, осталась почти та же. Что вызвало недовольство: обещали же, что пенсия в среднем должна увеличиться на тысячу рублей — и где?

По поручению президента несправедливость поправили. Теперь схема перерасчета пенсий меняется. Сначала сумма будет доводиться до прожиточного минимума (за счет социальной доплаты). А потом уже вот эта получившаяся сумма (прежний размер пенсии плюс размер доплаты до прожиточного минимума) индексироваться.

Пенсии таким пожилым людям по новой схеме пересчитают в том числе и «задним числом» - за все месяцы, начиная с января 2019 г. Недостающие деньги доплатят. Закончить перерасчет и полностью рассчитаться с пенсионерами соответствующие органы должны до 1 июля. Куда-то ходить и что-то делать не надо — все будет сделано автоматом. Просто имейте в виду, что процесс растянется на конец мая и июнь — и беспокоиться из-за этого не надо.

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