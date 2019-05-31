2019-05-31T18:06:35+03:00
Экономика

Стало известно, где охотнее берут на работу пенсионеров

Сейчас отказывают в работе только каждому четвертом соискателю
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Почти половина опрошенных работодателей в сфере промышленности и производства готовы принимать на работу пенсионеров.Почти половина опрошенных работодателей в сфере промышленности и производства готовы принимать на работу пенсионеров.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Портал по поиску работы Superjob выяснил, готовы ли российские компании брать в штат возвратных сотрудников и в каких сферах они больше всего востребованы.

Пенсионеров и предпенсионеров ждут на заводах - 50% опрошенных работодателей в сфере промышленности и производства готовы принимать их на работу. Далее следует отрасль строительства и недвижимости (45%).

А вот в сфере информационных технологий менее четверти опрошенных (22%) руководителей компаний могут принять возрастных соискателей. «В нашей сфере с кандидатами старшего возраста проблематичного работать», - говорят рекрутеры IT-компаний.

Исследование показало, что с 2011 года число отказов в приеме на работу пенсионеров сократилось с 38% до 26%.

- Людей в возрасте будут брать еще охотнее, - уверен эксперт в области управления персоналом Татьяна Шилова. - Статистика неумолима: население страны стареет, молодых на рынке труда все меньше. Нас настигает последствия демографической ямы девяностых годов, когда смертность вдвое превышала рождаемость.

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Где подработать пенсионеру

Это зарубежные пенсионеры, выйдя на заслуженный отдых, начинают ездить по миру. Наши же путешествуют в основном от дома до ближайшего магазина. Но не все готовы мириться с таким положением дел (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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