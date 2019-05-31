Школьные каникулы: Дайте ребенку домашний фастфуд

Подъем не по будильнику, умылся, не умылся - и сразу развлечения. Одни засели за онлайн-игры, другие поехали на самокатах и великах кататься, третьи идут на речку, в лес или гонять мяч по стадиону. Им не до еды, перекусят на ходу чем попало, мороженым или чипсами, и довольны. Как в таких условиях можно говорить о правильном питании и что делать в такой ситуации? На эти вопросы мы попросили ответить экспертов.

Уличный и бесполезный

Вспомните себя в детстве: лето, одноклассники разъехались - кто в пионерский лагерь, кто на дачу или к бабушке, - а вы остались. Мама на работе, на шее - ключ, на столе - хлеб, а в холодильнике - докторская колбаса. Отлично! Можно сделать бутерброд и бежать во двор - чтобы на ходу перекусить и продолжить играть с теми, кто тоже коротает лето в городе. С тех пор многое изменилось, но кое-что осталось прежним. Теперь уже наши дети остаются дома или играют во дворе - вот только для того чтобы перекусить, бегут не за бутербродом с докторской, а за бургером или наггетсами в ближайший ресторан фастфуда. Мы - взрослые и умные - понимаем, что это не очень-то полезно.

- Как гастроэнтеролог на приемах я часто слышу жалобы родителей на избирательный аппетит их детей и любовь к вредной пище, например фастфуду (гамбургерам, картофелю фри), чипсам, сухарикам, сладким газировкам, - говорит педиатр-гастроэнтеролог клиники «Рассвет» Елена Костырко. - Потом при обследовании выясняется, что у этих детей уже развивается гастрит. И неправильное питание - одна из причин. Поэтому нет сомнений в том, что хорошие пищевые привычки необходимо формировать с самого детства: от этого зависит здоровье не только ЖКТ, но и всего растущего организма.

Но как «перепрошить» рацион питания своего ребенка - особенно если не можешь каждую минуту его контролировать и замечать, что он ест?

Сделайте перекус здоровым

Бытует мнение, что полуфабрикаты вредны даже взрослым, а уж для детей их выбирают только самые безответственные мамы и папы - потому что в тефтельках, котлетах для гамбургеров и сосисках полно ненужных «присадок» да и мясо там не самое вкусное. Это миф! Современные производители полуфабрикатов (а также Роспотребнадзор и другие профильные организации) четко следят за качеством продукции и обязательно указывают и состав, и калорийность, и способ хранения на упаковке.

Так, например, «Молочные сосиски по-черкизовски» готовятся из отборной говядины и свинины - и именно поэтому получаются такими нежными. Их можно не только отварить, но и сделать домашний хот-дог или начинку для пиццы. Такие сосиски менее калорийны, чем, например, копченая колбаса, - всего 249 ккал на 100 граммов, поэтому подходят и тем, кто следит за фигурой, и детям, которым требуется меньше калорий, чем взрослым.

- При покупке сосисок для маленьких детей важно очень внимательно прочитать, что написано на упаковке, - говорит диетолог Ольга Деккер. - Не нужно обращать внимания на уловки маркетологов: надписи «Эко» или «Био». Они ничего не значат. Обращайте внимание на состав. В идеале: свинина, говядина, соль, специи. Но лучше перепроверить и посмотреть, какое количество полезных веществ содержится в сосисках. Белки и жиры в мясе есть, а вот углеводов быть не должно, если они там указаны - значит, производитель схитрил и добавил в продукт крахмал.

Всей семьей готовим про запас

По мнению специалиста, детям нужно показывать, что фастфуд может быть не только уличным, но и домашним, а значит, безопасным. Например, котлеты для гамбургеров можно сделать из любого индюшиного фарша, а лучше взять «Пава-Пава» - он с пониженным содержанием жира (149 ккал на 100 граммов). А начинку для домашних пельменей (кто из нас в школьные годы не варил пельмени) - из отборного куриного фарша марки «Петелинка» (200 ккал). Да и вообще лепить пельмени всем вместе - это весело. Да, так быстро, как в кафе, не получится, вы все измажетесь в муке, и, скорее всего, кухню вам потом придется отмывать. Зато будете знать, что именно ел ребенок, а дети точно запомнят, что перекусить можно и дома. Можно запечь буженину и нарезать ее в холодном виде на бутерброды со свежими овощами.

- Мы можем готовить полуфабрикаты самостоятельно, - говорит Ольга Деккер. - Например, выбрать выходной и запечь курицу в апельсиновом соусе, потом разделить ее на контейнеры и заморозить.

В будний день такая заготовка может стать не только самостоятельным блюдом для взрослого (который обедает в офисе и закономерно хочет сэкономить на бизнес-ланче), но и основой для детского перекуса. Курицу можно разморозить и добавить к ней овощи, хлеб и сыр - получится настоящий клаб-сэндвич.

- Наготовьте блинчиков с мясом, чтобы потом можно было просто отправить ребенку эсэмэску: «Разогрей!», - говорит Деккер. - И ребенок накормлен, и вы уверены в том, что он съел. Но главное - перед этим самостоятельно разобраться, сколько в ваших домашних блинчиках будет белков, жиров и углеводов, чтобы составить для своего ребенка действительно функциональный рацион питания.

Мнение эксперта

Полезный холодильник

Ответственность за детское питание лежит в первую очередь на родителях: ведь именно они решают, что положить в холодильник. Тогда, даже если ребенок останется дома один, ему будут доступны только полезные продукты, уверена сертифицированный нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

- Мы должны рассказывать детям о продуктах, объяснять, как они влияют на наш организм. Какие продукты содержат быстрые углеводы, а какие - медленные? Почему сливочное масло полезно? Для чего нужно есть белок и как он помогает мышцам становиться сильнее? Моим детям-двойняшкам сейчас по четыре года. И в детском саду таких бесед никто с ними не проводит, принципы правильного питания там не изучают. Поэтому важно говорить об этом хотя бы в семье. Обычно я превращаю все в игру - например, рассказываю про «хороших» и «плохих» микробов в нашем животе или загадываю им загадки прямо за столом: спрашиваю, из чего состоит каша - из белков, жиров или углеводов? И им не скучно, и новую информацию они обязательно запомнят: если я расскажу им, как полезны и нужны нам те или иные продукты - они в дальнейшем будут выбирать их уже самостоятельно.