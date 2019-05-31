2019-05-31T13:08:08+03:00
Телевизор

Шац и Лазарева озвучили семейную пару на грани развода

Британский сериал "Семейный брак" выйдет на онлайн-платформе "КиноПоиск" в июне [трейлер]
Галина СЕРОВА
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Розамунд Пайк Крис О'Дауд в сериале "Семейный брак".Розамунд Пайк Крис О'Дауд в сериале "Семейный брак".Фото: кадр из фильма
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Известные комики и телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева представили свой новый проект - британский комедийный телесериал "Семейный брак", в котором они поработали актерами озвучания.

Новый сериал состоит из 10 эпизодов продолжительностью 10 минут каждый и рассказывает о супругах в исполнении Розамунд Пайк ("Исчезнувшая") и Криса О'Дауд ("Компьютерщики"), которые переживают нелегкие времена в отношениях и хотят их по возможности исправить. Для этого они решают обратиться к профильному психологу. А перед визитом к нему встречаются в пабе - так, поболтать. Из этих разговоров в пабе, собственно, и состоит сериал.

State Of The Union.Rosamund Pike and Chris O Dowd

Был ли подбор актеров озвучания неслучайным, неизвестно, но так уж совпало, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац сами только недавно расстались после долгих лет совместной жизни и плодотворной совместной работы (пара познакомилась еще в начале 90-х на фестивале КВН). Михаил вернулся на СТС и ведет там новое шоу, а Татьяна уехала с детьми в Испанию, откуда она и рассказала журналистам о том, каково ей было вживаться в образ Розамунд Пайк: "Английский язык не похож на русский, поэтому приходилось импровизировать. Сомневаюсь, что все, что мы с Михаилом наипровизировали, останется в конечном варианте", - смеется загоревшая Татьяна.

Татьяна Лазарева по скайпу из Испании рассказывает о проделанной работе Фото: Владимир КИРДЯШОВ

Татьяна Лазарева по скайпу из Испании рассказывает о проделанной работеФото: Владимир КИРДЯШОВ

Шац на это сказал, что нежно любит британские сериалы, верит в происходящее на экране и то, что разговоры спасают брак. Спасет ли брак совместная озвучка (чем черт не шутит), узнаем позже.

Кстати, на КиноПоиске уже можно посмотреть 43 эксклюзивных сериала. Есть соглашение с самыми популярными cтудиями в России – Кураж-Бамбей, Кубик в Кубе и другими.

Сериал "Семейный брак" стартует на на онлайн-платформе "КиноПоиск" 15 июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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