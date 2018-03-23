Где подработать пенсионеру

СЕГОДНЯ 01:48 2018-03-23T01:47:28+03:00

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Это зарубежные пенсионеры, выйдя на заслуженный отдых, начинают ездить по миру. Наши же путешествуют в основном от дома до ближайшего магазина. Но не все готовы мириться с таким положением дел.

И увидеть Париж...

«У меня была мечта - поехать в Париж. Вышла на пенсию, устроилась курьером, заработанные деньги стала откладывать», - рассказывает на одном из интернет-форумов Нина Петровна.

В Париж она съездила, хотя и в самый дешевый автобусный тур. Теперь собирается таким же образом Италию посетить.

По данным Института демографии, миграции и регионального развития, из 45 млн. пенсионеров 15 млн. работают.

Большинству просто не хватает денег на жизнь, кто-то хочет помогать детям и внукам, а некоторые не мыслят себя без любимого дела.

- Примерно пятая часть работающих пенсионеров трудится по своей специальности. Есть люди высокой квалификации. И теперь эта квалификация работает на них, - рассказывает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Хорошо, когда вы специалист экстра-класса. А как быть обычному человеку?

«Наемный родственник»

Можно устроиться няней, репетитором, гардеробщицей, брать на расшифровку аудиофайлы, переводить тексты. Вполне реально зарегистрироваться на сайтах услуг и предлагать свои. Это может быть все что угодно - от выгула домашних животных до работы «бабушкой или дедушкой». Сейчас услуги таких наемных «родственников» популярны. В среднем посидеть с ребенком стоит 300 - 350 руб./час.

У подруги в новостройке сплошь живут молодые семьи с детьми. Но есть несколько пенсионерок. Инициативная Татьяна Ивановна - кондитер на пенсии - на какой-то праздник испекла торт и пошла со всеми знакомиться. Потом одна мама попросила на день рождения испечь такой же, потом еще одна. И понеслось. Теперь подъездные пенсионерки объединились в трудовую гастрокоммуну - кто по тортам, кто по супам, готовят обеды-ужины занятым молодым родителям.

- Моя знакомая всю жизнь просидела в конструкторском бюро. А на пенсии пошла работать билетером в театр. Бесплатно смотрела спектакли, с артистами знакомилась. Театральный художник вообще стала ее подругой. Ей там очень нравилось, - рассказывает Наталья.

В среднем, по данным Института демографии, миграции и регионального развития, работающие пенсионеры получают около 15 тыс. руб. в месяц. Для многих регионов весьма существенные деньги. По данным онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com, нередки случаи, когда пенсионеры зарабатывают и гораздо больше, причем именно на мелких услугах. Например, один пожилой мужчина из Питера занимается ремонтом сантехники - на заказах выходит не менее 50 тысяч рублей в месяц.

Быть готовым к изменениям

Кадровики советуют сразу, при первом звонке работодателю говорить о своем возрасте.

- Не надо казаться моложе, не надо стесняться своего возраста. Возраст - уже не ваше конкурентное преимущество. Ваше преимущество - знания, опыт, умения. Я считаю, 55 - 60 лет - вообще не возраст. С точки зрения развития человека и его мозга в это время могут в наивысшей степени проявиться все профессиональные возможности. Но нужно уметь предлагать себя. Напишите резюме. Если не можете сами - пусть дети напишут. В резюме ответьте на вопрос: какую проблему работодателя вы можете решить лучше других. Надо сконцентрироваться не на том, сколько лет вы отработали, а на том, что умеете делать лучше всего, - комментирует бизнес-коуч Роман Дусенко.

Человек, который устраивается на работу в немолодом возрасте, должен быть готовым к изменениям. Это сложно. Предположим, всю жизнь трудился Иван Петрович в вузе. Его сократили по возрасту, и он пошел работать курьером. Как тут привыкнуть?

- Пусть работает над собой и своими ожиданиями. Надо верно расставить приоритеты. Для чего он работает? Если для поддержания самооценки, то он не сможет работать курьером, наверное. А если для того, чтобы получить прибавку к пенсии, то сможет адаптироваться, - считает врач-психиатр Надежда Соловьева.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

40 лет на одном месте - вы нам не подходите!

Увы, нередко бывает, что при трудоустройстве (если речь идет о какой-то престижной должности) к возрастным соискателям относятся с предубеждением. Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» поделился такими историями.

- Мой 70-летний супруг решил трудоустроиться. Он протянул директору предприятия свою трудовую книжку, и когда тот увидел, что там за 40 лет работы была только одна запись, то посчитал это сильным недостатком, - вспоминает Марина.

Есть и другая сторона вопроса.

- У супруга рабочий день по 10 - 12 часов (молодой человек устанет, не то что пожилой). Муж, придя с работы, не может даже есть, сразу ложится спать. И, кстати, эту работу (водителя «Скорой помощи») он получил по знакомству. Иначе никак нельзя было устроиться, - вторит ей Галина.

Но работа не предполагает возрастных поблажек. Это тоже стоит иметь в виду.

- Часто бывает так, что соискатель откровенно говорит на собеседовании: «Мне нужна работа с октября по апрель. А потом я не могу - начинается дачный сезон». Или: «Я могу работать каждый день, но, если заболеет внук, то я не выйду, буду с ним сидеть, потому что дочке нельзя больничный брать». Как к этому должен относиться работодатель? Ему же нужен постоянный и ответственный сотрудник, - комментирует гендиректор HR-агентства «Перспектива» Наталья Сторожева.

ЧТО ИСКАТЬ?

Гибкий график и стабильность

Сотрудник онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com Анастасия Дементьева советует пенсионерам при поиске работы обращать внимание на несколько моментов:

✓ Гибкий график, чтобы хватало времени на общение с семьей и внуками.

✓ Спокойный темп работы, без стрессов и переработок - в преклонном возрасте они совсем ни к чему.

✓ Минимум специальных требований, поскольку переквалифицироваться будет сложно.

✓ Стабильность, чтобы не приходилось каждый месяц искать новые варианты. Где искать работу пенсионерам? Там же, где и всем. Это можно сделать по совету друзей, детей, соседей, бывших коллег. И с помощью своих ног. Обойдите заведения, которые находятся недалеко от дома. Ну и не отвергайте интернет. Если забить в поисковике «работа для пенсионеров» - увидите немало предложений.

ВАЖНО

Соглашаться ли на зарплату в конверте?

Как устраиваться пенсионеру на работу - официально или нет? Адвокат Андрей Безрядов назвал плюсы и минусы каждого решения.

При официальном трудоустройстве происходит перерасчет пенсий, и какой-то минимум (рублей 200) к ней добавляется. Но при этом вы теряете 13% от своей зарплаты, лишаетесь разных льгот (транспортных, льгот по оплате ЖКХ), а еще ежегодных индексаций пенсии. С другой стороны, если вы работаете неофициально, то в случае обмана со стороны начальства (например, вам не выплатили зарплату) доказать что-либо будет сложно.

А если отказали из-за возраста?

По данным HeadHunter, 43% работодателям важно то, сколько лет соискателю. А 19% представителей компаний заявили, что не готовы нанять людей даже предпенсионного возраста. Примерно половина из них уверена, что пожилые сотрудники менее расторопны, чем их молодые коллеги.

Вообще возрастную дискриминацию закон (Трудовой кодекс) запрещает. Поэтому вряд ли работодатель укажет в объявлении о вакансии требования к возрасту и сообщит, что не возьмет пенсионера. Пожилому человеку могут просто отказать в трудоустройстве без объяснения причин.

Но при желании можно доказать, что вас не приняли на службу именно из-за возраста, и добиться справедливости. Для этого надо приходить на собеседование с диктофоном и требовать у работодателя дать письменный отказ. А потом идти в суд.

- Например, на собеседовании вам могут задавать вопросы о здоровье, хронических заболеваниях, давлении, говорить, что вы как-то неважно выглядите. Так вот если эта деятельность не предполагает никаких ограничений по здоровью (например, вы не устраиваетесь на вредное производство), то ваше самочувствие нельзя ставить во главу угла при приеме на работу, - рассказывает Андрей Безрядов.

Поэтому если всем профессиональным требованиям, которые указаны в вакансии, вы соответствуете, то можете подавать на работодателя в суд и доказывать, что не подошли «по дискриминационной позиции». Докажете - вас примут на работу. Более того, будут обязаны выплатить зарплату, начиная с того момента, когда вас должны трудоустроить, и даже компенсировать моральный ущерб. Другой вопрос - каково вам будет на новом месте, даже если вы сумеете выиграть дело.