Если раньше каждый из них мог написать завещание только от своего имени, то отныне они имеют право составить одно завещание на двоих.

Как поясняют юристы, в этом совместном завещании можно будет прописать, что и кому перейдет в случае смерти одного из супругов, а также список наследников и полагающееся им имущество.

Кроме того, появляется так называемый «наследственный договор»: можно будет заранее оговорить, какие условия должен будет выполнить наследник, чтобы получить потом наследство. Например, некое имущество станет его только в случае, если наследователь будет исправно ухаживать за указанными в договоре лицами или совершать другие оговоренные действия. В противном случае, наследства ему не видать.