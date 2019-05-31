Мы - не веганы, веганы - не мы!

Поэтому употребление мясных продуктов грозит нам разнообразными болезнями и нарушением обмена веществ. Так ли это? Попробуем разобраться.

Эволюция рациона

Глядя на наших ближайших родственников - обезьян, можно подумать, что все они исключительно вегетарианцы. Но это не так: приматы любят насекомых, яйца, а также мелких млекопитающих. Мясо составляет примерно 3% их рациона. Диетология древнего человека - это интуиция. Именно она направляла и помогала правильно выбирать еду (мясо, свежую и замороженную кровь животных) и осваивать новые способы приготовления пищи. Наши далекие предки распробовали мясо более 2 млн лет назад, когда изменения в климате привели к сокращению растительной еды. 500 тысяч лет назад люди научились охотиться, а 10 тысяч лет назад человек одомашнил животных, и животный белок прочно вошел в повседневный рацион. Группа шведских ученых из университета Лунда выяснила, что диета, богатая белком, сделала материнское молоко намного питательнее. А значит, юные Homo sapiens подрастали быстрее. Промежуток между рождением детей сокращался, позволяя популяции расти ускоренными темпами. Так каким образом мясо помогло нам совершить эволюционный скачок и нужна ли нам такая пища сегодня?

Железный дефицит - бич современности

Самый главный элемент, который мы получаем из мяса, - это железо. Оно присутствует и в растительной пище, но в иной форме, которая усваивается хуже. Гемовое железо, которым богато мясо, усваивается на 15 - 35%, а железо из растительной пищи - только на 2 - 20%. Но и это еще не все - некоторые кислоты и белки, содержащиеся в растениях, ухудшают всасываемость железа. Так что мясо остается главным и лучшим источником железа. А оно нам необходимо. По данным ВОЗ, около 30% населения планеты страдает от железодефицитной анемии. Снижение работоспособности, памяти и выносливости, проблемы при беременности и родах, частые инфекции - это лишь малая часть последствий дефицита железа.

Витаминный коктейль

При слове «витамины» мы представляем корзинку с фруктами и овощами. Но растительная пища, богатая одними нутриентами, очень бедна другими. В овощах, злаках, фруктах и бобах мало витамина D, без которого не усваивается кальций (а это может быть причиной хрупких костей и слабых зубов), в них практически нет витамина В12, нехватка которого ведет к депрессии. Из растительной пищи очень трудно получить омега-3 - жирную кислоту, которая нужна для нормальной работы мозга и нервной системы, здоровья сердца, суставов и кожи, а также для борьбы с воспалительными процессами. Если вы - вегетарианец, все эти вещества вам придется принимать дополнительно в виде БАДов.

Гастрономическая судьба человека

Для людей эпохи позднего палеолита мясо диких животных было основой питания, а значит, и существования. Для многих народов дикие кабаны, быки, медведи, лоси, олени, козы и сегодня являются основой повседневного рациона. Необходимые минералы, витамины и соль люди усваивали из крови животных, что подтверждается современными исследованиями. Кроме того, особо ценился подкожный и нутряной животный жир. В районах Севера он зачастую служил единственным источником всех необходимых веществ. Но самое главное, что дала человечеству мясная диета, - это возможность развивать мозг.Белковый рай

Мясо богато белком! Это основной строительный материал для организма, его нехватка ведет к «поломкам» иммунной и репродуктивной систем, слабости мышц, отекам и нарушению когнитивных функций. Конечно, белок есть в бобах и орехах, но животный усваивается полнее - по своей структуре он ближе к белку человека. Чтобы получить нужное суточное количество белка из растительной пищи, придется съесть очень много. Тогда как мясоедам будет достаточно 300 граммов курицы в день. Потому что в 100 граммах курицы содержится 23 грамма чистого белка, а в 100 граммах арахиса - 26. Но коэффициент усвоения у курицы - 0,92, а у арахиса - 0,52. К тому же в нем втрое больше жиров, чем в курице. То есть для получения суточной нормы белка нужно съесть вдвое больше арахиса, чем мяса, рискуя при этом перебрать с жирами. Остальные растительные продукты содержат еще меньше белка, да и переварить их организму сложнее - требуется больше ферментов. Соя ближе всего к мясу по проценту белка и его биодоступности.

Аминокислоты подарят вам годы

Но в сое нет аминокислот, или, как их называют ученые, кирпичиков для построения белковых соединений. Они нужны нам для роста, восстановления, калибровки метаболизма. Человеку требуется 20 аминокислот из существующих 150. В нашем организме вырабатывается лишь 12, остальные 8 должны поступать с едой, потому они и носят название «незаменимые». Дефицит фенилаланина или триптофана ведет к бессоннице, резким перепадам настроения, сбою в работе нервной системы. А коктейль из изолейцина, лейцина и валина увеличивает продолжительность жизни на 12%.

Конечно, некоторые аминокислоты есть в рыбе, бобовых и зерновых культурах. Но не все! Больше всего незаменимых аминокислот можно найти только в качественном мясе животных, которые питались зерновыми.

Изучив различные исследования, приходим к выводу, что древние люди питались чисто интуитивно. У них не было понятия о белках, жирах, углеводах, калориях, витаминах и минеральных веществах, в силу того что еще не было таких наук, как химия, биохимия, физика. Но наши предки хорошо понимали, какая еда приносила пользу здоровью человека, а какая - вред. Наши инстинкты немного притупились, так как образ жизни стал менее опасным и более комфортным. Теперь забота о здоровой еде лежит на производителях. Поэтому главное в выборе мяса на сегодня - это свежесть и качество, например, как у группы «Черкизово», где контролируют весь путь продукции от фермы до прилавка и гарантируют, что товар сохраняет все полезные свойства в процессе транспортировки.