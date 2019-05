Шац и Лазарева озвучили семейную пару на грани развода

Известные комики и телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева представили свой новый проект - британский комедийный телесериал "Семейный брак", в котором они поработали актерами озвучания.

Новый сериал состоит из 10 эпизодов продолжительностью 10 минут каждый и рассказывает о супругах в исполнении Розамунд Пайк ("Исчезнувшая") и Криса О'Дауд ("Компьютерщики"), которые переживают нелегкие времена в отношениях и хотят их по возможности исправить. Для этого они решают обратиться к профильному психологу. А перед визитом к нему встречаются в пабе - так, поболтать. Из этих разговоров в пабе, собственно, и состоит сериал.

State Of The Union.Rosamund Pike and Chris O Dowd