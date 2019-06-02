2019-06-02T16:20:37+03:00
Общество

Одно завещание на двоих

С 1 июня вступил в силу закон о наследственных договорах и совместных завещаниях супругов
Алексей ОВЧИННИКОВ
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По новому закону супруги могут составить одно завещание на двоихПо новому закону супруги могут составить одно завещание на двоихФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Если раньше каждый из них мог написать завещание только от своего имени, то отныне они имеют право составить одно завещание на двоих.

Как поясняют юристы, в этом совместном завещании можно будет прописать, что и кому перейдет в случае смерти одного из супругов, а также список наследников и полагающееся им имущество.

Кроме того, появляется так называемый «наследственный договор»: можно будет заранее оговорить, какие условия должен будет выполнить наследник, чтобы получить потом наследство. Например, некое имущество станет его только в случае, если наследователь будет исправно ухаживать за указанными в договоре лицами или совершать другие оговоренные действия. В противном случае, наследства ему не видать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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