Газпром стал дороже Сбербанка

Капитализация сырьевого гиганта выросла до 5,7 трлн рублей. Об этом говорят данные Московской биржи. Ближайший преследователь - Сбербанк - оценивается рынком в 5,2 трлн рублей.

Бум в акциях Газпрома начался на прошлой неделе. Тогда корпорация поразила всех аналитиков сумасшедшей отчетностью. В итоге всего за один день котировки ценных бумаг монополии подросли почти на 20%. В понедельник рост продолжился. Котировки увеличились на 10%, обновив максимум за восемь лет. Стоимость одной акции на середину торгового дня 3 июня достигала 240 рублей.

- Чистая прибыль компании за первый квартал этого года выросла на 44% - до 536 млрд рублей, что лучше прогнозов большинства аналитиков. Также позитивом для инвесторов стало то, что группа «Газпром» немного сократила план общего объема освоения инвестиций в 2019 году, - считает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

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Напомним, Газпром был бессменным лидером российской экономики вплоть до апреля 2016 года. После этого компания опускалась до 3 - 4-го места, уступая Сбербанку, «Роснефти», «ЛУКОЙЛу» и «Новатэку». Исторический максимум по капитализации Газпрома был до кризиса - в мае 2008 года. Тогда компания оценивалась в 8,7 трлн рублей, а одна акция стоила 360 рублей.