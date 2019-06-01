40-летняя подруга Прохора Шаляпина доказала свою беременность
Бывшая девушка скандального певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева на 8 месяце беременности. Девушка утверждает, что и после официального расставания с певцом, у них были тайные встречи.
- Я хочу, чтобы Прохор содержал меня и ребёнка. Это будет справедливо. Все равно ведь от Виталины (бывшая жена Армена Джигарханяна - Ред.) ему нужны только деньги.
Думаю, я смогу его вернуть, - сказала в интервью «КП» Татьяна Гудзева.
- Непонятно, что она хочет от моего сына. Если денег, то пусть устраивается на работу! Не верю в ее беременность. Даже, если она и ждёт ребёнка, то это не мой внук, - заявила мама Прохора Шаляпина Елена Ивановна.
Татьяне Гудзевой пришлось сделать фотосессию на пляже в откровенном бикини, чтобы поставить точку в слухах об обмане и накладном животе.
- И почему все считают, что я не беременная? - спросила у подписчиков бывшая подруга певца.
Кстати, по словам Татьяны, она уже готовится к родам, выбирает роддом, поэтому финансовая помощь Шаляпина ей не помешает.
ИСТОЧНИК KP.RU