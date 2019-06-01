Несмотря на конфликт с мэром, Анастасия Волочкова все-таки выступит в Анапе

Две недели Анастасия Волочкова репетировала спектакль «Балерина и клоун», который планировала показать в Анапе. Однако глава Анапы Юрий Поляков заявил, что не будет тратить муниципальные деньги на выступление знаменитой артистки. Мол, гонорар выписывают местные бизнесмены, если захотят посмотреть фирменный шпагат Анастасии.

На что артистка заявила, что мэр Анапы решил попиариться на ее имени. Сейчас, судя по всему, конфликт разрешен. Балерина не стала уточнять, кто финансирует ее шоу, но заявила «Комсомолке», что свои планы менять не собирается и все-таки прилетит в Анапу.

-Мой спектакль «Балерина и клоун» все -таки состоится в Анапе 9 июня. Будет и выступление на площади. И ещё планирую спектакль 11 июня, -сказала «КП» Анастасия Волочкова.

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