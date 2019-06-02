Как налоговик превратил райцентр на Волге в туристический рай

Возглавив местное самоуправление 30-тысячного Городца, экс-начальник налоговой службы по Нижегородской области Николай Поляков превратил его в туристический центр: на каждого жителя города в год приходится 20 туристов (1-е место по области!) и этот показатель постоянно растет. Как это удалось, как туризм поменял экономику райцентра и чему могут поучиться у Городца чиновники других малых городов России?

У пристани Городца.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

42 музея на город!

… Кажется, в этом месте никогда не бывает тихо: очередные прибывшие в Городец автобусы останавливаются на берегу Волги и выгружают все новые партии туристов, которые тотчас же заполняют «Город мастеров» - огромный деревянный терем, выстроенный возле пристани. Лепят и раскрашивают жбанниковскую игрушку — пузатые игрушки-свистульки, пытаются повторить знаменитую городецкую роспись, играют в давно позабытые русские игры, фотографируются у памятника Александру Невскому (он закончил свой жизненный путь в Городце в 1263 году) и лакомятся городецкими же пряниками. А еще нужно подняться на гору и обязательно зайти хотя бы в несколько музеев. Ходят, дивятся, покупают и, как и многие впервые попавшие в Городец, откровенно не верят, что еще не так давно здесь был лишь один музей, краеведческий. Сегодня их — 42, за день не оббежишь! По традиции, самые большие очереди - у голубого дома с резными наличниками: «Терема русского самовара», с которого и началась новая жизнь древнего Городца. А точнее — с того момента, когда бывший начальник Нижегородского УФНС Николай Поляков стал главой местного самоуправления и передал сюда свою коллекцию этих раритетов. И пошло-поехало!

Туристы у терема "Города мастеров".Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Местные сувенирные безделушки.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Больше тысячи самоваров

Солидный особняк XIX века до отказа набит самоварами, сияющими латунными и медными боками.

- Не могу выделить что-то особое, все уникальные, - у Николая Полякова горят глаза и он ведет меня по выставке. - Это «Шар», это «Рюмка», это «Репка», это «Пушка», это трехсекционный самовар-кухня: одновременно можно приготовить чай, щи и кашу.

- Русская мультиварка какая-то! - восхищаюсь этим чудом.

Экс-начальник налоговой службы по Нижегородской области Николай Поляков преобразил Городец.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Ага, - соглашается коллекционер и подводит к самому маленькому самовару. - Смотри: «Эгоист»! Всего около 100 миллилитров, походный офицерский. За несколько минут вскипает и очень удобно, когда надо было чашечку кофе выпить или побриться. Сначала их всего 14 было — их мне товарищ, занимавшийся реставрацией старины, в рассрочку продал, чуть ли не по цене цветмета, потом еще прикупил, и еще… Теперь их 453 в экспозиции, а всего — больше тысячи! А как-то позвонил знакомый, который старинный дом купил. Приезжай, говорит, тут столько всякого хлама. Целую «газель» добра вывез!

В помещении музея самоваров.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Где принцесса Диана купила городецкую лошадку?

Слава о необычном чиновнике, который вместо дорогих машин и золотых часов и ручек собирает всякое ненужное старье, поползла по округе, вот и стали привозить ему утюги, весы, часы, замки, амбарные двери, чугунки, прихваты, старинные часы, чугунные печные дверцы… Что-то он покупал в антикварных лавках... И все передавал городу — более 3 тысяч всевозможных экспонатов. И в Городце открывается второй музей, третий, четвертый… Остановить Полякова было невозможно, а вскоре к этому движению присоединились и другие коллекционеры старины. Так и появился здесь «Музейный квартал», по которому сегодня снуют и снуют туристы. Детей, и взрослых не оторвать от предметов, которые должны были оказаться на свалке: часов с двойной кукушкой, катушечных магнитофонов и советских телевизоров, а фотографы замирают перед оригиналом более чем вековой фотографии бойцов 150-го пехотного полка, на которой одновременно поместились 1119 человек!

Домики "Музейного квартала".Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Ну как такое возможно-то без фотошопа и склеек? Что за объектив? - гадают они.

- А вот что недавно наши сотрудники обнаружили! - мы идем по другим музеям, которые также заполнял Поляков и он подводит меня к еще одной фотографии. На ней маленькие сыновья принцессы Дианы - Гарри и Уильям, - катаются на знаменитых городецких лошадках.

Наследники британского престола на городецких лошадках.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Знали люди толк в игрушках! - гордится историей Поляков. - Когда королевская семья выставила это фото из личного архива, очень удивились. Сейчас выясняем, как лошадки к ним попали. Родился на дне

- Николай Федорович, не пойму никак: а как вы при такой страсти к собирательству главным сборщиков налогов области стали?

- Случайно, - улыбается он. - В школе историю любил и мечтал стать археологом. Я же родился на дне!

- ?!

- В Самсонихе. При строительстве Горьковской ГЭС деревня ушла под воду и мы переселились в Катунки. И когда по весне воду сбрасывали, мы с пацанами ходили по обнажившимся развалинам. Пройдешь взад-вперед — 10-20 монет найдешь, первые коллекции - оттуда. Но семья у нас была большая, нужно было помогать сестренкам, а на археолога - только очное обучение. Вот и поступил в политех и 15 лет проработал на Заволжском моторном. И тут меня направляют на должность зампредседателя горисполкома. Я ни в какую: к тому времени я уже был замначальника цеха и у меня зарплата была в 560 рублей, а на той должности — всего 210. Но деваться было некуда, могли из партии исключить. В 1990-м предложили возглавить районную налоговую, а в 1996 — стал уже главным налоговиком области. Веселое было время…

«Сожгли дом, дачу...»

- Взятки несли?

- Тогда проще было убить, чем взятки давать, - снова улыбается Поляков. - У меня дом и дачу сожгли, жене угрожали…

- Ничего себе - «веселое»… За что?

- Арестовали у одного ликероводочника крупную партию алкоголя без акцизов (мы потом в доход государства ее обратили). Через несколько лет добрые люди передали от него: «Пусть скажет спасибо, что не замочили». Это же 90-е были, становление бизнеса, все старались не платить налоги… Кроме того, тогда до 80 процентов собранных денег уходило в центр. Сейчас хоть по-божески — 60 процентов остается в регионе. А тогда жить было невозможно.

Николая Поляков с местной коллекцией утюгов.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- И как вам удавалось закрыть дырки в бюджете?

- Приходилось выкручиваться. Собирал директоров заводов и говорил: «Ребята, учителя и врачи без денег, они ваших детей и внуков учат и лечат, а в казне - брешь. Прошу вас заплатить заранее. Но когда я буду НДС возвращать, я вам не через три месяца, как положено, а через месяц отдам». И соглашались. Сейчас так уже не получится: многие из них стали «вертикально интегрированными», головные офисы — в Москве. «Руководство оттуда скажет — сделаем», отвечают… Или вот пример изобретательности из прошлого: была у меня сотрудница, девушка-инвалид. Ей с бабушкой негде было жить и я несколько раз говорил об этом с губернатором Валерием Шанцевым. И в конце концов он выделил деньги на квартиру. Но голую, без ремонта. «Извини, больше денег нет», - отрезал он. А тут как раз знакомый коммерсант: «Николай Федорович, помоги на встречу к Шанцеву попасть» Я ему: «Хочешь на новоселье с ним? Будешь сидеть рядом». - «Как?» - «Есть квартира, там нужно сделать ремонт». Он все сделал, а я выполнил свое обещание. Что он там просил, не знаю, но по всем журналам его фото было, где он с губернатором на новоселье. Может, ему только этого и надо было, чтобы все видели, что он с первым лицом в хороших отношениях?

«Гостиниц не было. Теперь их 7»

Из прошлого мы возвращаемся в настоящее, где туда-сюда снуют туристы, а я читаю расходы Городца и глазам не верю: из 118,5 миллионов — 43,5 миллиона предназначены на культуру! А это, между, прочим, самый жирный кусок бюджетного пирога города, 36,6% на культуру - где еще такое увидишь?

- А как иначе? - переспрашивает мой экскурсовод. - Это такой круговорот денег в природе и хороший симбиоз. Музеи без помощи не выживут, вот город и помогает им. Музеи, в свою очередь, привлекают туристов, которые оставляют здесь деньги. Те немного платят за билеты-экскурсии, а остальное — отдают предпринимателям. Одно потянуло за собой другое: когда турист косяком пошел, ему захотелось где-то покушать, сувениров-пряников купить, а, возможно, и переночевать. Бизнес почуял этот спрос, и если раньше у нас не было ни одной гостиницы, то теперь их 7, было всего несколько мест, где можно было покушать, а теперь всевозможных пунктов питания - 91. И уже бизнес возвращает часть заработанного в городскую казну в виде налогов! Которые снова идут на музеи. Сколько? Трудно точно сказать, но как подсчитал один федеральный чиновник, в среднем гость тратит у нас около 1 тысячу рублей, а в прошлом году у нас было 630 тысяч туристов. Ты в местной гостинице ночевал?

- Да…

- Считай: из каждой потраченной тобой на ночлег 1000 рублей примерно 150 пошли в бюджет города, спасибо.

- Еще скажите, что у вас безработных нет…

- Почему — есть. 54 человека. Но это те, кто принципиально работать не хочет.

Китайцев будет еще больше

- Магнитик городецкий купите! - просят тем временем торговцы сувенирами. Они здесь на каждом шагу. - С котиком вот красивый. Сами и лепим, и рисуем, и обжигаем — не Китай!

Впрочем, вот и Китай: из пары остановившихся автобусов шумной ватагой выходят представители Поднебесной и тотчас же выстраиваются в очередь за знаменитыми городецкими пряниками.

- Скоро их здесь будет еще больше! - оптимистично обещает Поляков и, похоже, знает, о чем говорит: недавно он вернулся из Китая, где выступал на конференции о возрождении Великого чайного пути и даже немного пристыдил хозяев за то, что они обозначили финал этого древнего маршрута в Питере: финиш-то он здесь, в Нижнем Новгороде, на знаменитой ярмарке которой и устанавливались цены на чай для Европы! Те спорить не стали и тут же изменили туристический маршрут.

- Так что еще больше китайских туристов будут приезжать в Нижний Новгород, а, значит, и в соседний Городец!

Настоящий клондайк. Без золота, нефти и газа! Впрочем, скоро Николай Поляков немного остудит мой пыл.

«Что толку от Волги?»

У пристани тем временем останавливается «речной трамвайчик», доставивший новую партию туристов.

- Пустых мест у нас не бывает, - радуется представитель круизной компании. - Все билеты были проданы заранее, хотя тур из Нижнего и обратно стоит 2 тысячи!

- Хорошо вам туризм развивать: у вас Волга, история, - вместе с Николаем Поляковым мы идем по городу, а я завистливо ворчу, вспоминая десятки малых городов, которые ничем, кроме промышленно-урбанистических натюрмортов с хищными трубами и жуткими заводскими корпусами, похвастаться не могут.

- А что толку от Волги? - вдруг говорит он. - Уже пять лет теплоходы не ходят сверху донизу — не хватает воды и они просто не могут пройти. Реку никто давно не чистит и не углубляет, а свое время какой-то дурак придумал, что осадка судна должна быть 4 метра. Так что турист может добраться сюда только небольшими катерами, а они нерентабельны. Думали пересаживать туристов с большого на маленький корабль, когда доходят до плотины, но кому это надо? В результате, мы испортили этих людей — съездят они пару раз в Египет и Турцию и все — Волга и ее города им больше не нужны… Слава богу, теплоходики снова начали ходить. Но очень мало.

«Кто для кого работает-то?»

Грустный разговор о нетуристической Волге толкает нас в обсуждения казусов современной российской экономики. Николай Федорович рассказывает мне о чудесной молочке городецкого молокозавода, которая не попадает на столы местных детсадовцев: один из главных критериев при госзакупках — предложение меньшей цены, а поскольку молокозавод берет сырье только высшего сорта (оно дороже), то эта продукция автоматически проигрывает все тендеры. («Вот в детских садиках и пьют пригодное, но самое некачественное молоко. Кто для кого работает-то?»)

Я ему: о знакомом нижегородце Игоре, который хотел построить сыроварню и развивать агротуризм, но этом пути встал обыкновенный столб на его участке, за перенос которого энергетики из «Нижновэнерго» запросили 2,6 миллиона рублей. «Комсомолка» писала об этом в прошлом году, но столб и поныне там.

- Вот у нас один бизнесмен задумал ресторан ставить — поток туристов-то идет! - вставляет в тему коллекционер. - Так ему выставили 4,5 миллиона только за подключение к газу! Сходу вымывают желание! Почему государство, рассказывающее о поддержке предпринимательства, пустило эти процессы на самотек и отдало на откуп монополистам? Ну, и других проблем хватает. Например, на этой центральной улице нет канализации. Стоимость ее прокладки — 10 миллионов. Вопрос не в деньгах — мы их собрали и впервые за 867 лет города сделали бы. Но у нас нельзя копать без археологии. Посчитали — вместе с их раскопками стоимость канализации выросла до 79 миллионов…

Городецкая сувенирная лошадка.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Турзону можно создать везде

- Но из любого ли городка можно сделать туристический центр?

Поляков ненадолго задумывается.

- Cначала нужно понять — что интересно именно в этом городе? Они же разные — здесь само место с историей, тут — рыбалка, третий славен своими продуктами, четвертый - ремеслами. А вот пример, кстати! Недалеко отсюда есть село, где все в 90-х рухнуло. И парень несколько лет занимался охотой, чтобы прокормить семью. Потом предложил жителям собирать грибы-ягоды и приглашать людей в лес. Элементарное жилье, двухъярусные кровати, и люди поехали! На сегодня там очередь на несколько месяцев — много желающих позаниматься грибным туризмом, из Москвы, Питера. Теперь у него сотня лошадей, из Белоруссии привез гончих и устраивает костюмированную «царскую охоту». Село сохранил и из деревни турзону создал, где никакой истории-то нет! Так что можно, оказывается, и на пустом месте сделать, были бы люди, которые готовы этим заняться. А вот с этим сложно. Допустим, есть у человека коллекция и он готов отдать, чтобы народ смотрел. Но для этого надо площади, которых часто нет, и которые надо привести в порядок. Нужно штат набрать, а не везде созданы структуры, которые могут это сделать. Нужно время и желание, которых, зачастую, у чиновников нет. Вот избирают его на 5 лет, и он думает так: за эти годы я столько денег вбухаю, а слава достанется другому… Вот это нежелание и лень чиновника что-то делать, помимо рутинных функций, и тормозит развитие туризма.

Крохотный Городец может похвастаться 42 музеями, которые приманивают туристов не только из России.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Будут еще музеи!

К пристани подходит еще один кораблик. Туристы все также удивленно крутят головами, а глава местного самоуправления уже рассказывает о других своих коллекциях, которых хватит еще на несколько музеев:

- Музей оружия почти готов, - его глаза снова загораются. - С ним проблемы были: возбудили уголовное дело - думали, что боевое, но сейчас все оформлено, помещение только отремонтируют и запустим. Музей валенка, будет - сам Бог велел. Музей мундиров, в нем уже около сотни экспонатов — попросил знакомых генералов и они не отказали, поделились. Будут еще сюрпризы!..

Мы замолкаем и с верхней набережной любуемся великой русской рекой. Внизу строится новая гостиница. Уже восьмая по счету...