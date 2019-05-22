2019-05-22T21:44:31+03:00
Звезды

«Хочу, чтобы Прохор содержал меня и ребенка!»: На Шаляпина пожаловалась беременная подруга

Татьяна Гудзева объяснила «КП», почему артист ушел от нее к бывшей жене Джигарханяна
Игорь ПОЛЯКОВ
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Татьяна Гудзева и Прохор ШаляпинТатьяна Гудзева и Прохор ШаляпинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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С эффектной 40-летней блондинкой Татьяной Гудзевой скандальный певец Прохор Шаляпин расстался больше года назад. Но, судя по всему, и после официального разрыва пара продолжила «общение».

Татьяна позвонила в редакцию «КП» и огорошила нас новостью о своей беременности. Красотка намекает, что Прохор Шаляпин - отец ее будущего малыша.

- Я уже на восьмом месяце беременности, - рассказала «Комсомолке» Татьяна, чуть позже выслав нам фото, где действительно виден внушительный животик.

На фото Татьяны виден внушительный животик Фото: Личный архив героя публикации

На фото Татьяны виден внушительный животикФото: Личный архив героя публикации

- Я ничего не хотела говорить Прохору о своей беременности, потому что он в последнее время пропал, перестал выходить на связь. Но случилась беда — меня выгнали с работы. Я рассказала начальнику, о том, что собираюсь в декрет и он меня уволил. В итоге я осталась без средств к существованию. Я-мать -одиночка. У меня старшей дочке от первого брака 14 лет, я ее воспитываю одна. И сейчас еще один ребенок родится, получается тоже буду одна его поднимать. Я хочу справедливости. Хочу, чтобы Прохор меня содержал.

- А что Шаляпин говорит?

- Он не отвечает на мои звонки и сообщения. Я хочу, чтобы общественность узнала о моей беде. Шаляпин должен нести ответственность за меня и ребенка.

- Как думаете, почему Прохор не выходит на связь?

-Он боится Виталину. Для Цымбалюк-Романовской (пианистка, бывшая жена Джигарханяна-Ред.) это будет стресс. Сейчас она про мою беременность узнает, закатит Прохору скандал. Видимо, Шаляпин не хочется ссориться с Виталиной. Но меня их отношения не интересуют, мне надо как-то выживать.

Недавно Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская стали гостями Радио "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская стали гостями Радио "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ

- А где вы работали, если не секрет? Не моделью случайно?

- Нет (Улыбается.). Я работала в большой компании, которая занимается железнодорожными грузоперевозками. Я там была специалистом по негабаритным грузам и перевозке нефтяного оборудования. Очень хорошая работа была, зарплата высокая. И как гром среди ясного неба мое увольнение.

- Почему вы с Прохором расстались?

- Потому что Виталина его перетащила. Он на ее деньги, как мне кажется, повелся. Хоть он и подозревал меня в измене, я ему доказала, что не изменяла. Наш разлад с Прохором спровоцировала Виталина. Я считаю, она его держит деньгами. Но я уверена, что смогу его вернуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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