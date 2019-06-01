2019-06-01T10:34:18+03:00
Звезды

Несмотря на конфликт с мэром, Анастасия Волочкова все-таки выступит в Анапе

Балерина планирует дать два спектакля
Алина ЧЕРНОВА
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Фото: архив Анастасии ВолочковойФото: архив Анастасии Волочковой
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Две недели Анастасия Волочкова репетировала спектакль «Балерина и клоун», который планировала показать в Анапе. Однако глава Анапы Юрий Поляков заявил, что не будет тратить муниципальные деньги на выступление знаменитой артистки. Мол, гонорар выписывают местные бизнесмены, если захотят посмотреть фирменный шпагат Анастасии.

На что артистка заявила, что мэр Анапы решил попиариться на ее имени. Сейчас, судя по всему, конфликт разрешен. Балерина не стала уточнять, кто финансирует ее шоу, но заявила «Комсомолке», что свои планы менять не собирается и все-таки прилетит в Анапу.

-Мой спектакль «Балерина и клоун» все -таки состоится в Анапе 9 июня. Будет и выступление на площади. И ещё планирую спектакль 11 июня, -сказала «КП» Анастасия Волочкова.

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- Я две недели сбиваю в кровь ноги, репетирую новый спектакль с режиссером цирка Николаем Челноковым, который должна была представить в Анапе, чтобы за несколько дней до выступления со мной так поступили? – плачет в трубку балерина Анастасия Волочкова. По телефону прима рассказала «Комсомолке» о скандале, который разгорелся вокруг ее концерта в Краснодарском крае (подробности)

Скандал замяли: Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе

Однодневный скандал, похоже, заканчивается. Мэрия Анапы заявила, что Анастасия Волочкова все-таки выступит у них на открытии курортного сезона. Причем на ее концерт администрация не потратит ни копейки – балерина приедет бесплатно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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