«Отредактированным» китайским близнецам с вероятностью в 21 процент грозит ранняя смерть

Эксперимент китайского генетика Хе Цзянькуи может обернуться фатальными последствиями для первых в мире генномодифицированных детей Наны и Лулу, родившихся в ноябре 2018 года. Напомним, что ученый самовольно изменил генетический код девочек, отредактировав ген CCR5. Как заявил, Хе Цзянькуи он пошел на этот шаг, чтобы сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Такая мутация наследуется естественным путем у представителей европейской популяции, примерно 10 процентов жителей Старого Света являются носителем «выгодной» вариации гена CCR5-delta 32. Но среди азиатских и африканских народов она практически не встречается. Существует версия, что эта особенность закрепилась у европейцев под воздействием эпидемий чумы, которые в средние века несколько раз в буквальном смысле слова опустошали континент. Эта мутация увеличивала сопротивляемость организма смертельному заболеванию.

Когда о тайных экспериментах китайского генетика-авантюриста стало известно, его коллеги схватились за голову, поскольку последствия этих опытов могут быть самыми непредсказуемыми для здоровья детей, выступивших в роли подопытных кроликов.

Некоторое время назад нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Алчино Сильва вспомнил о своем опыте с редактированием гена CCR5 у мышей. Грызуны-мутанты лучше ориентировались в тестовых лабиринтах, что свидетельствовало о том, что манипуляции улучшили их память и сообразительность. Сильва предположил, что редактирование генетического кода также «прокачает» интеллектуальные способности близнецов. Однако, эксперты полагают, что один эксперимент ничего не доказывает не только для человека, но и для мышей.

Куда более основательными выглядят выводы ученых Университета Беркли в Калифорнии. Они проанализировали медицинские карточки и генетические образцы более 400 тысяч людей, данные которых хранятся в базе данных Биобанка Великобритании. Исследователи обнаружили, что у носителей вариации гена CCR5-delta 32, имитировать которую пытался Хе Цзянькуи, на 21 процент меньше шансов дожить до 76 лет.

- Эта мутация существенно повышает риск преждевременной смерти, - говорит профессор Расмус Нильсен, ведущий автор исследования. - Мы удивлены, что эффект оказался настолько значительным. Скорее всего, это связано с повышенной уязвимостью организма к вирусу гриппа. Это хороший урок, мы не должны применять технологии, в безопасности которых не уверены. В случае с генным редактированием мы пока не можем предсказать эффект мутаций, которые вызываем. Это одна из причин не редактировать гены детей на данном этапе.

В то же время другой генетик - профессор Стэнфордского университета Уильям Херлбут, считает, что несправедливо называть Хе Цзянькуи бессовестным авантюристом.

- Мы общались с ним, я знал, что он готовит этот эксперимент и отговаривал его, - вспоминает Херлбут. - Но у китайского коллеги были благие намерения. Он пытался предотвратить эпидемию ВИЧ в Китае. Эта болезнь распространена в Поднебесной и во многих регионах ВИЧ-инфицированные пациенты становятся изгоями в обществе. Поэтому Хе Цзянькуи можно понять, но нельзя оправдать.