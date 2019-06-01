2019-06-01T12:55:34+03:00
Политика

"Не значит, что визит будет в ближайшее время": украинский политолог прокомментировал приглашение Зеленского в США

По словам Вадима Карасева, в переговорах с Киевом Вашингтон, прежде всего, интересуют энергетические проблемы
Екатерина БОЛГОВАВиктория ЗУБОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Получение президентом Украины Владимиром Зеленским приглашения в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа не означает, что визит состоится в ближайшее время. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев на радио "Комсомольская правда".

"Это не значит, что визит будет в ближайшее время. На следующей неделе первый визит зарубежный Зеленский сделает в Брюссель. Что касается Вашингтона, думаю, прежде всего Вашингтон интересует, если говорить об украинском кейсе, энергетические проблемы. И перспективы поставок американского сжиженного газа в случае, если не будут достигнуты приемлемые условия для нового контракта по транзиту и импорту газа российского «Газпрома»", - сказал Карасев.

По мнению эксперта, темами переговоров Киева и Вашингтона также станут долги украинской стороны и расходы на обороны.

"Второе – это долговая ситуация. США – ключевой, главный акционер МВФ, поэтому финансово-долговые проблемы Украины, продолжение программы МВФ (по поддержке Киева), поскольку сейчас она в подвешенном состоянии. Третье – это военная помощь, Конгресс уже зарезервировал достаточно серьезные суммы в бюджете на 2020 год для военной помощи Украине", - добавил политолог.

Он подчеркнул, что "Трамп, если приглашает кого-то на встречу, то не ограничивается пустыми политическими декларациями, а пытается всегда в ходе встречи достигнуть предварительных договоренностей по торгово-экономическим темам".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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