Стало известно, где охотнее берут на работу пенсионеров

Портал по поиску работы Superjob выяснил, готовы ли российские компании брать в штат возвратных сотрудников и в каких сферах они больше всего востребованы.

Пенсионеров и предпенсионеров ждут на заводах - 50% опрошенных работодателей в сфере промышленности и производства готовы принимать их на работу. Далее следует отрасль строительства и недвижимости (45%).

А вот в сфере информационных технологий менее четверти опрошенных (22%) руководителей компаний могут принять возрастных соискателей. «В нашей сфере с кандидатами старшего возраста проблематичного работать», - говорят рекрутеры IT-компаний.

Исследование показало, что с 2011 года число отказов в приеме на работу пенсионеров сократилось с 38% до 26%.

- Людей в возрасте будут брать еще охотнее, - уверен эксперт в области управления персоналом Татьяна Шилова. - Статистика неумолима: население страны стареет, молодых на рынке труда все меньше. Нас настигает последствия демографической ямы девяностых годов, когда смертность вдвое превышала рождаемость.

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