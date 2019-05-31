Кофе – полезный или вредный: Как смотрит на это современная наука

Пить или не пить кофе? Для миллионов людей по всему миру так вопрос не стоит. Только в США и только за 2017 год было продано 3,4 миллиарда фунтов кофе. Но многие ценители этого напитка отказываются от него опасаясь возможного вреда: повышения давления, сердцебиения. Обоснованы ли эти опасения. Разложим вопрос по полочкам.

В чем польза, брат?

Кофе богат большим количеством полезных веществ.

В 240 мл (1 кружка) содержится:

Витамин B2 (рибофлавин) – 11 % суточной дозы;

Витамин B5 (пантотеновая кислота) – 6% суточной дозы;

Витамин B1 (тиамин) – 2% суточной дозы;

Витамин B3 (ниацин) – 2% суточной дозы;

Фолаты - 1% суточной дозы;

Марганец– 3% суточной дозы;

Калий – 3% суточной дозы;

а также магний и фосфор.

Если эти количества нутриентов умножить на число выпитых чашек в день, то кофе можно расценивать богатым источником питательных веществ. Кроме того, в кофе содержится наиболее известное психоактивное вещество – кофеин (95 мг в 1 кружке). Вещество стимулирует активность головного мозга, блокируя аденозин (гормон, который вырабатывается в головном мозге и тормозит передачу нервных импульсов). Кофеин повышает выработку дофамина и норэпинефрина, а это снижает усталость, улучшает внимание и скорость реакции. Кофеин повышает скорость обмена веществ на 3-11% и выносливость к физической нагрузке на 11-12%. Однако, эти эффекты краткосрочны и, если пить кофе каждый день в больших количествах, может развиться привыкание. А значит свойства этого напитка перестанут проявляться в прежней мере.

Профилактика болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – второе наиболее распространенное (после болезни Альцгеймера) заболевание, при котором нейроны в головном мозге перестают передавать импульсы и погибают. Исследования показали, что у любителей кофе риск развития болезни Паркинсона ниже на 32-60%. Причем этот эффект более выражен у мужчин, чем у женщин. Самый низкий риск этого заболевания наблюдался у мужчин, употреблявших 3-4 чашки кофе в сутки. У женщин выраженность эффекта не зависела от количества кофеина. И что самое интересное, кофе не защищало от болезни Паркинсона курящих участников исследования.

Защита от сахарного диабета 2 типа

Распространенность этого заболевания в последние годы повысилась в 10 раз! С этим диагнозом живут около 300 млн людей во всем мире. Интересно, что кофе с кофеином снижает риск сахарного диабета 2 типа. И чем больше кофеина содержится в напитке, тем ниже риск.

Однако, влияние напитка различается у разных групп людей. Например, у североамериканцев употребление 6 и более чашек кофе снижает риск диабета у мужчин на 54%, и на 29% у женщин. У европейцев риск в большей степени снижался у женщин (61%), чем у мужчин (30%). А вот у декофеинизированного кофе таких свойств не наблюдалось.

Снижение риска рака

Согласно некоторым данным, кофе снижает риск некоторых видов рака, включая колоректальный, рак молочной железы, рак печени и др. Однако, механизмы с помощью которых напиток оказывает такое действие, до конца не изучены.

Возможно, жареные зерна кофе содержат сотни биологически активных компонентов – кофеин, флавоноиды и другие полифенолы. Эти вещества повышают расходы энергии, предотвращают повреждение клеток, регулируют гены, задействованные в восстановлении ДНК и замедляют рост метастазов.

Ежедневное употребление кофе чревато привыканием, тогда полезный эффект от напитка снизится.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что выйдет кофеману боком

Усиливает тревожность

Как известно, кофеин улучшает реакцию. Это вызвано тем что, блокируя аденозин (гормон усталости) в головном мозге, он одновременно повышает высвобождение адреналина - гормона бодрости.

Однако, при приеме кофеина в больших дозах эти реакции перерастают в тревогу и нервозность. В одном из исследований с участием 25 здоровых мужчин те, кто принимал 300 мг кофе испытывали в два раза больший уровень стресса, в сравнении с принимавшими плацебо. Именно поэтому, тревожное расстройство, связанное с приемом кофеина, Американская Психиатрическая Ассоциация внесла в перечень психических расстройств.

Содержание кофеина в разных напитках может варьировать. Например, в большом («гранд») стакане кофе в Старбаксе 330 мг кофеина. Некоторые энергетические напитки могут содержать около 500 мг кофеина.

Если вы часто чувствуете нервозность или тревогу, врачи советуют ограничить или вовсе отказаться от употребления кофе.

Лишает сна

Пробуждающий эффект кофеина один из наиболее ценных. Однако, слишком большие дозы напитка могут вовсе лишить вас сна. Исследования показали, что чем выше дозы кофеин, тем больше требуется времени для того, чтобы упасть в объятья Морфея.

Количество кофеина, которое не ввергнет вас в бессонницу, очень индивидуально - зависит от генетики и особенностей организма. И чем позже вы выпили чашечку-другую, тем большей шансов заработать беспокойную ночь. При это надо учитывать, что кофеин задерживается в крови в течение около 5 часов. Так, в одном из исследований 12 участникам давали по 400 мг кофеина за 6 ч, за 3 ч и непосредственно перед сном. Время, которое потребовалось добровольцам для того, чтобы уснуть, а также общее число часов сна полностью зависело от того, в какое время был выпит напиток. Поэтому, перед сном прием крепкого кофе следует ограничить.

Нарушает пищеварение

Многие отмечают, что утренняя чашка кофе может улучшать перистальтику. Слабительный эффект напитка связан с повышением производства гастрина – фермента, который выделяется в желудке и увеличивает активность кишечника. Интересно, что декофеинизированный напиток обладает таким же эффектом.

Кофеин также стимулирует перистальтику, поэтому его большие дозы могут привести к диарее.

Некоторые исследования говорят о том, что кофеинизированные напитки могут усугубить рефлюксную болезнь (заболевание, при котором содержание желудка забрасывается обратно в пищевод). Например, вода с добавлением кофеина вызывала расслабление мышц желудка и его содержимое достигало глотки.

Если вы испытываете расстройства пищеварения следует сократить употребление кофе или заменить его на чай.

Вызывает привыкание

Несмотря на все свои благоприятные свойства, кофеин может вызывать привыкание. При постоянном употреблении вещество воздействует на процессы в головном мозге подобно кокаину и амфетаминам, и может привести к психологической или физической зависимости. В одном из исследований с 213 участниками, постоянно принимавших высокие дозы кофеина, на 16 часов лишили любимого напитка. Вскоре у них начали проявляться симптомы отмены в виде головных болей и слабости.

Повышение артериального давления. Кофеин не повышает риска инфаркта или инсульта. Но вот повысить давление он все-таки может. Это происходит в основном за счет стимуляции нервной системы. Конечно, нельзя отрицать, что высокое артериальное давление повышает риск инфаркта и инсульта, поскольку при длительном воздействии поражает стенку артерий.

К счастью, кофеин повышает артериальное давление всего лишь на короткое время. Наибольшее воздействие ощущают на себе люди, не привыкшие к его употреблению.

Высокие дозы кофеина повышают давление как у здоровых людей, так и у тех, кто уже страдает от гипертонии. Поэтому, наливая себе чашечку ароматного эспрессо, важно не переборщить с их количеством, особенно если вы страдаете от гипертонии.

Учащает сердцебиение

Стимуляционный эффект кофеина может повысить и частоту сокращений сердца. А также нарушить ритм, и привести к фибрилляции предсердий. Такое действие наблюдалось у молодых людей при передозировке энергетическими напитками с содержанием большого количества кофеина.