Рубль пошел на попятную

С начала года рубль чувствовал себя хорошо. Даже неожиданно хорошо. Он не падал даже тогда, когда нефть подешевела почти на 15%. Но, видимо, запас прочности подошел к концу. Всю прошлую неделю наша валюта дешевела. В чем причины? И чего ждать дальше?

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» НЕ ТАК БЛЕСТИТ

Котировки нефти продолжают идти вниз. Падение началось еще в конце апреля, когда баррель сорта Brent стоил почти $75. И стало затяжным. Сейчас стоимость бочки «черного золота» упала до $60. И не факт, что «медведи» на этом остановятся. В конце прошлой недели падение было особенно резким. Вот рубль и не устоял.

- Торговая война между США и Китаем вошла в горячую фазу, и теперь у «быков» есть много опасений по поводу глобального роста, - считает Андрей Верников, замгендиректора по инвестанализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». - Объем производства нефти в Штатах вырос за неделю до 12,3 млн баррелей в сутки, что близко к рекорду. Такая активность американских нефтяников не соответствует состоянию мировой экономики.

Другими словами, предложение «черного золота» опять начинает сильно превышать спрос. А если США с Китаем не договорятся в конце июня, то замедление экономики грозит обеим крупнейшим экономикам. И тогда спрос упадет еще сильнее. Хотя это лишь один из факторов, и его влияние можно трактовать по-разному.

НАЛОГИ УПЛАЧЕНЫ, НАЛОГОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Укрепление доллара сдерживалось выплатой налогов со стороны крупных российских компаний. Теперь этот показатель сошел на нет.

- Рубль корректируется после сильного укрепления в начале мая. Этому способствуют падение нефти и окончание налогового периода, - говорится в аналитическом отчете ING Bank.

Кроме того, как считают эксперты, повысится спрос на американскую валюту. И это подстегнет ослабление рубля.

- По нашим оценкам, из 2 трлн рублей, которые компании и банки России выплатят в мае - августе, около $9 млрд будут конвертированы в валюту, - считают в ING Bank.

ЦБ ГОТОВ СНИЖАТЬ СТАВКУ

Еще один важный фактор - ключевая ставка Банка России. Судя по недавнему заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, очень вероятно, что регулятор опустит ставку уже на ближайшем заседании совета директоров. Оно состоится на следующей неделе - 14 июня.

Инфляция оказалась не такой высокой, как опасались в ЦБ. Поэтому там считают, что можно смягчить денежно-кредитную политику. По крайней мере именно так заявления руководства регулятора воспринимает большинство аналитиков.

- Хотя ранее мы сомневались в возможности первого снижения ставки уже в июне, сильный приток нерезидентов в ОФЗ и более сильная динамика рубля в мае делают текущие заявления ЦБ более убедительными, - уверены в ING Bank.

Все это тоже отражается на рубле. Есть четкая взаимосвязь: чем ниже ключевая ставка, тем ниже и курс валюты. Напомним, сейчас она составляет 7,75% годовых. Большинство аналитиков считают, что на следующей неделе она может опуститься на 0,25% процентного пункта.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чего ждать от нефти?

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»

Три сценария развития событий.

В ближайший месяц цена на нефть будет сильно колебаться. В основном она будет определяться рыночными настроениями и действиями спекулянтов. Июньское заседание ОПЕК+ станет отправным пунктом, который позволит определить вектор движения цен. Рассмотрим три сценария решений.

1. Продление сделки до конца этого года

Экспортеры придерживаются агрессивного перевыполнения сделки, удерживая уровни добычи ниже квот. Бенефициаром будет Саудовская Аравия. Такой подход позволит нефтяным ценам достигнуть отметок $74 - 77 во втором полугодии. Такой уровень наиболее комфортен и для королевства, и для России.

2. Ослабление гаек

Сейчас сделка перевыполнена почти на 0,5 млн баррелей в сутки (полпроцента от мирового рынка. - Ред.). Ослабление гаек будет означать возвращение на рынок этого объема. Это позволит воздействовать на рыночный баланс. В летний период тот может сместиться в сторону дефицита, вызванного иранским, венесуэльским и ливийским факторами. Этот сценарий позволит ценам закрепиться вблизи $70.

3. Завершение сделки

Означает, что экспортеры вернут на рынок 1,2 - 1,6 млн баррелей в сутки. На такой шаг страны - участники сделки пойдут, если по всем трем геополитическим направлениям напряженность будет усиливаться, а объемы поставок из Ирана и Ливии будут активно снижаться. В этом сценарии средняя цена нефти опустится до $60 за баррель.

Итого: первый и второй сценарии имеют вероятность 40 - 45%. Третий сценарий - пессимистичный, его вероятность - 10 - 20%.