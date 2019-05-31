Лекарство на тарелке

Труды великого врачевателя наряду с советами по сохранению здоровья содержат рекомендации по выбору сорта мяса - и в этом Авиценна разбирался прекрасно.

В XI веке персидский ученый, философ и врач Абу Али Хусейн ибн Сина был человеком будущего. Именно он за шесть столетий до Левенгука с его микроскопом предположил, что многие болезни вызываются некими мельчайшими невидимыми существами. Он первым описал целебные свойства тысяч растений. Уже в 16 лет талантливый подросток лечил самого эмира Бухары и писал труды по медицине - его наследие насчитывает около 400 трактатов. Его книги о медицине и правильном питании оставались золотым стандартом вплоть до XVIII века. Не зря «Канон врачебной науки» стал второй - после Библии - печатной книгой. Авиценна, как начали называть его в Европе, заложил основы современной диетологии, и особое внимание в своих трудах он отвел изучению роли животного белка в рационе человека.

Мясо богато белком, который необходим для правильной работы и восстановления практически всех систем организма. И Авиценна знал это, советуя есть мясо и птицу при заболеваниях суставов, для оздоровления репродуктивной системы и при переутомлении.

«Бульон из петуха подходит для лечения от дрожи и болей в суставах, помогает от астмы. Куриное мясо очищает голос. Мясо молодых кур, сваренных в молоке, помогает при язвах мочевого пузыря, улучшает семя и усиливает умственные способности».

Портрет Абу Ибн Сины (Авиценны) работы художника Ивана Лисикова

«Превосходные сорта мяса - это мясо барана, а также мясо молодых коз и телят. Мясо молодняка больше поддается перевариванию и дает более разреженное питательное вещество. Мясо животного, вскормленного достохвальным молоком, хорошее, а что касается мяса животного, вскормленного недостохвальным молоком, то оно плохое. Мясо старого барана плотное, как и мясо тощего. Наименее хорошее то мясо, которое создано ради опоры, как мясо, вотканное между сосудами печени и других органов, или мясо сердца и его основания. Лучшее птичье мясо - это мясо фазана. Куриное мясо нежнее его, но не питательнее; таково же и мясо горных и полевых куропаток и турачей. У всех животных с сухой натурой мясо лучше у молодых особей, чем у взрослых. Таково, например, мясо козленка - оно хорошее, а мясо козы не очень хорошее, и сок, который оно порождает, часто бывает очень дурным. Мясо козла вообще плохое».

Будучи мусульманином, сам Авиценна свинину, конечно, не ел. Но как врач одобрял это мясо, признавая, что оно прекрасно насыщает и легко переваривается - что, кстати, подтверждают и современные диетологи. С одной оговоркой - лучше включить в рацион нежирную свинину.

«Лучшее мясо диких животных - это мясо газели, хотя оно и склонно к черножелчности. Но христиане и те, кто идет их путем, говорят: «Нет, лучшее мясо дикого животного - это мясо дикой свиньи, ибо оно, будучи легче мяса домашней свиньи, сильнее и обильней питает и быстро переваривается».

Ибн Сина одним из первых установил связь между качеством питания и условиями жизни животных и питательной ценностью мяса. Сегодня мы точно знаем, что мясо свиней и коров, питавшихся отборным зерном, содержит больше витаминов и аминокислот, чем мясо скота, питавшегося комбикормом. А животные, которые росли в комфорте, имея возможность дышать свежим воздухом, пить чистую воду и умеренно двигаться, дают самое лучшее мясо.

«Лучше всего мясо животных, рожденных зимой. И необходимо иметь в виду также и состояние животных: их возраст, пастбища, работу и другое, о чем было сказано относительно молока».

В области нутрициологии Авиценна опередил свое время на столетия. В его времена никто не знал об эритроцитах, гемоглобине и влиянии железа на человеческий организм. Теперь-то мы в курсе, что мясо богато железом, необходимым для кроветворения и насыщения клеток кислородом. И проще всего усваивается именно железо из животной пищи - красного мяса и печенки. А вот чрезмерное потребление жиров пользы не принесет - слишком жирное мясо быстро насыщает, однако полезных веществ в нем меньше, чем в постном. Но все это ученые доказали лишь в последние два столетия. Хотя Авиценна писал об этом еще в XI веке.

«Мясо - это пища, укрепляющая тело, и оно скорее всякой другой пищи превращается в кровь. Питательное вещество мяса, жаренного на сковороде или на вертеле, - более сухое. Вареное мясо влажнее, а сила мяса, сваренного с пряностями, соответствует силе этих приправ. Жирное мясо и сало дают незначительное питательное вещество, которое угашает аппетит к еде. Оно пригодно лишь в небольшом количестве, поскольку доставляет приятное ощущение. Жирное мясо отпускает желудок и при этом малопитательно».

«Нежирное мясо дает обильное и густое питательное вещество. Лучшее мясо - мясо телят, а коровье мясо хорошо разваривается с дынными корками. Лучшее время, чтобы его есть, - весна и начало лета. Христиане и те, кто следует по их пути, говорят, что говядина, несмотря на свою грубость, не такая вязкая и твердая, как свиное мясо. Что же касается мяса поросят, то оно малопитательно, так как сильно рассасывается и очень влажно».

Авиценна полагал, что правильная диета может не только предупреждать болезни, но и лечить их. И это действительно так. Например, современные врачи, как и арабский целитель, рекомендуют при расстройстве желудка отказаться от хлеба, овощей и фруктов в пользу крепкого мясного бульона или блюд из фарша.

«Из отвара мяса получается хорошее рагу, очень полезное при желчном поносе и обрывающая его, а также и фарш из этого мяса с кориандром, уксусом и подобными ему кислыми веществами или с сухим кориандром и небольшим количеством шафрана. Птичье мясо запирает естество, особенно мясо горной и степной куропатки. Еще сильнее действует мясо куропатки ката и жаворонков, особенно если их отварить и слить отвар».В своей книге «Канон врачебной науки» мудрый Авиценна прямо говорил, что любая пища может быть как лекарством, так и ядом - именно на этом принципе и основывается вся современная лечебная диетология. Он проповедовал умеренность в пище, призывал слушать себя и питаться просто, но разнообразно.