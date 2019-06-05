Станислав Черчесов: Перебор нападающих нам не нужен

Соперники не впечатляют, но расслабляться нельзя. Особенно в игре с киприотами, которые не раз на клубном уровне доставляли нашим командам большие проблемы.

Расклады

Если посмотреть на турнирную таблицу, то после двух туров в ней только один ярко выраженный лидер - бронзовый призер ЧМ-2018 сборная Бельгии. Стартовый матч отбора на Евро-2020 мы им проиграли (1:3), зато потом разгромили команду Казахстана (4:0). Казахи же перед этим сенсационно победили шотландцев (3:0). Словом, борьба на финише осенью этого года, скорее всего, пойдет за второе место в группе, дающее прямой проход на чемпионат Европы.

Потери

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжает ротировать состав. Но самая большая вынужденная потеря - это Денис Черышев. Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 (4 мяча) повредил колено в матче чемпионата Испании и выпал на несколько месяцев. Но Черчесов ждет его возвращения в строй.

- По рекомендации медицинского штаба сборной России он сделал повторное обследование, которое также показало, что крестообразная связка цела. Нас это не может не радовать. Сейчас он проходит курс физиотерапии, но ходит на костылях, потому что врачи запретили ему наступать на больную ногу, чтобы ничего не сдвинулось. Денис надеется, что будет готов играть к началу сезона. Мы на это рассчитываем. Любой игрок, а в особенности Черышев, нам нужен, но сегодня его нет. Отсюда и вызов Облякова, - говорил Черчесов, когда еще комментировал расширенный состав сборной.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжает ротировать состав.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые имена

Кстати, кроме армейца Облякова, в этот первоночальный список были включены Мирзов и Бакаев из тульского «Арсенала», который впервые в истории пробился в еврокубки. А также лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко.

Кто забивать будет?

Любопытно, что даже в расширенном списке значилось всего четверо нападающих. Кроме Комличенко, это символ нашей сборной Артем Дзюба, ставший, кстати, лучшим ассистентом чемпионата России (10 голевых передач). Антигерой чемпионата мира Федор Смолов. И лучший бомбардир недавно завершившегося чемпионата России Федор Чалов (15 мячей). Не маловато ли?

- Практически все матчи мы играем в одного нападающего, перебор нам тоже не нужен, - объясняет Черчесов.

КОНКРЕТНО

Расширенный состав сборной России по футболу

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«На чемпионате мира сборной повезло»

Прокомментировать нашу обновленную национальную команду мы попросили заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева

- Евгений Серафимович, Черчесов все время перетряхивает состав - о чем это говорит?

- Просто у нас нет как таковой постоянно действующей сборной. Когда я впервые в 1969 году попал в сборную СССР, там была половина игроков, которые еще на чемпионате мира в 1966-м стали бронзовыми призерами. И к ним добавляли молодых ребят из команд, которые лидировали в чемпионате. В той сборной было 5 киевлян, 5 грузин, 5 спартаковцев... А сейчас в наших лучших клубах на первых ролях иностранцы. Хотя в ЦСКА вроде бы уже побольше русских играет... Но ни одна команда не может стать базовой для сборной. Вот Черчесову и приходится постоянно ротировать состав, исходя из того, кто сегодня лучше.

Вспомните, что перед чемпионатом мира Дзюба даже не был игроком основного состава, но потом смог выстрелить. И это тоже показатель, что нет незаменимых игроков. Поэтому в списках сборной и появляется много новых фамилий. Думаю, что это оттого, что просматривают всех и вся.

Евгений Ловчев критикует наш футбол.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но ведь на чемпионате мира наша сборная смотрелась достойно!

- Ну, повезло... вот нога Акинфеева, еще там какие-то моменты можно вспомнить. А ведь готовой команды, в которую надо было бы добавить одного-двух футболистов, у нас и не было. И потом, надо признать, что мы в самосознании немножко свою сборную приподняли. Хотя уровень есть, и те команды, с которыми мы сейчас будем играть, должны обыгрывать.

- А еще непонятно, кто у нас основной голкипер?

- Пока, так получается, его нет в списке. А как здорово начинал этот сезон молодой спартаковский вратарь Александр Максименко, но в концовке он несколько раз начудил... Когда-то Старостин говорил нам английскими поговорками, потому что англичане - родоначальники футбола. Например, такая фраза была: «Самый красивый в игре - счет». Вторая фраза, которая запомнилась мне: «Вратарь ценен не тем, что он берет, а тем, что он пропускает». Имеется в виду, что не надо там какие-то подвиги совершать, но не надо бабочек пропускать. И по этому по всему я вижу, что после ухода из сборной Акинфеева основной голкипер - Гильерме. Хотя в начале сезона и у Гильерме в «Локомотиве» какие-то пеночки были, а потом в каких-то играх начал выручать и автоматически получил первый номер...

- У нас всего четыре нападающих в расширенном списке - туда недавно Николая Комличенко вписали, лучшего бомбардира чемпионата Чехии.

- Ну, мы его не знаем особенно. Решили, почему и его еще не попробовать?

- То есть пока нового Стрельцова мы не видим?

- Пока у нас его нет.

КТО ЕСТЬ КТО

Ловец мячей из Бразилии

Маринато Гильерме приехал из Бразилии в Россию еще в 2007 году. Мог ли тогда 22-летний парень подумать, что она станет его второй родиной!

«Не знал, что найду в новой для себя стране. И был приятно удивлен, потому что Россия - очень хорошая страна, у меня там прекрасная жизнь, я очень хорошо приспособлен к жизни там», - говорил он потом в одном из интервью бразильскому журналисту.

У Маринато и Рафаэлы уже в России родились две дочери. Фото: instagram.com

Вратарь пришелся ко двору «Локомотиву» и прижился в Москве. В 2009 году Маринато обручился со своей подругой юности Рафаэлой, перевез ее в Россию, где она родила ему двух дочерей. А в 2015 году Гильерме, который к тому времени уже неплохо говорил по-русски, получил российский паспорт.

В 2016-м он впервые был вызван в сборную России. Парадоксально, но именно бразильский голкипер, а не какой нибудь полевой кудесник мяча стал первым натурализованным футболистом из-за рубежа, выступающим за нашу национальную команду.

В прошлом году Гильерме стал чемпионом страны, а совсем недавно выиграл с «Локомотивом» уже свой третий Кубок России.

Оле-оле, Маринато! Болеем за тебя. Не пускай бабочек...

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