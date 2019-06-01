40-летняя подруга Прохора Шаляпина доказала свою беременность

Бывшая девушка скандального певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева на 8 месяце беременности. Девушка утверждает, что и после официального расставания с певцом, у них были тайные встречи.

- Я хочу, чтобы Прохор содержал меня и ребёнка. Это будет справедливо. Все равно ведь от Виталины (бывшая жена Армена Джигарханяна - Ред.) ему нужны только деньги.

Думаю, я смогу его вернуть, - сказала в интервью «КП» Татьяна Гудзева.

lenaklezkina Мама Прохора уверена, что Татьяна Гудзева врет об отношениях с ее сыном

- Непонятно, что она хочет от моего сына. Если денег, то пусть устраивается на работу! Не верю в ее беременность. Даже, если она и ждёт ребёнка, то это не мой внук, - заявила мама Прохора Шаляпина Елена Ивановна.

Татьяне Гудзевой пришлось сделать фотосессию на пляже в откровенном бикини, чтобы поставить точку в слухах об обмане и накладном животе.

tati_milli Татьяна уже готовится к родам

- И почему все считают, что я не беременная? - спросила у подписчиков бывшая подруга певца.

Кстати, по словам Татьяны, она уже готовится к родам, выбирает роддом, поэтому финансовая помощь Шаляпина ей не помешает.